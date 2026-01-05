Newsletter

Ceneri: sbalzi d’umore è un mantra contro ansia e paranoia

Enrico Valiani

ceneri: il brano “Sbalzi d’umore” è un mantra contro ansia e paranoia
Da un equilibrio fragile nascono tracce che cercano di resistere al caos. Il nuovo singolo di ceneri, pubblicato il 5 settembre 2025, mescola un pop elettronico più luminoso con testi che esplorano l’ansia e la ricerca di una calma precaria.

Un electro-pop più aperto: il suono del nuovo singolo

Il brano abbandona parte dell’oscurità del passato. La produzione punta su linee più nette e un ritmo costante. Questo contrasto tra arrangiamento arioso e contenuti emotivi crea una tensione efficace.

  • Atmosfera: meno cupa, più diretta.

  • Ritmo: regolare, con passaggi immediati.

  • Sound: electro-pop che accentua la distanza tra melodia e testo.

Temi al centro: come nasce il racconto emotivo

La canzone segue salti di intensità emotiva. In certi momenti tutto appare amplificato. Poi la percezione svanisce, lasciando vuoto e disorientamento.

Luoghi che dovrebbero rassicurare perdono la loro funzione. La protagonista si interroga su come controllare il rumore interiore. È una ricerca di strumenti per sopravvivere agli sbalzi di umore.

La soluzione suggerita non è definitiva. Spesso consiste nel ricominciare da capo e nel tentativo di rendere il mondo un poco più gestibile, come se si potesse ridurre lo spazio intorno al cielo per sentirlo più vicino.

Immagini e sensazioni che emergono

  • Contrasto tra intensità e anestesia emotiva.

  • Ripetizione di gesti quotidiani per trovare equilibrio.

  • Il bisogno di distrazione come risposta temporanea.

Produzione e autori: il team dietro la traccia

Irene Ciol, in arte ceneri, è autrice del testo. Il progetto conferma la collaborazione con il produttore storico Rocco Giovannoni, presente anche nel disco d’esordio e nei singoli precedenti.

  • Testo: Irene Ciol

  • Produzione: Rocco Giovannoni

  • Compositori: Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari

  • Etichette: Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia)

  • Data di uscita: 5 settembre 2025 (radio e piattaforme digitali)

Il percorso artistico: cosa arriva prima e dopo

Il singolo segue le pubblicazioni Due lune e Quasi all’improvviso. Nel complesso, questi pezzi tracciano una linea narrativa riconoscibile, che unisce introspezione e sonorità elettroniche.

Il lavoro con Giovannoni era già presente in Forma liquida, l’esordio che ha introdotto il linguaggio sonoro dell’artista.

Opportunità internazionali: il riconoscimento per l’artista

Tra oltre 400 candidature europee, Irene è stata selezionata per un campo internazionale dedicato alla scrittura creativa. È l’unica artista italiana tra i 12 partecipanti.

Questa presenza conferma un interesse oltre i confini nazionali e offre nuove occasioni di confronto e crescita professionale.

