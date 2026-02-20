Avatar: Fuoco e cenere guida la classifica dei 30 film con i maggiori incassi mondiali

Il fenomeno di James Cameron continua a macinare incassi: dopo quattro settimane in sala, Avatar: Fuoco e Cenere si conferma un colosso globale e riscrive ancora una volta la classifica dei film più redditizi. I numeri crescono e il franchise sembra marciare verso nuovi record, spingendo l’attenzione sul prossimo capitolo.

Incassi mondiali: il nuovo traguardo di Avatar

Uscito il 17 dicembre, Avatar: Fuoco e Cenere ha superato la soglia di 1,23 miliardi di dollari a livello globale. In quattro settimane il film ha registrato un’ottima risposta sia negli Stati Uniti sia all’estero.

Incasso domestico: 342,5 milioni .

. Raccolta nei mercati internazionali: 887,4 milioni .

. Posizionamento: tra i 30 film con i maggiori incassi di sempre.

Dove si colloca nella classifica storica e i titoli superati

La trilogia di Cameron mantiene saldamente la sua impronta nella top 30 mondiale. Il nuovo film ha scalato posizioni in confronto ad alcuni blockbuster che hanno fatto storia.

Tra i titoli superati figurano:

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re — circa 1,14 miliardi.

— circa 1,14 miliardi. Aquaman — circa 1,152 miliardi.

— circa 1,152 miliardi. Captain America: Civil War — circa 1,155 miliardi.

— circa 1,155 miliardi. Iron Man 3 — circa 1,215 miliardi.

Questi passaggi segnano ancora una volta la forza del franchise nel mercato globale.

Classifica del box office USA: i cinque titoli più caldi

Negli Stati Uniti il dominio di Avatar resta incontrastato. Alle sue spalle emergono debutti e presenze consolidate che stanno rimodellando la top five del weekend.

Avatar: Fuoco e Cenere — leader incontrastato per incassi settimanali e globali. Ben – Rabbia animale — nuovo horror con 11,3 milioni incassati in apertura, distribuito in 2.964 sale. Una di famiglia – The Housemaid — thriller satirico di Paul Feig che mette a confronto Amanda Seyfried e Sydney Sweeney; incassi settimanali intorno a 11,2 milioni, con oltre 94 milioni complessivi in quattro settimane. Zootropolis 2 — il sequel Disney continua a performare: altri 10 milioni che portano il totale domestico a 378,8 milioni e il totale globale a circa 1,6 miliardi. Greenland 2 – Migration — debutto action-catastrofico con Gerard Butler: 8,5 milioni da 2.710 sale.

Il nuovo horror che ha attirato il pubblico

Ben – Rabbia animale arriva con una premessa aggressiva e immediata: la trasformazione di uno scimpanzé domestico in una minaccia improvvisa durante una festa in piscina. La regia di Johannes Roberts punta a sfruttare tensione e shock per conquistare il pubblico.

Il successo costante dell’animazione Disney

Zootropolis 2 continua a sorprendere per tenuta al botteghino. Il film ha già superato alcuni record interni e si avvia a diventare uno dei titoli animati più redditizi nel catalogo Disney.

