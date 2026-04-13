Kia 2030: 14 auto elettriche e primi veicoli software-defined

Kia annuncia un’accelerazione sull’elettrico e un piano audace per espandere le vendite globali. L’azienda coreana punta a moltiplicare modelli, tecnologie e mercati per diventare sempre più rilevante nella transizione verso la mobilità elettrica.

Obiettivi ambiziosi: produzione, vendite e quota di mercato

Il costruttore ha fissato traguardi chiari e misurabili per la fine del decennio. Tra gli obiettivi spiccano:

14 nuovi modelli elettrici entro il 2030.

entro il 2030. 1.000.000 di veicoli elettrici venduti all’anno .

. Una quota di mercato globale target del 3,8% .

. Vendite complessive che dovrebbero salire a 4,13 milioni di veicoli all’anno.

Questi numeri arrivano dopo il miglior primo trimestre della storia del gruppo.

Gamma elettrica in Europa: nuovi modelli e segmenti chiave

In Europa Kia si aspetta che l’elettrico rappresenterà la maggioranza delle vendite entro il 2030. Per quel mercato la strategia prevede una gamma più ampia e diversificata, con modelli già annunciati e novità.

Modelle già note: EV2, EV3, EV4, EV5.

Nuove proposte in arrivo: una hatchback di segmento B, indicata come EV1, e un SUV compatto di segmento C.

La casa anticipa che in Europa le vendite elettriche potrebbero arrivare al 66% del totale entro il 2030.

EV1: l’auto «software-defined» con guida assistita evoluta

Kia considera la EV1 un punto di svolta. Sarà progettata attorno al software e non più solo all’hardware.

Le caratteristiche chiave:

Architettura digitale avanzata e aggiornamenti via OTA.

Livello di guida assistita iniziale: 2+ su autostrada.

su autostrada. Upgrade previsto a 2++ per l’uso urbano intorno al 2029.

Lo sviluppo della EV1 dovrebbe concludersi entro il 2027. Il progetto sfrutterà tecnologie condivise con Hyundai, tra cui l’architettura SDV CODA, il sistema infotainment Pleos Connect e funzioni di intelligenza artificiale integrate a bordo.

Nuova piattaforma elettrica: migliori batterie e più potenza

Kia sta mettendo a punto una piattaforma dedicata per aumentare autonomia e prestazioni e ridurre i costi produttivi.

Vantaggi tecnici promessi

+40% nella capacità delle batterie, a seconda della configurazione.

nella capacità delle batterie, a seconda della configurazione. +9% nelle prestazioni del motore elettrico.

nelle prestazioni del motore elettrico. Batterie di quinta generazione con una densità energetica superiore del 15%.

Queste migliorie mirano a estendere le percorrenze reali e a migliorare l’efficienza complessiva del veicolo.

Strategie adattate per Stati Uniti e India

Kia non adotta una formula unica per tutti i mercati. La strategia varierà in base alle esigenze locali.

Negli Stati Uniti la casa manterrà un mix di elettrico puro, soluzioni ibride e veicoli con range extender (REEV).

Per il mercato americano è previsto inoltre l’arrivo di un SUV full-size e di un pickup.

In India il piano include otto modelli elettrificati entro il 2030, con un focus sulle versioni ibride dei modelli esistenti.

Software, connettività e intelligenza artificiale a bordo

L’evoluzione verso veicoli sempre più digitali è centrale. Funzionalità OTA, sistemi infotainment avanzati e soluzioni di AI saranno parte integrante dei nuovi modelli.

Il dialogo tra hardware e software permetterà aggiornamenti continui e l’aggiunta di nuove capacità nel tempo.

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