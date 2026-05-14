Zerocalcare: il trailer di Due spicci svela drammi personali e lavorativi

Il mondo di Zerocalcare torna su Netflix con un progetto nuovo che mescola umorismo e riflessione. La piattaforma ha pubblicato il trailer di Due spicci, la serie animata ideata, scritta e diretta dal fumettista, pronta al debutto streaming il 27 maggio. L’anteprima mostra situazioni familiari e scontri generazionali che promettono di coinvolgere il pubblico.
Trailer: prime immagini e momenti sorprendenti
Il video diffuso da Netflix accompagna le scene con un brano originale di Coez, intitolato Ci vuole una laurea. La colonna sonora sottolinea battute e tensioni.
- Zero è convinto da Cinghiale a entrare nella gestione di un locale.
- La scelta scatena una serie di problemi imprevisti.
- Una amica in difficoltà chiede aiuto e il rapporto con Secco sembra al punto di svolta.
- Non manca l’ironia dell’Armadillo, che commenta la realtà con riferimenti cinematografici.
Colonna sonora e singoli: musica che racconta generazioni
La serie affida la sua sigla a Giancane con il brano inedito Non ti riconosco più. Il singolo arriva in radio e sulle piattaforme il 22 maggio.
Giancane ha anche composto tracce strumentali per la serie. È un ritorno dopo le sue collaborazioni con Zerocalcare in altri progetti.
Produzione e collaborazioni dietro le quinte
Movimenti Production, parte del gruppo Banijay Kids & Family, firma la produzione. BAO Publishing è partner editoriale del progetto.
- Creatore e regista: Zerocalcare.
- Produzione: Movimenti Production (Banijay).
- Collaborazione editoriale: BAO Publishing.
Personaggi e voci: volti conosciuti e new entry
L’universo narrativo vede il ritorno dell’Armadillo, con la voce inconfondibile di Valerio Mastandrea. Gli altri protagonisti mantengono il tono personale e riconoscibile dell’autore.
- Zero: il fulcro della vicenda, alle prese con scelte difficili.
- Cinghiale: porta Zero nella gestione del locale.
- Secco: la relazione con Zero vive un momento critico.
- Armadillo: coscienza irriverente e osservatore narrativo.
I temi al centro: crisi, responsabilità e ironia
La sinossi ufficiale segnala tensioni economiche e personali. Il ritorno di una figura del passato di Zero e nuovi compiti complicano la situazione. Tutto conduce a scelte che mettono alla prova i protagonisti.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.