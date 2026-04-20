Achille Lauro presenta tre inediti: stando lontano inizi a capire per chi devi essere grato

Achille Lauro ha scelto di mostrare in anteprima a stampa e fan club tre brani inediti che arricchiscono la nuova edizione del suo album, in uscita venerdì 17 aprile 2026. L’artista racconta questo passaggio come la chiusura di un capitolo e l’avvio di una nuova fase, nata tra i tour, Sanremo e lunghe sessioni in studio all’estero.

Da Sanremo ai palazzetti: un anno che ha cambiato la traiettoria

Il successo al Festival di Sanremo ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di Lauro. Dopo l’esperienza sul palco, il cantautore ha vissuto mesi intensi tra Italia e tournée nei palazzetti. Questo periodo ha offerto anche la possibilità di lavorare lontano da casa e riflettere sul percorso artistico.

Secondo l’artista, la dimensione internazionale ha aiutato a mettere a fuoco cosa contano davvero la musica e le persone attorno a lui. Dediche personali, riferimenti alla città natale e a rapporti profondi emergono come fili conduttori nell’ultimo lavoro.

Comuni Immortali: la focus track e il suo valore emotivo

La traccia principale, Comuni Immortali, è presentata come il cuore della nuova edizione. Il brano porta con sé una carica emotiva particolare e affronta il tema di un amore irraggiungibile.

Lauro descrive il pezzo come una composizione che mescola istinto e narrazione poetica. La canzone esplora la volontà di rimettere in moto ricordi e sensazioni, con toni che oscillano tra la sfida e la tenerezza.

Tre canzoni, tre paesaggi sonori

Origini geografiche e mood

La città degli angeli – nata a Los Angeles nel 2025, con atmosfere californiane e panorami oceanici.

– nata a Los Angeles nel 2025, con atmosfere californiane e panorami oceanici. Comuni Immortali – la focus track, profondamente intima, che si distingue per la carica narrativa.

– la focus track, profondamente intima, che si distingue per la carica narrativa. La via dei guai – concepita a Copenhagen, porta la malinconia dei climi freddi e arrangiamenti d’archi.

Oltre a questi inediti, la riedizione include i singoli già noti, come Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso. La combinazione di luoghi diversi ha fornito vibrazioni differenti a ogni brano.

Collaborazioni e dettagli di produzione

Nel lavorare agli arrangiamenti, Lauro ha coinvolto vari collaboratori internazionali. In particolare, gli archi presenti in La via dei guai nascono da una collaborazione con un musicista vicino al mondo dei Coldplay.

Le sessioni negli studi di Los Angeles e in Europa del Nord hanno contribuito a definire suoni e atmosfere. La diversità geografica si traduce in palette timbriche variegate e in una scrittura che guarda sia al pop che a elementi orchestrali.

Verso gli stadi: il futuro live

Questa nuova edizione del disco segna la fine della fase dei palazzetti e apre la strada a progetti dal vivo di più ampio respiro. L’artista ha già annunciato il tour negli stadi per il 2027.

Il lavoro degli ultimi mesi sembra pensato anche per essere suonato su palchi più grandi: arrangiamenti cinematografici e testi che puntano all’impatto emotivo collettivo.

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