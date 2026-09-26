La nuova Škoda Peaq si presenta come un punto di svolta per il marchio ceco: il primo SUV elettrico a sette posti, pensato per famiglie che non vogliono rinunciare allo spazio né alla tecnologia. Le prime impressioni dopo l’anteprima parlano di un progetto ambizioso, con attenzione al comfort e alla praticità. In questo articolo analizziamo design, abitabilità, tecnologia e sensazioni di guida, cercando anche di capire come si colloca sul mercato dei grandi SUV elettrici.
Estetica e identità: un family SUV con carattere
La Peaq mantiene i tratti riconoscibili di Škoda, ma con linee più muscolari e moderne. Il frontale risulta pulito, con fari sottili e una calandra ridisegnata. Lunga e possente, la carrozzeria punta a comunicare robustezza e praticità.
Dettagli che contano
- Linee laterali tese per ottimizzare lo spazio interno.
- Vetratura ampia per maggiore luminosità nei tre file di sedili.
- Opzioni ruote grandi che sottolineano il carattere su strada.
Il progetto estetico sembra studiato per un pubblico che cerca un’auto famigliare ma con la personalità di una flagship elettrica.
Abitacolo e comfort: sette posti pensati per l’uso quotidiano
Entrare nella Peaq dà subito la sensazione di spazio. I sedili di seconda e terza fila sono pensati per ridurre l’affaticamento nei viaggi lunghi.
- Terza fila adatta a bambini e adulti per tragitti brevi.
- Sedili scorrevoli nella seconda fila per regolare lo spazio.
- Ampio bagagliaio con possibilità di aumentare il volume ribaltando le file posteriori.
La modularità è uno dei punti forti. La disposizione dei sedili offre molte soluzioni per bagagli e passeggeri.
Tecnologia a bordo: schermi, connettività e sistemi di assistenza
Škoda ha dotato la Peaq di un pacchetto tecnologico moderno. Il cruscotto digitale è intuitivo e la connettività punta a mantenere passeggeri e guidatore sempre connessi.
Caratteristiche chiave dell’equipaggiamento
- Schermo centrale di grandi dimensioni con interfaccia aggiornata.
- Sistemi di infotainment compatibili con gli standard attuali.
- Pacchetto ADAS ampio per assistenze alla guida su lunga distanza.
Le funzioni di assistenza sembrano orientate a comfort e sicurezza nelle marce autostradali e nel traffico urbano.
Batteria e autonomia: cosa aspettarsi dall’elettrico a sette posti
Škoda non nasconde la sfida: combinare sette posti e autonomia competitiva. Il marchio dichiara soluzioni per ottimizzare consumi e gestire il peso.
- Gestione termica della batteria per prestazioni costanti.
- Funzioni per la ricarica rapida e la programmazione delle sessioni di ricarica.
- Modalità di guida che favoriscono l’efficienza nei trasferimenti lunghi.
L’autonomia reale varierà in base al carico e allo stile di guida. Le impressioni iniziali indicano un equilibrio tra potenza e consumi pensato per l’uso familiare.
Su strada: sensazioni di guida e dinamica
Le prime sensazioni durante il breve test su strada mostrano una vettura stabile e prevedibile. Il baricentro basso tipico delle auto elettriche aiuta la stabilità.
- Sterzo cerchio ben tarato per un comportamento neutro.
- Sospensioni calibrate per assorbire buche e dossi senza rinunciare al controllo.
- Reattività fluida al pedale dell’acceleratore, tipica dell’elettrico.
La massa aggiuntiva si sente, ma la messa a punto sembra bilanciata per garantire comfort su lunghe percorrenze.
Sicurezza e supporti elettronici: protezione a ogni livello
La dotazione di sicurezza comprende sensori e telecamere per monitorare l’ambiente attorno al veicolo. I sistemi funzionano in sinergia per prevenire incidenti.
- Allarmi e frenata assistita nelle situazioni di emergenza.
- Pacchetti opzionali per migliorare il controllo in condizioni difficili.
- Strumenti di monitoraggio attivo della guida per lunghi viaggi.
La tecnologia di assistenza è pensata per ridurre il carico del conducente nei tragitti monotoni.
Capitolato e posizione commerciale: target e ipotesi di prezzo
La Peaq si posiziona come ammiraglia elettrica della gamma Škoda. Questo la pone in competizione con SUV elettrici grandi e versatili di altri costruttori.
- Livelli di allestimento pensati per diverse esigenze familiari.
- Opzioni di personalizzazione per materiali e tecnologia.
- Servizi collegati all’elettrico come pacchetti di ricarica e connettività remota.
Il prezzo finale dipenderà dalle specifiche e dagli optional. Škoda mira a offrire valore rispetto ai concorrenti diretti.
Impressioni iniziali: punti di forza e nodi da sciogliere
Tra i punti forti emergono spazio, praticità e un approccio tecnologico coerente con la filosofia Škoda. Tra gli aspetti da verificare in profondità ci sono autonomia reale con pieno carico e costi di gestione a lungo termine.
- Pro: abitabilità, modularità, dotazioni tecnologiche.
- Da valutare: autonomia effettiva, prezzo con allestimenti completi.
La Peaq potrebbe cambiare il modo in cui Škoda compete nel segmento dei grandi SUV elettrici. I prossimi test su strada e le prove di autonomia definiranno il suo ruolo nel mercato.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.