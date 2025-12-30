Batterie a stato solido: 824 Wh/kg in laboratorio, obiettivo 1.000 Wh/kg

Welion New Energy ha annunciato un avanzamento significativo nello sviluppo delle batterie allo stato solido: in laboratorio a Shenzhen ha misurato una densità energetica di 824 Wh/kg. Questo risultato avvicina l’azienda a obiettivi più ambiziosi e rilancia il dibattito su come la tecnologia solida potrebbe ridisegnare autonomia e sicurezza nei veicoli elettrici e in altri settori avanzati.
Un record di laboratorio e il traguardo verso i 1.000 Wh/kg
Il test condotto nello stabilimento-sperimentale di Shenzhen ha mostrato una densità di 824 Wh per chilogrammo. Welion definisce questo valore come una tappa su un percorso di ricerca finalizzato a raggiungere 1.000 Wh/kg.
- Valore raggiunto: 824 Wh/kg.
- Obiettivo dichiarato: 1.000 Wh/kg.
- Ambiente di misura: laboratorio e impianto pilota a Shenzhen.
Perché la soglia dei 1.000 Wh/kg è così ambita
Una maggiore densità energetica significa più autonomia con lo stesso peso. Questo aspetto è centrale per auto elettriche, droni e robot umanoidi. Raggiungere i 1.000 Wh/kg rappresenterebbe un salto competitivo rispetto alle tecnologie liquide odierne.
Implicazioni pratiche
- Maggiore autonomia per veicoli elettrici.
- Riduzione del peso delle batterie.
- Nuove opportunità per robot e dispositivi mobili ad alta energia.
Il tallone d’Achille: i costi delle materie prime
Secondo la dirigenza di Welion, la barriera principale alla diffusione delle batterie allo stato solido resta economica. I componenti più costosi sono gli elettroliti a base di solfuro.
Gli elettroliti litio-fosforo-zolfo aumentano la spesa di produzione e rallentano la scalabilità industriale. Per questo motivo l’adozione iniziale sarà privilegiata dove la sicurezza e la performance contano più del prezzo.
Settori dove il prezzo è secondario
- Robotica avanzata e umanoidi.
- Dispositivi militari o aerospaziali.
- Applicazioni industriali con requisiti elevati di sicurezza.
Prime implementazioni: auto e robotica
Welion ha già collaborato con costruttori automobilistici. Per esempio, ha fornito a Nio pacchi batteria da 150 kWh basati su celle semi-solide.
- Capacità dei pacchi: 150 kWh.
- Autonomia dichiarata con una sola carica: 1.044 km.
- Tipologia: celle allo stato semi-solido per veicoli elettrici.
La scelta di usare soluzioni semi-solide è un passo intermedio tra le celle liquide tradizionali e quelle completamente allo stato solido.
Piani produttivi e capacità attuale
La capacità di produzione comunicata da Welion raggiunge oggi i 28,2 GWh all’anno. L’azienda ha progetti di espansione che puntano a superare i 100 GWh annui.
- Capacità attuale: 28,2 GWh/anno.
- Obiettivo di espansione: oltre 100 GWh/anno.
- Timeline indicativa per produzione completa: attesa intorno al 2027.
Shenzhen: hub di sperimentazione e produzione
Lo stabilimento di Shenzhen non è solo un laboratorio. È stato pensato per transitare dalla fase sperimentale a quella produttiva su larga scala.
Caratteristiche del sito
- Funzione mista: ricerca e produzione pilota.
- Obiettivo: industrializzare la tecnologia entro il 2027.
- Fase attuale: test, ottimizzazione dei processi e scale-up.
Finanziamenti, partner e prospettive di mercato
Welion ha completato più round di finanziamento con il contributo di investitori istituzionali e grandi gruppi industriali cinesi. L’azienda è in una fase di tutoraggio che precede una possibile offerta pubblica.
- Supporto: investitori istituzionali e gruppi industriali.
- Obiettivo finanziario: prepararsi a una quotazione in Borsa.
- Ambizione: diventare la prima cinese quotata focalizzata esclusivamente sulle batterie allo stato solido.
Scenari competitivi e prossime tappe
Il progresso di Welion si inserisce in una gara globale per la leadership sulle batterie solide. La strada verso la produzione di massa richiederà riduzione dei costi e stabilità delle proprietà degli elettroliti.
Nel frattempo, le collaborazioni con case automobilistiche e produttori di robot definiranno i primi mercati in cui la tecnologia potrà affermarsi.
Articoli simili
- Auto elettriche: antitrust firma accordo per chiarezza su autonomia e decadimento batterie
- Cina: robot e umani condivideranno spazi cittadini
- Dreame hypercar: primi render e prototipo al CES 2026
- Narwal a IFA 2025: aspirapolvere V40 e Flow, tutte le novità per la pulizia domestica
- Volkswagen: le future piccole auto saranno solo elettriche
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.