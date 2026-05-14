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Zerocalcare: il trailer di Due spicci svela drammi personali e lavorativi

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Di : Martina Fabbri

Zerocalcare coinvolto in drammi personali e di lavoro nel trailer di Due spicci
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Il mondo di Zerocalcare torna su Netflix con un progetto nuovo che mescola umorismo e riflessione. La piattaforma ha pubblicato il trailer di Due spicci, la serie animata ideata, scritta e diretta dal fumettista, pronta al debutto streaming il 27 maggio. L’anteprima mostra situazioni familiari e scontri generazionali che promettono di coinvolgere il pubblico.

Trailer: prime immagini e momenti sorprendenti

Il video diffuso da Netflix accompagna le scene con un brano originale di Coez, intitolato Ci vuole una laurea. La colonna sonora sottolinea battute e tensioni.

  • Zero è convinto da Cinghiale a entrare nella gestione di un locale.

  • La scelta scatena una serie di problemi imprevisti.

  • Una amica in difficoltà chiede aiuto e il rapporto con Secco sembra al punto di svolta.

  • Non manca l’ironia dell’Armadillo, che commenta la realtà con riferimenti cinematografici.

Colonna sonora e singoli: musica che racconta generazioni

La serie affida la sua sigla a Giancane con il brano inedito Non ti riconosco più. Il singolo arriva in radio e sulle piattaforme il 22 maggio.

Giancane ha anche composto tracce strumentali per la serie. È un ritorno dopo le sue collaborazioni con Zerocalcare in altri progetti.

Produzione e collaborazioni dietro le quinte

Movimenti Production, parte del gruppo Banijay Kids & Family, firma la produzione. BAO Publishing è partner editoriale del progetto.

  • Creatore e regista: Zerocalcare.

  • Produzione: Movimenti Production (Banijay).

  • Collaborazione editoriale: BAO Publishing.

Personaggi e voci: volti conosciuti e new entry

L’universo narrativo vede il ritorno dell’Armadillo, con la voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. Gli altri protagonisti mantengono il tono personale e riconoscibile dell’autore.

  1. Zero: il fulcro della vicenda, alle prese con scelte difficili.

  2. Cinghiale: porta Zero nella gestione del locale.

  3. Secco: la relazione con Zero vive un momento critico.

  4. Armadillo: coscienza irriverente e osservatore narrativo.

I temi al centro: crisi, responsabilità e ironia

La sinossi ufficiale segnala tensioni economiche e personali. Il ritorno di una figura del passato di Zero e nuovi compiti complicano la situazione. Tutto conduce a scelte che mettono alla prova i protagonisti.

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