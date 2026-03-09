Artemis II: guasto riparato, lancio verso la luna possibile dal 1 aprile

Dopo giorni di verifiche e interventi mirati, i tecnici hanno risolto il problema che aveva bloccato le ultime operazioni su Artemis II. L’agenzia spaziale ha ora una finestra per il lancio che potrebbe aprirsi il primo aprile, mentre continuano i controlli finali sul razzo e sulla capsula.

Intervento risolutivo e verifiche immediate

I team di NASA e i fornitori hanno individuato e riparato il guasto durante una serie di interventi programmati. Le operazioni sono state condotte sotto stretta supervisione. I controlli non si sono limitati alla riparazione: sono stati eseguiti test funzionali e diagnostici per assicurare la piena affidabilità del sistema.

Il problema è stato risolto senza compromettere il cronoprogramma principale, spiegano i responsabili dei lavori.

La finestra di lancio: perché il primo aprile è possibile

La disponibilità della rampa, le condizioni meteorologiche e gli esiti dei test hanno creato le condizioni per una possibile partenza il 1° aprile. Questa data rientra nella finestra operativa prevista per la missione verso la Luna.

Verifiche atmosferiche e marittime già pianificate.

Controlli finali su sistemi di volo e sicurezza completati in anticipo rispetto alle attese.

Pianificazione del personale e delle risorse allineata alla nuova data.

Una conferma ufficiale sulla data definitiva arriverà solo dopo gli ultimi test pre-lancio.

Impatto tecnico: cosa è stato controllato su SLS e Orion

Le ispezioni hanno coinvolto il lanciatore SLS e la capsula Orion. I tecnici hanno concentrato l’attenzione sui sottosistemi critici per le missioni con equipaggio.

Controlli principali eseguiti

Test dei sistemi di alimentazione e distribuzione energetica.

Verifica dei collegamenti avionici e dei sensori di bordo.

Procedure di test per i sistemi di sicurezza e abort.

I risultati preliminari sono stati ritenuti soddisfacenti. Proseguono ulteriori simulazioni per riprodurre condizioni estreme di volo.

Programma operativo e prossime fasi

Prima del decollo effettivo, la missione attraverserà fasi obbligatorie. Ogni step dovrà superare criteri stringenti di valutazione.

Ultimi test a terra e integrazione finale dei sistemi. Revisione del comitato di lancio e approvazione del conto alla rovescia. Monitoraggio meteo nelle ore precedenti alla finestra di lancio.

Solo dopo il via libera formale partirà il conto alla rovescia verso la Luna.

Conseguenze per il programma Artemis e il volo umano nello spazio

Artemis II rappresenta un passo cruciale per il ritorno umano in orbita lunare. Il buon esito della riparazione mantiene il programma in carreggiata e preserva la sequenza delle missioni successive.

Conferma delle procedure di sicurezza per equipaggi.

Mantenimento delle scadenze per Artemis III e le fasi future.

Impatto limitato sui piani di collaborazione internazionale.

Le autorità rimangono caute, ma ottimiste. I prossimi giorni saranno decisivi per trasformare la possibilità in realtà.

Articoli simili

Vota questo articolo