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WGA 2026: i peccatori senza rivali e poche sorprese

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Di : Martina Fabbri

Nessuna sorpresa ai WGA 2026: Una battaglia dopo l'altra e I peccatori senza rivali
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Una cerimonia ridotta, svolta a New York a causa dello sciopero del personale californiano, ha consegnato i Writers Guild Awards 2026 a una rosa di film e serie che ora guardano agli Oscar con nuovo slancio.

Vincitori cinematografici che rilanciano la corsa all’Oscar

La serata ha confermato favoriti attesi e sorprese. I peccatori ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura originale. Al posto del regista Ryan Coogler, ha ritirato il riconoscimento Miles Caton.

Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicata il premio per la sceneggiatura non originale. Anche in questo caso l’autore non era presente; a ricevere il premio è salita Shayna McHayle.

Questi risultati ribadiscono che, a una settimana dagli Oscar, le due pellicole mantengono un forte profilo nelle categorie creative.

Significato dei premi WGA per la notte degli Oscar

Indicatori sulle preferenze della critica

I Writers Guild sono seguiti dagli addetti ai lavori come un termometro per le categorie scrittura. Quando un titolo trionfa qui, aumenta la sua visibilità tra i votanti delle accademie.

Differenze tra le cinquine WGA e Oscar

  • La categoria di sceneggiatura non originale dei WGA presentava gli stessi candidati presenti agli Oscar.

  • Nella sceneggiatura originale, però, ci sono state alcune divergenze tra le due liste.

  • Nonostante questo, I peccatori resta uno dei favoriti più solidi per la statuetta.

La serata televisiva: chi ha dominato le categorie TV

La televisione ha visto trionfi multipli e nomi ormai familiari. The Pitt ha vinto come miglior serie drammatica, miglior nuova serie e miglior episodio drammatico. The Studio ha ottenuto il premio per la miglior serie comedy.

Per le commedie a episodio ha vinto The Righteous Gemstones, mentre la miniserie premiata è stata Dying for Sex. I creatori di alcune serie erano assenti; altri, come gli autori di The Righteous Gemstones e di Dying for Sex, hanno tenuto discorsi sul palco di New York.

Accettando il premio per The Righteous Gemstones, Danny McBride si è detto entusiasta di non aver abbandonato la serie e ha ringraziato il team per la tenacia.

Elenco ufficiale dei premiati ai WGA 2026

Premi cinema

  • Miglior sceneggiatura originale: I peccatori — Ryan Coogler

  • Miglior sceneggiatura non originale: Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson

  • Documentario: 2000 Metri ad Andriivka

Premi televisivi e categorie speciali

  • Serie drammatica: The Pitt

  • Serie comica: The Studio

  • Nuova serie: The Pitt

  • Serie limitata / Miniserie: Dying for Sex

  • Film per la televisione: Deep Cover

  • Animazione: “Shira Can’t Cook” (Long Story Short), scritto da Mehar Sethi; Netflix

  • Episodio serie drammatica: “7:00 A.M.” (The Pitt), scritto da R. Scott Gemmill; HBO | Max

  • Episodio serie comica: “Prelude” (The Righteous Gemstones), scritto da John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max

  • Varietà / Talk show: Last Week Tonight with John Oliver

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