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Musica italiana: tutte le notizie settimana 16 del 2026 giorno per giorno

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Di : Enrico Valiani

Musica italiana, tutte le notizie della settimana 16 del 2026 giorno per giorno
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Settimana intensa per la scena italiana: uscite discografiche, ripubblicazioni e cambi di programma segnano i giorni dal vivo e lo streaming. Qui trovi un aggiornamento quotidiano e curato sulle notizie più rilevanti della musica italiana, da singoli e vinili a tour e classifiche.

Aggiornamento: 17 aprile 2026, ore 15:25

Uscite discografiche e novità in studio

Le piattaforme e le radio accendono questa settimana con diverse proposte. Tra singoli e album emergono collaborazioni inaspettate e riedizioni viniliche.

  • Madame pubblica il nuovo album Disincanto, accompagnato dal singolo in coppia con Marracash.

  • Geolier anticipa l’estate: il suo singolo Stelle entra nelle rotazioni radiofoniche.

  • Il cantautorato si riaffaccia con Ivan Segreto e Mario Venuti, uniti nel brano Modo.

  • Achille Lauro rilancia il suo progetto con la nuova edizione di Comuni immortali.

  • Marco Masini porta in vinile il disco Perfetto Imperfetto, in uscita il 24 aprile. Il lavoro include il pezzo con Fedez, Male necessario, e una versione rivisitata di Bella stronza.

Dettagli sul lancio in vinile di Marco Masini

La versione in vinile amplia la discografia già disponibile in digitale e CD. Sono previste inoltre nuove tappe instore per incontrare i fan, seguite da date estive e appuntamenti in palasport in autunno.

Concerti, festival e movimenti live

Il calendario dei concerti si rimescola con conferme, ingressi in lineup e cancellazioni che cambiano gli equilibri della stagione live.

  • Geolier entra nella scaletta del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, evento trasmesso in diretta sulle reti Rai e dedicato al lavoro nell’era digitale.

  • Il Volo amplia il proprio calendario internazionale con nuove date annunciate all’estero.

  • Marracash porta il suo Block Party al quartiere Barona: evento sold out e legato a iniziative sociali sul territorio.

  • Il tour estivo di Eddie Brock, denominato Amarsi Tour 2026, subisce una battuta d’arresto: tutte le date tra giugno e agosto risultano cancellate. Le modalità di rimborso sono aperte tramite i canali ufficiali di vendita.

Il valore sociale degli eventi

Alcuni concerti non sono solo musica. Il Block Party e altre iniziative segnano una congiunzione tra spettacolo e progetti locali.

Progetti editoriali, videogiochi e iniziative crossmediali

La settimana non è fatta solo di note: libri e contenuti multimediali arricchiscono il racconto degli artisti.

  • Luciano Ligabue ripubblica il suo primo libro, Fuori e dentro il borgo, il 5 maggio. La nuova edizione amplia i contenuti con materiale inedito, tra cui la sceneggiatura di Radiofreccia.

  • TonyPitony sorprende con il singolo L’Ammor in featuring con Tommy Cash. Insieme al brano esce anche L’Ammor – The game, un videogioco che riprende l’estetica del progetto.

  • Il lancio del singolo anticipa una lunga serie di date live per TonyPitony, con oltre trenta concerti programmati e la presenza agli I-Days di Milano il 4 settembre.

Classifiche radiofoniche e nuovi ingressi

Le playlist settimanali mostrano movimenti interessanti in cima alle rotazioni e diverse nuove entrate in classifica.

  • The Kolors conquistano la vetta dell’airplay con Rolling Stones, registrando una forte rimonta.

  • La collaborazione tra BLANCO ed Elisa porta Ricordi nella top 10, con un salto significativo.

  • Tra i nuovi ingressi si segnalano Lady Gaga & Doechii con Runway, il trio Serena Brancale, Levante e DELIA con Al mio paese, oltre a debutti di Paola Iezzi, Nayt e Bruno Mars.

Cosa osservare nei prossimi giorni

Attenzione alle ulteriori uscite e agli aggiornamenti sui tour. Le classifiche potrebbero mutare rapidamente con l’arrivo del weekend musicale.

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