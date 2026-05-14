Mother Mary, l’incubo peggiore di una popstar: dietro le quinte

Il nuovo film di David Lowery sorprende per come mescola pop, moda e soprannaturale in chiave personale. Dietro l’apparente racconto di una diva in crisi c’è un percorso creativo che parte dall’insonnia, passa per un hotel “stregato” e arriva a collaborazioni musicali con nomi come Charli XCX e Jack Antonoff. La protagonista è Anne Hathaway, che ha trasformato corpo e voce per calarsi in un ruolo estremamente fisico e emotivo.

Da un’idea notturna a un set tra Irlanda e Colorado: le origini di Mother Mary

Lowery racconta che l’idea nacque in un momento di smarrimento creativo. Tornava da set diversi e si è ritrovato a scrivere un dialogo che si è trasformato quasi subito in una scena tra una popstar e la sua costumista.

La sceneggiatura è rimasta in sospeso finché una sosta allo Stanley Hotel in Colorado non ha fornito l’energia per completarla. Quel luogo, con la sua storia di fantasmi, ha alimentato la parte più inquietante del film.

Scelte d’attore: perché Hathaway e Michaela Coel formano il cuore del film

Lowery immaginava due interpreti in grado di dare profondità a personaggi complessi. L’incontro con Anne ha accelerato il progetto. Lei è entrata subito e ha portato verso Mother Mary una forza inattesa.

Michaela Coel è arrivata dopo, nonostante iniziali esitazioni. La chimica tra le due è stata verificata con una lettura ad alta voce che commosse tutto il set. Quella lettura rivelò un’intesa che il regista non voleva bloccare.

Trasformare Anne Hathaway in una popstar: allenamento, voce e corpo

Allenamento vocale quotidiano per mesi.

Bootcamp fisico per resistere a coreografie e concerti.

Sessioni in studio per trovare l’intonazione del personaggio.

Hathaway ha ricostruito le sue abitudini motorie per interpretare uno show da arena. Il regista paragona il ritmo di un world tour a una maratona sostenuta notte dopo notte. La disciplina richiesta fu totale.

La colonna sonora: incontro tra hyper-pop e produzione mainstream

Lowery ha lavorato con produttori e artisti contemporanei per creare l’identità musicale di Mother Mary. La missione era distinguere la sua voce dalle influenze esistenti.

Collaborazioni chiave

Charli XCX: ha fornito demo e idee iniziali, contribuendo a definire il tono hyper-pop.

Jack Antonoff: ha aiutato a plasmare arrangiamenti e produzione, portando esperienza pop moderna.

FKA twigs: ispirazione e presenza nel cast, ma con una differenziazione stilistica voluta.

Anne ha partecipato attivamente al processo di scrittura e registrazione. Ha riscritto parti, rielaborato interpretazioni e trascorso settimane in studio per dare alle canzoni un’impronta personale. Il risultato cambiò l’atmosfera del film.

Come sono nati i costumi: da bozze a “visioni-abito”

I vestiti non sono stati semplici abiti di scena. Ogni costume racconta un’epoca della carriera di Mary e funge da ricostruzione emotiva.

Bina Daigeler ha trasformato descrizioni minimal in capi complessi.

Iris van Herpen ha creato il costume finale, scelto per la sua forza simbolica.

L’aureola ricorrente lega l’iconografia religiosa al marketing pop.

Durante le riprese sono state inserite numerose “visioni-abito”: apparizioni in cui Sam vede Mary indossare pezzi creati per lei. Queste sequenze trasformano i vestiti in personaggi.

La creazione della Donna Rossa: prassi artigianale e installazioni di tessuto

La presenza paranormale chiamata Donna Rossa nasce dall’idea di rendere il fantasma tangibile, fisico e inquietante.

Si è scelto un mix tra effetti pratici e installazioni contemporanee. Un burattino artigianale ha dato la prima forma. Poi sono intervenuti artisti tessili per ottenere movimenti fluidi e carnosi.

Omaggio a Carlo Rambaldi nella prima apparizione.

Uso di pannelli che sospendono il tessuto in aria.

Correzioni digitali per eliminare fili e schemi tecnici.

Il rapporto tra tessuto e medium della costumista era fondamentale: il fantasma doveva sembrare nato dal mestiere di Sam. Il risultato è un’entità che è allo stesso tempo familiare e disturbante.

Come si è girato lo show: scenografia, stadi e residenze

Le scene del concerto sono state girate in un vero stadio vicino a Colonia. La produzione ha scelto una tempistica che assomigliasse a una residency per ottenere riprese coerenti.

Per molte riprese si è lavorato come in un tour dal vivo: una canzone ripetuta più volte, luci e corpo dell’artista sempre uguali, fino a catturare l’istante perfetto.

I riferimenti estetici e culturali: da Madonna a Lady Gaga

Per costruire l’immagine di Mother Mary il team ha guardato alle grandi collaborazioni tra stilisti e popstar degli ultimi vent’anni.

Jean Paul Gaultier e Madonna come archetipo di costume iconico.

Alexander McQueen e Lady Gaga per relazioni creative profonde.

Dua Lipa e Mugler per l’approccio moderno al tour.

Queste suggestioni hanno aiutato a definire la lingua visiva del film senza replicare nessuno stile in modo pedissequo.

Perché il film è personale: Lowery, la trasformazione e il tema della trasustanziazione

Lowery parla di “trasustanziazione del sentimento”: l’atto di trasformare dolore e ricordi in qualcosa di condivisibile. Per lui il film è un esercizio di riconciliazione artistica.

Il regista collega la creazione degli abiti e delle canzoni alla stessa pratica catartica delle grandi popstar: prendere un’esperienza intima e trasformarla in arte che coinvolge milioni di persone.

Mother Mary è quindi sia un racconto sul mondo dello spettacolo che una riflessione su come nasce l’arte.

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