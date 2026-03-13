Jumpers primo in Italia e Usa: sollievo per Pixar, flop al debutto di La Sposa

Weekend di ripartenza per lo studio d’animazione che appartiene alla Disney, con un titolo originale che ha riconquistato il pubblico mondiale. Sul versante opposto, un film controverso diretto da Maggie Gyllenhaal fatica a trovare spettatori. Il confronto tra incassi e reazioni racconta uno scenario di mercato molto vario.

Il trionfo di Pixar: Jumpers vola ai botteghini

La nuova proposta animata della casa di produzione ha fatto centro. Jumpers – Un salto tra gli animali ha ottenuto risultati notevoli sia negli Stati Uniti sia in Italia.

Dati chiave del debutto

46 milioni di dollari incassati negli USA da circa 4.000 sale.

incassati negli USA da circa 4.000 sale. Media per sala: circa 11.500 dollari .

. 1,6 milioni di euro raccolti in Italia su 512 schermi.

raccolti in Italia su 512 schermi. Totale globale stimato: 88 milioni.

Si tratta dell’apertura migliore per un film d’animazione originale targato Pixar dall’uscita di Coco nel 2017. Il primato segna una boccata d’ossigeno per lo studio.

Successo nazionale: la commedia italiana che sfiora il podio

Accanto al colosso d’animazione, il pubblico italiano ha premiato una commedia locale. Il film con il duo comico ha messo in mostra il valore del cinema nazionale.

Numeri e risposta del pubblico

Incasso: 1,6 milioni di euro in Italia.

in Italia. Sale: 493 .

. Presenze: 223.986 (dati Cinetel).

La coppia formata da Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ha conquistato gli spettatori interpretando due innamorati con problemi familiari. La commedia si è imposta per ritmo e simpatia.

Horror e franchise: Scream 7 rallenta ma resiste

Il settimo capitolo della saga horror ha mostrato segnali di rallentamento dopo un debutto positivo. Nonostante ciò, mantiene una posizione solida nella classifica.

Incasso del weekend: 636.000 euro .

. Totale nazionale oltre i 2,5 milioni .

. Performance globale in crescita: si avvicina ai 150 milioni.

Il film continua a funzionare malgrado le polemiche legate al cast e alle richieste di boicottaggio arrivate da alcune frange. Il franchise mantiene il suo appeal tra gli appassionati.

Altri titoli in evidenza

Un altro titolo ha festeggiato traguardi importanti, confermando l’attenzione del pubblico verso produzioni diverse dal mainstream.

Incassi recenti: oltre 10,6 milioni di euro a livello nazionale.

a livello nazionale. Rendimento globale: circa 213,6 milioni.

Questi risultati sottolineano come il mercato stia premiando sia novità d’autore sia titoli consolidati.

La Sposa!: il flop della pellicola di Maggie Gyllenhaal

La seconda regia di Maggie Gyllenhaal puntava a un messaggio forte. Sul piano commerciale, però, i numeri si sono rivelati deludenti.

Performance economica e pubblico

Apertura negli USA: 7,2 milioni di dollari in 3.304 sale.

in sale. Media per sala: circa 2.197 dollari .

. Budget dichiarato: intorno a 80 milioni .

. Debutto in Italia: ottava posizione con 226.000 euro .

. Raccolta globale finora: circa 13,5 milioni.

Il film, interpretato da Jessie Buckley e Christian Bale, proponeva una rilettura allegorica della violenza contro le donne. Le scelte registiche e il tono hanno diviso critica e pubblico.

Implicazioni per lo studio

I risultati modesti rappresentano un problema economico per lo studio distributore. Recuperare un budget così elevato sembra oggi difficile.

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