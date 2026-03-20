WGA 2026: i peccatori senza rivali e poche sorprese

Una cerimonia ridotta, svolta a New York a causa dello sciopero del personale californiano, ha consegnato i Writers Guild Awards 2026 a una rosa di film e serie che ora guardano agli Oscar con nuovo slancio.
Vincitori cinematografici che rilanciano la corsa all’Oscar
La serata ha confermato favoriti attesi e sorprese. I peccatori ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura originale. Al posto del regista Ryan Coogler, ha ritirato il riconoscimento Miles Caton.
Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicata il premio per la sceneggiatura non originale. Anche in questo caso l’autore non era presente; a ricevere il premio è salita Shayna McHayle.
Questi risultati ribadiscono che, a una settimana dagli Oscar, le due pellicole mantengono un forte profilo nelle categorie creative.
Significato dei premi WGA per la notte degli Oscar
Indicatori sulle preferenze della critica
I Writers Guild sono seguiti dagli addetti ai lavori come un termometro per le categorie scrittura. Quando un titolo trionfa qui, aumenta la sua visibilità tra i votanti delle accademie.
Differenze tra le cinquine WGA e Oscar
- La categoria di sceneggiatura non originale dei WGA presentava gli stessi candidati presenti agli Oscar.
- Nella sceneggiatura originale, però, ci sono state alcune divergenze tra le due liste.
- Nonostante questo, I peccatori resta uno dei favoriti più solidi per la statuetta.
La serata televisiva: chi ha dominato le categorie TV
La televisione ha visto trionfi multipli e nomi ormai familiari. The Pitt ha vinto come miglior serie drammatica, miglior nuova serie e miglior episodio drammatico. The Studio ha ottenuto il premio per la miglior serie comedy.
Per le commedie a episodio ha vinto The Righteous Gemstones, mentre la miniserie premiata è stata Dying for Sex. I creatori di alcune serie erano assenti; altri, come gli autori di The Righteous Gemstones e di Dying for Sex, hanno tenuto discorsi sul palco di New York.
Accettando il premio per The Righteous Gemstones, Danny McBride si è detto entusiasta di non aver abbandonato la serie e ha ringraziato il team per la tenacia.
Elenco ufficiale dei premiati ai WGA 2026
Premi cinema
- Miglior sceneggiatura originale: I peccatori — Ryan Coogler
- Miglior sceneggiatura non originale: Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson
- Documentario: 2000 Metri ad Andriivka
Premi televisivi e categorie speciali
- Serie drammatica: The Pitt
- Serie comica: The Studio
- Nuova serie: The Pitt
- Serie limitata / Miniserie: Dying for Sex
- Film per la televisione: Deep Cover
- Animazione: “Shira Can’t Cook” (Long Story Short), scritto da Mehar Sethi; Netflix
- Episodio serie drammatica: “7:00 A.M.” (The Pitt), scritto da R. Scott Gemmill; HBO | Max
- Episodio serie comica: “Prelude” (The Righteous Gemstones), scritto da John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max
- Varietà / Talk show: Last Week Tonight with John Oliver
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.