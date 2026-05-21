Batteria agli ioni di sodio: Gotion svela 261 Wh/kg

Gotion High‑Tech ha svelato una nuova famiglia di batterie al sodio durante la Global Technology Conference in Cina, presentando soluzioni progettate per climi estremi, accumulo stazionario e veicoli leggeri. L’annuncio conferma anche l’espansione produttiva dell’azienda, con linee gigawatt in arrivo a Tangshan e Hefei.

Le tre versioni della piattaforma Gnascent e le loro caratteristiche

La piattaforma si articola in tre varianti concepite per usi differenti. Ogni versione punta su un equilibrio distinto tra energia, performance a freddo e durata ciclica.

High‑Energy : ottimizzata per densità energetica. Offre una capacità di circa 261 Wh/kg , ideale per droni e veicoli elettrici leggeri dove peso e volume contano.

: ottimizzata per densità energetica. Offre una capacità di circa , ideale per droni e veicoli elettrici leggeri dove peso e volume contano. Power : progettata per funzionare a basse temperature. La densità scende a circa 162 Wh/kg , ma la batteria opera fino a -50 °C mantenendo prestazioni di scarica utilizzabili.

: progettata per funzionare a basse temperature. La densità scende a circa , ma la batteria opera fino a mantenendo prestazioni di scarica utilizzabili. Grid‑Storage: focalizzata sull’accumulo e sulla longevità. Le celle raggiungono i 180 Ah e superano i 20.000 cicli, mantenendo l’88% della capacità anche a -40 °C.

Resistenza termica e test di sicurezza approfonditi

Gotion ha sottoposto i pacchi a prove severe per dimostrare robustezza e sicurezza. Tra gli stress test ci sono stati fori con chiodi d’acciaio e esposizioni a temperature elevate.

Test di perforazione con chiodi di acciaio da 8 mm.

Esposizione prolungata a temperature fino a 400 °C senza innesco di incendio.

senza innesco di incendio. Verifiche di funzionamento a temperature molto basse, fino a -50 °C per la versione Power.

Innovazioni tecniche: materiali, elettroliti e design senza anodo

Dietro Gnascent ci sono numerosi sviluppi materiali e circuitali. L’azienda rivendica oltre novanta titoli di proprietà intellettuale nel progetto.

Fattori chiave della tecnologia

Materiali catodici ottimizzati per il sodio.

ottimizzati per il sodio. Anodi in hard carbon e soluzioni che riducono l’usura.

e soluzioni che riducono l’usura. Design anode‑less, che elimina il tradizionale spessore dell’anodo per aumentare la densità e contenere i costi.

Queste scelte mirano a migliorare la densità energetica e la sostenibilità economica della produzione su larga scala.

Ambiti d’uso previsti: dove verranno impiegate queste batterie

Gotion non si limita a una singola applicazione. Il portafoglio Gnascent è pensato per soddisfare esigenze diverse, dal trasporto leggero all’accumulo di rete.

Droni e veicoli elettrici leggeri, grazie al rapporto energia/peso.

Veicoli commerciali e attrezzature operative in climi artici.

Sistemi di accumulo stazionario per uso industriale e residenziale.

Scooter elettrici, due ruote e soluzioni start‑stop per il trasporto urbano.

Piani produttivi e posizione sul mercato globale

L’azienda ha annunciato l’avvio di linee produttive su scala gigawattora a Tangshan e Hefei, segnando una fase di espansione industriale.

Volkswagen figura come azionista principale, contribuendo a rafforzare i legami tra industria automobilistica e produttori di batterie al sodio.

Dati di capacità e quota di mercato

Capacità produttiva dichiarata a fine 2025: circa 400 GWh su 20 stabilimenti.

su 20 stabilimenti. Posizionamento nel mercato cinese delle batterie auto: terzo produttore dopo i leader del settore.

Quota di mercato riferita e produzione mensile indicativa: numeri che confermano una crescita rapida.

Vantaggi e limiti rispetto alle soluzioni al litio

Le batterie al sodio promettono costi più bassi e disponibilità delle materie prime. Tuttavia, la densità rimane inferiore alle migliori celle al litio‑ione tradizionali.

Pro: minor costo delle materie prime e migliori performance a basse temperature per alcune varianti.

Contro: densità energetica in generale più bassa rispetto al litio, ma migliorata nella versione High‑Energy.

Strategia commerciale: priorità all’accumulo su larga scala

Nonostante il potenziale nel settore auto, Gotion intende concentrare inizialmente gli sforzi sull’accumulo industriale e domestico. Qui durata, sicurezza e costi sono fattori decisivi.

Parallelamente, è prevista la penetrazione in segmenti specifici come micro‑mobilità e sistemi di avviamento. Ogni mercato richiederà adattamenti tecnici e logistici mirati.

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