Met Gala 2026: come i nuovi corpi ridefiniscono la moda

Il Met Gala 2026 e l’apertura della nuova mostra al Costume Institute hanno spostato l’attenzione dove la moda è sempre esistita: sul corpo che indossa gli abiti. A New York, il Metropolitan presenta “Fashion is Art”, un progetto che intreccia arte e moda attraverso forme umane reali, ampliando il discorso sulla rappresentazione e sull’inclusione.

Una serata che cambia lo sguardo sulla moda

La passerella del Met Gala è solo una parte del gesto. La mostra al Costume Institute mette in primo piano la fisicità. Curata da Andrew Bolton, l’esposizione non cerca la legittimazione intellettuale della moda, ma propone un’esperienza che parte dal corpo.

Manichini vivi: sculture nate da corpi reali

L’idea centrale è semplice e radicale: sostituire le sagome neutre con figure che conservano l’impronta di vite reali. Gli artisti Frank Benson e Samar Hejazi hanno collaborato per creare nove nuovi manichini.

Processo creativo e tecnico

Scansione 3D di persone reali, per catturare dettagli e posture.

Trasformazione digitale in forma scultorea, con attenzione ai volumi e alle texture.

Applicazione dei capi originali per restituire l’interazione tra tessuto e corpo.

La resa è così precisa da includere pieghe, tensioni del tessuto e piccoli particolari della pelle. Secondo Benson, la forza del progetto sta proprio nel vedere gli abiti prendere vita su corpi riconoscibili.

Specchi e riflessi: il pubblico diventa parte dell’opera

Samar Hejazi introduce superfici specchianti su alcuni volti. Chi osserva si vede riflesso e, così, è chiamato a misurare il proprio sguardo. L’esperienza non è più passiva.

Lo spettatore si ritrova dentro l’opera.

Viene stimolata una riflessione sul ruolo dell’identità nella moda.

Il confronto diventa strumento critico, non mera estetica.

Una mappa più ampia di corpi e identità

Il progetto spinge verso una rappresentazione che include soggetti spesso esclusi. L’intento è chiaro: portare in mostra corpi diversi, non come eccezioni, ma come parte del racconto.

Corpi disabili

Corpi trans

Corpi in gravidanza

Corpi fuori dagli standard di taglia

Tra le persone che hanno prestato la loro presenza a questa operazione ci sono nomi come Michaela Stark e Sinead Burke. Le loro forme sono state documentate e trasformate in sculture che interrogano le categorie tradizionali della moda.

Impatto sull’esposizione e sul linguaggio della moda

Cambiare il supporto su cui gli abiti sono mostrati modifica il messaggio. Il corpo cessa di essere sfondo e diventa dispositivo critico. Il Costume Institute non si limita a includere nuovi volti: ripensa il modo stesso di raccontare la moda.

Perché è rilevante per designer e curatori

Stimola una diversa progettazione dei capi, pensata per persone reali. Apre dibattiti su taglie, posture e accessibilità. Offre nuovi strumenti visivi per comunicare storie ed esperienze.

Dalla mostra alla collezione permanente: un cambiamento strutturale

I manichini creati per “Fashion is Art” non resteranno un episodio isolato. Sono destinati alla collezione permanente del museo, segnando una svolta nelle pratiche espositive. Questo passaggio indica la volontà di trasformare l’inclusione in una pratica continuativa.

Il percorso però solleva domande difficili: si può davvero superare l’idea di un corpo “ideale” senza creare nuove norme? Come continuerà il museo a integrare queste scelte nella narrazione pubblica e nell’educazione del pubblico?

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