Musica italiana: tutte le notizie settimana 16 del 2026 giorno per giorno

Settimana intensa per la scena italiana: uscite discografiche, ripubblicazioni e cambi di programma segnano i giorni dal vivo e lo streaming. Qui trovi un aggiornamento quotidiano e curato sulle notizie più rilevanti della musica italiana, da singoli e vinili a tour e classifiche.

Aggiornamento: 17 aprile 2026, ore 15:25

Uscite discografiche e novità in studio

Le piattaforme e le radio accendono questa settimana con diverse proposte. Tra singoli e album emergono collaborazioni inaspettate e riedizioni viniliche.

Madame pubblica il nuovo album Disincanto , accompagnato dal singolo in coppia con Marracash .

pubblica il nuovo album , accompagnato dal singolo in coppia con . Geolier anticipa l’estate: il suo singolo Stelle entra nelle rotazioni radiofoniche.

anticipa l’estate: il suo singolo entra nelle rotazioni radiofoniche. Il cantautorato si riaffaccia con Ivan Segreto e Mario Venuti , uniti nel brano Modo .

e , uniti nel brano . Achille Lauro rilancia il suo progetto con la nuova edizione di Comuni immortali .

rilancia il suo progetto con la nuova edizione di . Marco Masini porta in vinile il disco Perfetto Imperfetto, in uscita il 24 aprile. Il lavoro include il pezzo con Fedez, Male necessario, e una versione rivisitata di Bella stronza.

Dettagli sul lancio in vinile di Marco Masini

La versione in vinile amplia la discografia già disponibile in digitale e CD. Sono previste inoltre nuove tappe instore per incontrare i fan, seguite da date estive e appuntamenti in palasport in autunno.

Concerti, festival e movimenti live

Il calendario dei concerti si rimescola con conferme, ingressi in lineup e cancellazioni che cambiano gli equilibri della stagione live.

Geolier entra nella scaletta del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, evento trasmesso in diretta sulle reti Rai e dedicato al lavoro nell’era digitale.

entra nella scaletta del a Roma, evento trasmesso in diretta sulle reti Rai e dedicato al lavoro nell’era digitale. Il Volo amplia il proprio calendario internazionale con nuove date annunciate all’estero.

amplia il proprio calendario internazionale con nuove date annunciate all’estero. Marracash porta il suo Block Party al quartiere Barona: evento sold out e legato a iniziative sociali sul territorio.

porta il suo al quartiere Barona: evento sold out e legato a iniziative sociali sul territorio. Il tour estivo di Eddie Brock, denominato Amarsi Tour 2026, subisce una battuta d’arresto: tutte le date tra giugno e agosto risultano cancellate. Le modalità di rimborso sono aperte tramite i canali ufficiali di vendita.

Il valore sociale degli eventi

Alcuni concerti non sono solo musica. Il Block Party e altre iniziative segnano una congiunzione tra spettacolo e progetti locali.

Progetti editoriali, videogiochi e iniziative crossmediali

La settimana non è fatta solo di note: libri e contenuti multimediali arricchiscono il racconto degli artisti.

Luciano Ligabue ripubblica il suo primo libro, Fuori e dentro il borgo , il 5 maggio. La nuova edizione amplia i contenuti con materiale inedito, tra cui la sceneggiatura di Radiofreccia .

ripubblica il suo primo libro, , il 5 maggio. La nuova edizione amplia i contenuti con materiale inedito, tra cui la sceneggiatura di . TonyPitony sorprende con il singolo L’Ammor in featuring con Tommy Cash . Insieme al brano esce anche L’Ammor – The game , un videogioco che riprende l’estetica del progetto.

sorprende con il singolo in featuring con . Insieme al brano esce anche , un videogioco che riprende l’estetica del progetto. Il lancio del singolo anticipa una lunga serie di date live per TonyPitony, con oltre trenta concerti programmati e la presenza agli I-Days di Milano il 4 settembre.

Classifiche radiofoniche e nuovi ingressi

Le playlist settimanali mostrano movimenti interessanti in cima alle rotazioni e diverse nuove entrate in classifica.

The Kolors conquistano la vetta dell’airplay con Rolling Stones , registrando una forte rimonta.

conquistano la vetta dell’airplay con , registrando una forte rimonta. La collaborazione tra BLANCO ed Elisa porta Ricordi nella top 10, con un salto significativo.

ed porta nella top 10, con un salto significativo. Tra i nuovi ingressi si segnalano Lady Gaga & Doechii con Runway, il trio Serena Brancale, Levante e DELIA con Al mio paese, oltre a debutti di Paola Iezzi, Nayt e Bruno Mars.

Cosa osservare nei prossimi giorni

Attenzione alle ulteriori uscite e agli aggiornamenti sui tour. Le classifiche potrebbero mutare rapidamente con l’arrivo del weekend musicale.

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