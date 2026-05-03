Batteria agli ioni di sodio cinese: resiste a 300 °C e alle temperature estreme

Un team dell’Accademia Cinese delle Scienze ha messo a punto una cella agli ioni di sodio che resiste a condizioni estreme. I ricercatori hanno testato soluzioni contro il surriscaldamento e dimostrato risultati che potrebbero cambiare la sicurezza delle batterie.

Una barriera interna che spegne la reazione a catena

Il nuovo elettrolita polimerizzabile

Al centro della ricerca c’è un elettrolita innovativo, non infiammabile e capace di trasformarsi sotto il calore. Questo materiale, denominato PNE, non si limita a rallentare i guasti. Quando la temperatura interna supera una soglia, il fluido si solidifica. Il passaggio crea una barriera fisica che limita la diffusione del calore dentro la cella.

Il valore critico per questa trasformazione è di circa 150° C. A quell’innalzamento la struttura dell’elettrolita cambia stato. Il risultato è l’isolamento del cuore della batteria. In pratica, si interrompe la propagazione che genera thermal runaway.

Prove estreme e risultati pratici

Test meccanici e termici sulla cella

I test sono stati condotti su una cella cilindrica da 3,5 Ah. Tra le prove più significative c’è stata la penetrazione con chiodo. Questo esame simula danni meccanici interni spesso responsabili di incendi nelle batterie. Durante queste prove non sono comparsi fumo, fiamme o esplosioni.

Ancora più sorprendente è il comportamento sotto esposizione termica intensa. La cella è stata portata fino a 300° C senza innescare thermal runaway. Neanche a 300° C la batteria è andata in thermal runaway, un risultato che apre scenari nuovi per la sicurezza.

Specifiche e prestazioni operative

La soluzione sperimentata non sacrifica l’efficienza. Le prestazioni della cella rimangono competitive per diversi impieghi industriali.

Intervallo termico operativo: da -40° C a 60° C.

da -40° C a 60° C. Stabilità di tensione: comportamento solido oltre 4,3 V.

comportamento solido oltre 4,3 V. Densità energetica a livello di cella: 211 Wh/kg.

Questi valori non strappano primati rispetto alle migliori celle al litio in termini di densità pura. Tuttavia la combinazione di sicurezza, costi e robustezza rende la tecnologia interessante per applicazioni dove affidabilità e spesa contano quanto l’autonomia massima.

Verso l’industria: spin-off e primi impieghi

Il lavoro è già collegato a uno sviluppo industriale. Lo spin-off HiNa, nato dall’istituto, sta portando avanti la filiera produttiva di queste celle. Secondo i dati preliminari, i primi test su veicoli pesanti sono promettenti.

Consumo energetico inferiore di circa il 15% per chilometro, nelle prove su mezzi pesanti.

Autonomia aumentata di circa il 20% in condizioni d’uso normali.

Queste performance rendono le batterie al sodio appetibili per flotte e veicoli industriali. La robustezza e la tolleranza a condizioni avverse sono elementi chiave per questo mercato.

Impatto sui costi e tempistiche di adozione

Un motivo principale d’interesse è il nodo economico. Le celle al sodio si basano su materie prime più abbondanti e meno soggette a tensioni di approvvigionamento.

Secondo le previsioni indicate, HiNa stima la parità di costo con i sistemi agli ioni di litio intorno al 2027. Dal 2028, con l’aumento delle produzioni, si prevede una sovrapposizione delle fasce di prezzo. Questo scenario dipende dalla scala produttiva e dalle catene di fornitura.

Per quali applicazioni la chimica sodio può fare la differenza

La combinazione di costi più bassi e maggiore robustezza apre opportunità concrete.

Veicoli commerciali e mezzi pesanti, dove affidabilità e spesa contano molto.

Applicazioni stazionarie e di rete che richiedono lunga durata e sicurezza.

Mercati con climi estremi, grazie all’ampio intervallo operativo della cella.

In questi ambiti la riduzione del rischio di incendi e la resistenza a sollecitazioni meccaniche possono pesare più della pura densità energetica. La maggiore sicurezza e il prezzo potenzialmente più basso spingono verso un’adozione graduale su scala industriale

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