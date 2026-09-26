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Škoda Peaq, primo suv elettrico a 7 posti: prime impressioni sull’ammiraglia elettrica

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Di : Serena Gualtieri

Škoda Peaq, primo suv elettrico a 7 posti: prime impressioni sull'ammiraglia elettrica
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La nuova Škoda Peaq si presenta come un punto di svolta per il marchio ceco: il primo SUV elettrico a sette posti, pensato per famiglie che non vogliono rinunciare allo spazio né alla tecnologia. Le prime impressioni dopo l’anteprima parlano di un progetto ambizioso, con attenzione al comfort e alla praticità. In questo articolo analizziamo design, abitabilità, tecnologia e sensazioni di guida, cercando anche di capire come si colloca sul mercato dei grandi SUV elettrici.

Estetica e identità: un family SUV con carattere

La Peaq mantiene i tratti riconoscibili di Škoda, ma con linee più muscolari e moderne. Il frontale risulta pulito, con fari sottili e una calandra ridisegnata. Lunga e possente, la carrozzeria punta a comunicare robustezza e praticità.

Dettaglio esterno di un SUV elettrico con linee muscolari e fari sottili
La Peaq mostra linee più muscolari mantenendo i tratti Škoda.

Dettagli che contano

  • Linee laterali tese per ottimizzare lo spazio interno.

  • Vetratura ampia per maggiore luminosità nei tre file di sedili.

  • Opzioni ruote grandi che sottolineano il carattere su strada.

Il progetto estetico sembra studiato per un pubblico che cerca un’auto famigliare ma con la personalità di una flagship elettrica.

Abitacolo e comfort: sette posti pensati per l’uso quotidiano

Entrare nella Peaq dà subito la sensazione di spazio. I sedili di seconda e terza fila sono pensati per ridurre l’affaticamento nei viaggi lunghi.

Interno spazioso di un SUV a sette posti con terza fila e sedili scorrevoli
Spazio e modularità: la seconda e la terza fila pensate per l’uso quotidiano.

  • Terza fila adatta a bambini e adulti per tragitti brevi.

  • Sedili scorrevoli nella seconda fila per regolare lo spazio.

  • Ampio bagagliaio con possibilità di aumentare il volume ribaltando le file posteriori.

La modularità è uno dei punti forti. La disposizione dei sedili offre molte soluzioni per bagagli e passeggeri.

Tecnologia a bordo: schermi, connettività e sistemi di assistenza

Škoda ha dotato la Peaq di un pacchetto tecnologico moderno. Il cruscotto digitale è intuitivo e la connettività punta a mantenere passeggeri e guidatore sempre connessi.

Caratteristiche chiave dell’equipaggiamento

  • Schermo centrale di grandi dimensioni con interfaccia aggiornata.

  • Sistemi di infotainment compatibili con gli standard attuali.

  • Pacchetto ADAS ampio per assistenze alla guida su lunga distanza.

Le funzioni di assistenza sembrano orientate a comfort e sicurezza nelle marce autostradali e nel traffico urbano.

Batteria e autonomia: cosa aspettarsi dall’elettrico a sette posti

Škoda non nasconde la sfida: combinare sette posti e autonomia competitiva. Il marchio dichiara soluzioni per ottimizzare consumi e gestire il peso.

  • Gestione termica della batteria per prestazioni costanti.

  • Funzioni per la ricarica rapida e la programmazione delle sessioni di ricarica.

  • Modalità di guida che favoriscono l’efficienza nei trasferimenti lunghi.

L’autonomia reale varierà in base al carico e allo stile di guida. Le impressioni iniziali indicano un equilibrio tra potenza e consumi pensato per l’uso familiare.

Su strada: sensazioni di guida e dinamica

Le prime sensazioni durante il breve test su strada mostrano una vettura stabile e prevedibile. Il baricentro basso tipico delle auto elettriche aiuta la stabilità.

  • Sterzo cerchio ben tarato per un comportamento neutro.

  • Sospensioni calibrate per assorbire buche e dossi senza rinunciare al controllo.

  • Reattività fluida al pedale dell’acceleratore, tipica dell’elettrico.

La massa aggiuntiva si sente, ma la messa a punto sembra bilanciata per garantire comfort su lunghe percorrenze.

Sicurezza e supporti elettronici: protezione a ogni livello

La dotazione di sicurezza comprende sensori e telecamere per monitorare l’ambiente attorno al veicolo. I sistemi funzionano in sinergia per prevenire incidenti.

  • Allarmi e frenata assistita nelle situazioni di emergenza.

  • Pacchetti opzionali per migliorare il controllo in condizioni difficili.

  • Strumenti di monitoraggio attivo della guida per lunghi viaggi.

La tecnologia di assistenza è pensata per ridurre il carico del conducente nei tragitti monotoni.

Capitolato e posizione commerciale: target e ipotesi di prezzo

La Peaq si posiziona come ammiraglia elettrica della gamma Škoda. Questo la pone in competizione con SUV elettrici grandi e versatili di altri costruttori.

  • Livelli di allestimento pensati per diverse esigenze familiari.

  • Opzioni di personalizzazione per materiali e tecnologia.

  • Servizi collegati all’elettrico come pacchetti di ricarica e connettività remota.

Il prezzo finale dipenderà dalle specifiche e dagli optional. Škoda mira a offrire valore rispetto ai concorrenti diretti.

Impressioni iniziali: punti di forza e nodi da sciogliere

Tra i punti forti emergono spazio, praticità e un approccio tecnologico coerente con la filosofia Škoda. Tra gli aspetti da verificare in profondità ci sono autonomia reale con pieno carico e costi di gestione a lungo termine.

  • Pro: abitabilità, modularità, dotazioni tecnologiche.

  • Da valutare: autonomia effettiva, prezzo con allestimenti completi.

La Peaq potrebbe cambiare il modo in cui Škoda compete nel segmento dei grandi SUV elettrici. I prossimi test su strada e le prove di autonomia definiranno il suo ruolo nel mercato.

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