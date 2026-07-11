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Supergirl: il finale apre una nuova fase del DCU, cosa comporta per Superman Man of Tomorrow

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

Il finale di Supergirl apre una nuova fase per il DCU: cosa implica per Superman: Man of Tomorrow
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Il nuovo film dedicato a Supergirl arriva con la promessa di rimescolare le carte del DCU. Con un tono più oscuro e scelte morali spiazzanti, questa versione di Kara Zor-El mette in discussione ciò che sappiamo su eroismo, famiglia e vendetta.

Un racconto tra galassie: trama e punti chiave del film

La pellicola segue Kara in un viaggio che parte come fuga e diventa una missione personale. Tra pianeti desolati e bar interstellari, la storia prende contorni di western spaziale. Il suo percorso si intreccia con quello di una giovane, decisa a vendicare una tragedia familiare.

  • Incidente scatenante: Kara incontra Ruthye, spinta dalla sete di vendetta.

  • Antagonista principale: Krem, capo dei Briganti, responsabile di crimini atroci.

  • Elemento emotivo: Krypto viene avvelenato, e la corsa per salvarlo diventa urgente.

  • Tono: azione, lutto e un conflitto interiore che priva Kara delle sue certezze.

Personaggi, attori e relazioni che contano

Il cast costruisce un mosaico di personaggi tanto familiari quanto ricchi di sfumature. Le interpretazioni danno profondità a ruoli che potevano essere stereotipati.

Protagonisti e interpreti

  • Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El: una Supergirl più tormentata che mai.

  • Eve Ridley come Ruthye Marye Knoll: la giovane alla ricerca di giustizia.

  • Matthias Schoenaerts interpreta Krem, il villain delle Colline Gialle.

  • Jason Momoa è Lobo: una presenza esplosiva e imprevedibile.

Il ruolo di Krypto e la famiglia ritrovata

Krypto non è solo un animale domestico. È simbolo di appartenenza e rimedio alla solitudine di Kara. Il suo avvelenamento riaccende emozioni e scelte decisive.

La scena finale che cambia la percezione di Supergirl

Nel confronto conclusivo, Kara torna ad affrontare i suoi nemici con il costume e la determinazione. La battaglia è violenta e moralmente ambigua. La protagonista compie una scelta che la allontana dall’immagine canonica del simbolo di speranza.

Ruthye ha la possibilità di vendicarsi con la spada del padre. Kara la ferma e prova a spiegare che la vendetta non è cura. Ma la risposta di Kara è complessa: alla fine è lei a colpire Krem. Questa azione mostra una Supergirl pragmatica e segnata.

Il gesto incrina il concetto di eroismo puro. Kara non è una copia di Superman. È impulsiva, consumata dal lutto e ancora in conflitto con la perdita di Krypton.

Elementi narrativi e simbolici da non perdere

  • La luce doppia dei soli: simbolo di fragilità dei poteri e di esposizione emotiva.

  • La prigione delle ragazze: tema del traffico e della perdita dell’innocenza.

  • Lobo, imprigionato ma pericoloso: figura di caos che può alterare alleanze future.

Cosa significa questo per il DCU e per Superman: Man of Tomorrow

Il film non è un episodio isolato. Sanitizza la possibilità che Kara diventi vera protagonista degli eventi successivi. La sua presenza al fianco di Clark cambia il perimetro emotivo dell’universo condiviso.

Impatto narrativo su Superman: Man of Tomorrow

Il legame tra Kara e Clark apre scenari nuovi per la pellicola attesa nel 2027. La dinamica tra speranza e resilienza potrebbe ridefinire i temi portanti del DCU.

  • Possibile contrasto di ideali tra Superman e Supergirl.

  • Un punto di vista più umano e tormentato nel racconto eroico.

  • Opportunità per trame corali e alleanze inedite.

Cosa aspettarsi dal futuro del franchise

La nuova Supergirl introduce tensioni che potrebbero alimentare storie più oscure e sfaccettate. La sua evoluzione personale sembra destinata a incidere sulle scelte narrative del DCU.

Con Kara che torna nell’appartamento di Clark, lo sguardo si sposta da un viaggio solitario a un possibile radicamento sulla Terra. Questo segna un punto di svolta nelle relazioni tra personaggi e nelle trame future, lasciando aperte molte domande senza risposte immediate

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