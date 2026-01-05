Ceneri: sbalzi d’umore è un mantra contro ansia e paranoia

Da un equilibrio fragile nascono tracce che cercano di resistere al caos. Il nuovo singolo di ceneri, pubblicato il 5 settembre 2025, mescola un pop elettronico più luminoso con testi che esplorano l’ansia e la ricerca di una calma precaria.
Un electro-pop più aperto: il suono del nuovo singolo
Il brano abbandona parte dell’oscurità del passato. La produzione punta su linee più nette e un ritmo costante. Questo contrasto tra arrangiamento arioso e contenuti emotivi crea una tensione efficace.
- Atmosfera: meno cupa, più diretta.
- Ritmo: regolare, con passaggi immediati.
- Sound: electro-pop che accentua la distanza tra melodia e testo.
Temi al centro: come nasce il racconto emotivo
La canzone segue salti di intensità emotiva. In certi momenti tutto appare amplificato. Poi la percezione svanisce, lasciando vuoto e disorientamento.
Luoghi che dovrebbero rassicurare perdono la loro funzione. La protagonista si interroga su come controllare il rumore interiore. È una ricerca di strumenti per sopravvivere agli sbalzi di umore.
La soluzione suggerita non è definitiva. Spesso consiste nel ricominciare da capo e nel tentativo di rendere il mondo un poco più gestibile, come se si potesse ridurre lo spazio intorno al cielo per sentirlo più vicino.
Immagini e sensazioni che emergono
- Contrasto tra intensità e anestesia emotiva.
- Ripetizione di gesti quotidiani per trovare equilibrio.
- Il bisogno di distrazione come risposta temporanea.
Produzione e autori: il team dietro la traccia
Irene Ciol, in arte ceneri, è autrice del testo. Il progetto conferma la collaborazione con il produttore storico Rocco Giovannoni, presente anche nel disco d’esordio e nei singoli precedenti.
- Testo: Irene Ciol
- Produzione: Rocco Giovannoni
- Compositori: Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari
- Etichette: Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia)
- Data di uscita: 5 settembre 2025 (radio e piattaforme digitali)
Il percorso artistico: cosa arriva prima e dopo
Il singolo segue le pubblicazioni Due lune e Quasi all’improvviso. Nel complesso, questi pezzi tracciano una linea narrativa riconoscibile, che unisce introspezione e sonorità elettroniche.
Il lavoro con Giovannoni era già presente in Forma liquida, l’esordio che ha introdotto il linguaggio sonoro dell’artista.
Opportunità internazionali: il riconoscimento per l’artista
Tra oltre 400 candidature europee, Irene è stata selezionata per un campo internazionale dedicato alla scrittura creativa. È l’unica artista italiana tra i 12 partecipanti.
Questa presenza conferma un interesse oltre i confini nazionali e offre nuove occasioni di confronto e crescita professionale.
Articoli simili
- Asteria, eco: lettera d’addio che avvia la rinascita
- Tiritaritarantella, il nuovo singolo di Atipica: tradizione sacra e feroce
- Mara Sattei torna con Giorni tristi: nuovo singolo sul dolore come sfida necessaria
- Flaco G: nuovo singolo Tour tra orgoglio e consapevolezza
- Elettra Lamborghini torna alle origini con il nuovo singolo Miaw Wau
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.