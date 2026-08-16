Il nuovo capitolo nella carriera di 22Simba si sviluppa come una narrazione a tre atti. Il progetto si chiama MIRIA, è stato svelato a giugno e prosegue ora con l’apertura del pre-order dell’Atto 2 e l’annuncio di un singolo in uscita a fine luglio.

Da dove nasce MIRIA e il legame con il nome

Il titolo del disco omaggia la nonna dell’artista, figura ricorrente nella sua produzione. MIRIA è stato presentato al termine del concerto sold out del 10 maggio 2026 al Fabrique di Milano. L’annuncio ha chiarito l’idea di un album costruito come un percorso in tre capitoli.

La struttura del progetto: i tre atti e i temi principali

Atto 1: Arricchiti — già pubblicato. Tema: il contrasto fra ricchezza materiale e senso di realizzazione.

— già pubblicato. Tema: il contrasto fra ricchezza materiale e senso di realizzazione. Atto 2: Miria — in pre-order. Tema: la ricerca della felicità nelle piccole cose e l’equilibrio personale.

— in pre-order. Tema: la ricerca della felicità nelle piccole cose e l’equilibrio personale. Atto 3 — ancora senza dettagli ufficiali.

Atto 2: pre-order, formati e il singolo che apre il capitolo

Il secondo capitolo è disponibile in pre-order nei formati LP autografato numerato e CD autografato numerato, entrambi accompagnati da un artwork esclusivo.

I formati esclusivi in pre-order per l’Atto 2

Aggiornamento 28 luglio 2026: 22Simba ha confermato l’uscita del singolo 2 Passi dal cielo non uno in più, programmata per il 31 luglio, e ha aperto i pre-order dell’Atto 2: Miria.

Il nuovo singolo: contenuti e vibrazioni

Il brano che inaugura l’Atto 2 approfondisce il tema della crescita personale. Parla di pressioni, aspettative e della necessità di costruire un’identità autentica. È un ponte ideale con il primo singolo, che aveva posto le basi di queste riflessioni.

Il primo atto e la collaborazione di spicco

Il primo estratto, Arricchiti, è uscito il 12 giugno 2026 con la partecipazione di Guè. Il pezzo mette in scena il conflitto interiore di chi ha raggiunto il benessere economico e si interroga sul suo valore reale.

I singoli già pubblicati

12 giugno 2026 — Arricchiti (22Simba feat. Guè)

— Arricchiti (22Simba feat. Guè) 31 luglio 2026 — 2 Passi dal cielo non uno in più (22Simba)

Cosa sappiamo della tracklist e dei contenuti futuri

La lista completa dei brani di MIRIA non è ancora stata pubblicata. Aggiornamenti su titoli, crediti e analisi dei testi saranno rilasciati non appena disponibili.

Formati e dettagli tecnici annunciati

Titolo · MIRIA

· MIRIA Artista · 22Simba

· 22Simba Anno di uscita · 2026

· 2026 Struttura · Tre atti

· Tre atti Formati in pre-order · LP e CD autografati e numerati con artwork esclusivo

Il percorso che ha portato al nuovo progetto

Nel 2025 22Simba aveva pubblicato l’EP La Cura, poi certificato disco d’oro. Tra i pezzi spicca Fanculo con Marracash, anch’esso oro e portato live in importanti date all’Unipol Forum.

Il 23 gennaio 2026 è uscito il repack La Cura, in nome di Miria, che ha ampliato i temi già esplorati e anticipato il titolo dell’album.

Il MIRIA TOUR: date e prime tappe confermate

Il tour legato al progetto partirà il 15 novembre 2026. Le tappe coinvolgeranno i principali club italiani e partiranno con tre concerti consecutivi al Fabrique di Milano. Le prime date sono già sold out.

Il tour di Miria partirà a novembre dal Fabrique di Milano

Milano (Fabrique) — tre date consecutive

Firenze, Padova, Roma, Torino — in programma dopo Milano

Dove seguire le novità e come partecipare alla discussione

Per restare aggiornati su MIRIA, sui pre-order e sulle date del tour, segui i canali social ufficiali di 22Simba. Commenti e reazioni aiutano a far crescere il seguito del progetto.

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