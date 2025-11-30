Spotify lancia l’audio lossless e rinnova la playlist RADAR Global

Spotify aggiorna la sua vetrina per i nuovi talenti e contemporaneamente introduce l’audio in alta fedeltà per gli abbonati. La playlist RADAR Global ospita, per un periodo limitato, i brani più ascoltati dei 100 artisti RADAR a livello mondiale, mentre la funzione Lossless arriva per gli utenti Premium offrendo qualità audio superiore.

La nuova RADAR Global: 100 artisti in primo piano

Spotify ha rinnovato la playlist RADAR Global per celebrare il programma che negli ultimi cinque anni ha scoperto e sostenuto oltre mille artisti.

Blanco – Notti in Bianco

– Tony Boy – Leanin’

– Rhove – Shakerando

– Rondodasosa – MOVIE (feat. Central Cee)

La selezione mette in luce brani che hanno conquistato ascoltatori in tutto il mondo. La playlist è temporanea, pensata per mettere insieme quei pezzi che hanno fatto la storia recente del programma RADAR.

Dati e impatto: cosa dicono i numeri sul progetto RADAR

Il programma non è solo visibilità. Dietro c’è un impatto misurabile che ha cambiato il percorso di carriera di molti giovani artisti.

180+ mercati raggiunti dal programma RADAR.

mercati raggiunti dal programma RADAR. 338 miliardi di stream generati dagli artisti RADAR.

di stream generati dagli artisti RADAR. Oltre 6,5 miliardi di volte in cui gli artisti sono stati scoperti sulla piattaforma.

di volte in cui gli artisti sono stati scoperti sulla piattaforma. Più di 1,5 milioni di playlist curate da Spotify che includono tracce RADAR.

di playlist curate da Spotify che includono tracce RADAR. Oltre 1,1 miliardi di playlist create dagli utenti che contengono brani di artisti RADAR.

Perché questi numeri contano

Secondo la Global Head of Music Editorial, Sulinna Ong, il valore del progetto sta nel collegare la curiosità degli ascoltatori con opportunità reali per gli artisti. RADAR interviene in una fase delicata della crescita, fornendo supporto promozionale e strumenti concreti.

RADAR Italia: dal lancio al successo dei nuovi nomi

In Italia il programma ha dato spazio a decine di giovani talenti, contribuendo a rinnovare la scena musicale nazionale.

Marte , Carla Hero e Emma Nolde tra i premiati del 2025.

, e tra i premiati del 2025. Glocky , Sayf e camoufly emergenti sostenuti recentemente.

, e emergenti sostenuti recentemente. Artisti lanciati nel corso degli anni: BigMama, Mara Sattei, Ariete, bnkr44 e altri.

Il progetto italiano ha funzionato come una fucina: alcuni nomi sono passati rapidamente dallo status di promessa a protagonisti della scena contemporanea.

Lossless su Premium: la musica in alta qualità arriva su Spotify

Contestualmente al restyling della playlist, Spotify ha annunciato la disponibilità di Lossless per gli iscritti Premium. Si tratta di audio senza perdita in formato FLAC.

Qualità fino a 24-bit / 44.1 kHz .

. Maggiore dettaglio sonoro rispetto allo streaming standard.

Ideale per cuffie e impianti che valorizzano l’audio ad alta risoluzione.

La novità punta a soddisfare gli ascoltatori più attenti alla qualità e a dare agli artisti la possibilità di far ascoltare le tracce nel dettaglio originale.

