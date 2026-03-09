Al Bano accusa Carlo Conti: contattato per Sanremo e poi escluso, chiede rispetto

Ospite di Verissimo, Al Bano ha raccontato con franchezza la vicenda che lo ha visto escluso dal Festival di Sanremo 2026. Tra promesse non mantenute, incontri con i direttori artistici e un sentimento profondo verso la kermesse, il cantante ha ripercorso i fatti e la sua delusione.

Promessa mancata: il patto con Amadeus

Secondo il racconto di Al Bano, tutto è partito da un accordo informale con Amadeus. L’idea era chiara: un anno come ospite d’onore insieme a grandi artisti, il successivo per presentare un brano in gara.

Il progetto con Gianni Morandi e Massimo Ranieri ha avuto un grande riscontro. Per il cantante è stata la conferma che l’idea funzionava.

Primo anno: partecipazione come ospite speciale.

Secondo anno: promessa di uno spazio per il suo brano.

Fine dell’accordo: la promessa non è stata rispettata.

La reazione è stata di sorpresa e amarezza. Al Bano sottolinea che avrebbe accettato anche un rifiuto esplicito. Chiedeva però rispetto e chiarezza.

L’invio del brano e l’incontro con Carlo Conti

Dopo il mancato via libera da parte di Amadeus, il cantante ha deciso di rivolgersi a Carlo Conti. Ha inviato più tracce e atteso un riscontro.

Il colloquio a Roma è stato decisivo. Al Bano racconta di essere stato ascoltato e di aver ricevuto parole di incoraggiamento.

Quindici giorni dopo però la lista dei partecipanti ufficiali non lo includeva. Per il cantante è stato un duro colpo.

Le parole che pesano: aspettative e delusione

La mancata convocazione ha riacceso la sua critica verso i modi di comunicare. Non tanto per la sconfitta in sé.

Alla base c’è la richiesta di una gestione più rispettosa dei rapporti professionali. Al Bano parla di educazione e normalità nei rapporti tra colleghi.

Non pretendeva l’invito a tutti i costi.

Voleva ricevere una spiegazione chiara.

Ritiene ingiusto il silenzio o le promesse non mantenute.

Il valore simbolico di Sanremo per il cantante

Per Al Bano, il Festival è molto più di una vetrina. È un rito collettivo che ha segnato la sua formazione musicale.

Descrive Sanremo come un momento che portava novità e speranza nei piccoli paesi. Ricorda l’entusiasmo per le canzoni che arrivavano attraverso la radio.

Questa dimensione affettiva spiega in parte la sua reazione. Non si tratta solo di carriera. È anche una questione di memoria e identità.

Il confronto con i grandi

L’artista cita autori e interpreti che hanno segnato la storia della musica leggera italiana. Vede il Festival come un ponte tra generazioni.

Il desiderio di essere presente a Sanremo nasce anche da quel legame profondo con il pubblico e con la storia del paese.

La performance a Verissimo e la reazione del pubblico

Al termine dell’intervista, Al Bano ha eseguito in playback il celebre brano Sempre sempre, reso famoso con Romina Power.

La scelta ha rimarcato il suo repertorio storico e il rapporto con la platea televisiva. Molti si sono detti sorpresi dalla sua schiettezza.

Nei social la vicenda ha scatenato commenti contrastanti. Alcuni sostengono il diritto a chiedere rispetto. Altri ritengono che le scelte artistiche spettino ai direttori del festival.

