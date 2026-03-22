Jennifer Runyon, star di Ghostbusters, è morta a 65 anni

Jennifer Runyon, volto noto di cinema e televisione, si è spenta il 6 marzo all’età di 65 anni. L’annuncio è arrivato da una cara amica e collega che ha raccontato la sua ultima battaglia contro il cancro, ricordando il suo carattere solare e la carriera che l’ha portata anche sul set di Ghostbusters.

La notizia confermata da un’amica: i dettagli sulla scomparsa

Erin Murphy, amica di lunga data di Runyon, ha reso pubblica la scomparsa con un post su Facebook. Ha parlato di una breve battaglia contro il cancro e ha espresso cordoglio per la famiglia e i figli.

La perdita ha acceso ricordi tra colleghi e fan. Molti hanno ripubblicato immagini e spezzoni dei suoi ruoli più celebri. La notizia è stata ripresa da testate nazionali e da comunità di appassionati di cinema anni Ottanta.

La famosa scena in Ghostbusters che tutti ricordano

Jennifer appare in una sequenza breve ma indimenticabile di Ghostbusters, diretto da Ivan Reitman. La scena si svolge nella biblioteca della Columbia University.

Bill Murray, nel ruolo di Peter Venkman, mette alla prova due studenti con le carte Zener. Uno dei giovani, interpretato da Steven Tash, viene punito quando sbaglia. La studentessa interpretata da Runyon riceve invece un trattamento privilegiato.

Venkman suggerisce le risposte alla ragazza e la corteggia apertamente. Questo momento mette subito in chiaro il tono ironico e scanzonato del personaggio di Murray.

Perché quella scena è diventata iconica

Introduzione immediata al carattere di Venkman: opportunista e sarcastico.

di Venkman: opportunista e sarcastico. Contrasto comico tra i due studenti, che accentua la gag.

Sequenza breve ma perfetta per mostrare lo stile del film.

Il percorso artistico di Runyon: dai sitcom ai film

La carriera di Jennifer abbraccia televisione e cinema. Negli anni Ottanta ha interpretato ruoli principali e ha fatto corse da guest star in produzioni note.

Protagonista nella sitcom della CBS Baby Sitter, dove interpretava Gwendolyn Pierce.

Nel 1988 è comparsa come Cindy Brady nel film televisivo A Very Brady Christmas.

Ha recitato da protagonista in The In Crowd e preso parte al pilot di In viaggio nel tempo.

Film come 18 Again! e A Man Called Sarge arricchiscono il suo curriculum.

Ha collezionato apparizioni in serie tv popolari, tra cui La signora in giallo e Beverly Hills, 90210.

L’eredità artistica e il ricordo dei colleghi

Colleghi e spettatori ricordano la capacità di Runyon di rendere memorabili anche brevi apparizioni. La sua presenza sullo schermo è stata spesso definita luminosa e naturale.

Nei messaggi pubblici emergono aneddoti sul suo modo di lavorare e sulla gentilezza mostrata sul set. Molte condivisioni valorizzano il contributo dato a produzioni divenute cult.

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