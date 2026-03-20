WGA 2026: i peccatori senza rivali e poche sorprese

Una cerimonia ridotta, svolta a New York a causa dello sciopero del personale californiano, ha consegnato i Writers Guild Awards 2026 a una rosa di film e serie che ora guardano agli Oscar con nuovo slancio.

Vincitori cinematografici che rilanciano la corsa all’Oscar

La serata ha confermato favoriti attesi e sorprese. I peccatori ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura originale. Al posto del regista Ryan Coogler, ha ritirato il riconoscimento Miles Caton.

Una battaglia dopo l’altra si è aggiudicata il premio per la sceneggiatura non originale. Anche in questo caso l’autore non era presente; a ricevere il premio è salita Shayna McHayle.

Questi risultati ribadiscono che, a una settimana dagli Oscar, le due pellicole mantengono un forte profilo nelle categorie creative.

Significato dei premi WGA per la notte degli Oscar

Indicatori sulle preferenze della critica

I Writers Guild sono seguiti dagli addetti ai lavori come un termometro per le categorie scrittura. Quando un titolo trionfa qui, aumenta la sua visibilità tra i votanti delle accademie.

Differenze tra le cinquine WGA e Oscar

La categoria di sceneggiatura non originale dei WGA presentava gli stessi candidati presenti agli Oscar.

Nella sceneggiatura originale, però, ci sono state alcune divergenze tra le due liste.

Nonostante questo, I peccatori resta uno dei favoriti più solidi per la statuetta.

La serata televisiva: chi ha dominato le categorie TV

La televisione ha visto trionfi multipli e nomi ormai familiari. The Pitt ha vinto come miglior serie drammatica, miglior nuova serie e miglior episodio drammatico. The Studio ha ottenuto il premio per la miglior serie comedy.

Per le commedie a episodio ha vinto The Righteous Gemstones, mentre la miniserie premiata è stata Dying for Sex. I creatori di alcune serie erano assenti; altri, come gli autori di The Righteous Gemstones e di Dying for Sex, hanno tenuto discorsi sul palco di New York.

Accettando il premio per The Righteous Gemstones, Danny McBride si è detto entusiasta di non aver abbandonato la serie e ha ringraziato il team per la tenacia.

Elenco ufficiale dei premiati ai WGA 2026

Premi cinema

Miglior sceneggiatura originale: I peccatori — Ryan Coogler

I peccatori — Ryan Coogler Miglior sceneggiatura non originale: Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson

Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson Documentario: 2000 Metri ad Andriivka

Premi televisivi e categorie speciali

Serie drammatica: The Pitt

The Pitt Serie comica: The Studio

The Studio Nuova serie: The Pitt

The Pitt Serie limitata / Miniserie: Dying for Sex

Dying for Sex Film per la televisione: Deep Cover

Deep Cover Animazione: “Shira Can’t Cook” (Long Story Short), scritto da Mehar Sethi; Netflix

“Shira Can’t Cook” (Long Story Short), scritto da Mehar Sethi; Netflix Episodio serie drammatica: “7:00 A.M.” (The Pitt), scritto da R. Scott Gemmill; HBO | Max

“7:00 A.M.” (The Pitt), scritto da R. Scott Gemmill; HBO | Max Episodio serie comica: “Prelude” (The Righteous Gemstones), scritto da John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max

“Prelude” (The Righteous Gemstones), scritto da John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max Varietà / Talk show: Last Week Tonight with John Oliver

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