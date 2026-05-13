Swatch x Audemars Piguet: orologio da $400 ispirato al Royal Oak

Una notizia destinata a scuotere il mondo dell’orologeria: dopo 54 anni Audemars Piguet e Swatch presentano una collaborazione inedita. Il risultato è una rivisitazione audace della silhouette più famosa di AP, pensata per essere accessibile, giocosa e lontana dall’originale in termini di posizionamento.

Un’alleanza storica che cambia le regole del gioco

Per la prima volta nella sua storia, AP permette che il suo linguaggio estetico esca da Le Brassus e compaia in una boutique Swatch a Biel. È una mossa strategica e simbolica. L’accordo rompe con la tradizione di proteggere rigidamente la forma iconica del Royal Oak.

Royal Pop: il progetto che reinventa il concetto di orologio

Il nome scelto porta un chiaro rimando alla cultura visiva. Royal Pop non è un semplice Royal Oak a prezzo ridotto. È una collezione pensata per cambiare modalità d’uso e immagine.

Otto modelli colorati ispirati alla Pop Art .

. Forma pensata come orologio da tasca o come accessorio da indossare a cordino.

Materiale principale: Bioceramic , leggero e resistente.

, leggero e resistente. Movimento: nuovo SISTEM51 a carica manuale, studiato appositamente per la linea.

Design: i segni riconoscibili del Royal Oak applicati con ironia

Il progetto conserva gli elementi visuali che hanno reso celebre il modello originale. La cassa richiama i 40 mm classici. La ghiera resta ottagonale e punteggiata dalle otto viti a vista. La finitura satinata riprende il linguaggio del tempo.

Tuttavia, la funzione cambia: questi pezzi non sono concepiti per il polso. Possono essere appesi, infilati in una tasca o fissati a una borsa. Una scelta voluta per distinguere nettamente il nuovo prodotto dall’icona di lusso.

Colori e personalità

La palette è giocosa e intensa. Ogni variante punta su un colore vivo per sottolineare lo spirito pop della collezione.

Specifiche tecniche essenziali

Cassa: 40 mm.

Materiale: Bioceramic.

Movimento: SISTEM51 a carica manuale.

Tipologie: modelli ore e minuti; varianti con piccolo secondi.

Prezzi, data di uscita e modalità d’acquisto

I prezzi sono pensati per essere accessibili rispetto ai listini AP tradizionali. Le cifre annunciate sono chiare:

400 dollari per le versioni ore e minuti.

per le versioni ore e minuti. 420 dollari per i modelli con piccolo secondi.

Il lancio è programmato per sabato 16 maggio. La vendita sarà esclusivamente in negozio. È previsto un limite: un orologio per persona al giorno.

Impatto sociale e destinazione dei ricavi

La partnership non punta solo al commercio. Audemars Piguet ha deciso di destinare il ricavato a cause legate alla sostenibilità del mestiere stesso. Il 100% dei proventi andrà alla tutela del savoir-faire orologiero e alla formazione di nuove leve.

In questo modo la collaborazione intende finanziare progetti educativi e iniziative per la conservazione delle competenze tradizionali.

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