La nuova Škoda Peaq si presenta come un punto di svolta per il marchio ceco: il primo SUV elettrico a sette posti, pensato per famiglie che non vogliono rinunciare allo spazio né alla tecnologia. Le prime impressioni dopo l’anteprima parlano di un progetto ambizioso, con attenzione al comfort e alla praticità. In questo articolo analizziamo design, abitabilità, tecnologia e sensazioni di guida, cercando anche di capire come si colloca sul mercato dei grandi SUV elettrici.

Estetica e identità: un family SUV con carattere

La Peaq mantiene i tratti riconoscibili di Škoda, ma con linee più muscolari e moderne. Il frontale risulta pulito, con fari sottili e una calandra ridisegnata. Lunga e possente, la carrozzeria punta a comunicare robustezza e praticità.

La Peaq mostra linee più muscolari mantenendo i tratti Škoda.

Dettagli che contano

Linee laterali tese per ottimizzare lo spazio interno.

Vetratura ampia per maggiore luminosità nei tre file di sedili.

Opzioni ruote grandi che sottolineano il carattere su strada.

Il progetto estetico sembra studiato per un pubblico che cerca un’auto famigliare ma con la personalità di una flagship elettrica.

Abitacolo e comfort: sette posti pensati per l’uso quotidiano

Entrare nella Peaq dà subito la sensazione di spazio. I sedili di seconda e terza fila sono pensati per ridurre l’affaticamento nei viaggi lunghi.

Spazio e modularità: la seconda e la terza fila pensate per l’uso quotidiano.

Terza fila adatta a bambini e adulti per tragitti brevi.

Sedili scorrevoli nella seconda fila per regolare lo spazio.

Ampio bagagliaio con possibilità di aumentare il volume ribaltando le file posteriori.

La modularità è uno dei punti forti. La disposizione dei sedili offre molte soluzioni per bagagli e passeggeri.

Tecnologia a bordo: schermi, connettività e sistemi di assistenza

Škoda ha dotato la Peaq di un pacchetto tecnologico moderno. Il cruscotto digitale è intuitivo e la connettività punta a mantenere passeggeri e guidatore sempre connessi.

Caratteristiche chiave dell’equipaggiamento

Schermo centrale di grandi dimensioni con interfaccia aggiornata.

Sistemi di infotainment compatibili con gli standard attuali.

Pacchetto ADAS ampio per assistenze alla guida su lunga distanza.

Le funzioni di assistenza sembrano orientate a comfort e sicurezza nelle marce autostradali e nel traffico urbano.

Batteria e autonomia: cosa aspettarsi dall’elettrico a sette posti

Škoda non nasconde la sfida: combinare sette posti e autonomia competitiva. Il marchio dichiara soluzioni per ottimizzare consumi e gestire il peso.

Gestione termica della batteria per prestazioni costanti.

Funzioni per la ricarica rapida e la programmazione delle sessioni di ricarica.

Modalità di guida che favoriscono l’efficienza nei trasferimenti lunghi.

L’autonomia reale varierà in base al carico e allo stile di guida. Le impressioni iniziali indicano un equilibrio tra potenza e consumi pensato per l’uso familiare.

Su strada: sensazioni di guida e dinamica

Le prime sensazioni durante il breve test su strada mostrano una vettura stabile e prevedibile. Il baricentro basso tipico delle auto elettriche aiuta la stabilità.

Sterzo cerchio ben tarato per un comportamento neutro.

Sospensioni calibrate per assorbire buche e dossi senza rinunciare al controllo.

Reattività fluida al pedale dell’acceleratore, tipica dell’elettrico.

La massa aggiuntiva si sente, ma la messa a punto sembra bilanciata per garantire comfort su lunghe percorrenze.

Sicurezza e supporti elettronici: protezione a ogni livello

La dotazione di sicurezza comprende sensori e telecamere per monitorare l’ambiente attorno al veicolo. I sistemi funzionano in sinergia per prevenire incidenti.

Allarmi e frenata assistita nelle situazioni di emergenza.

Pacchetti opzionali per migliorare il controllo in condizioni difficili.

Strumenti di monitoraggio attivo della guida per lunghi viaggi.

La tecnologia di assistenza è pensata per ridurre il carico del conducente nei tragitti monotoni.

Capitolato e posizione commerciale: target e ipotesi di prezzo

La Peaq si posiziona come ammiraglia elettrica della gamma Škoda. Questo la pone in competizione con SUV elettrici grandi e versatili di altri costruttori.

Livelli di allestimento pensati per diverse esigenze familiari.

Opzioni di personalizzazione per materiali e tecnologia.

Servizi collegati all’elettrico come pacchetti di ricarica e connettività remota.

Il prezzo finale dipenderà dalle specifiche e dagli optional. Škoda mira a offrire valore rispetto ai concorrenti diretti.

Impressioni iniziali: punti di forza e nodi da sciogliere

Tra i punti forti emergono spazio, praticità e un approccio tecnologico coerente con la filosofia Škoda. Tra gli aspetti da verificare in profondità ci sono autonomia reale con pieno carico e costi di gestione a lungo termine.

Pro: abitabilità, modularità, dotazioni tecnologiche.

abitabilità, modularità, dotazioni tecnologiche. Da valutare: autonomia effettiva, prezzo con allestimenti completi.

La Peaq potrebbe cambiare il modo in cui Škoda compete nel segmento dei grandi SUV elettrici. I prossimi test su strada e le prove di autonomia definiranno il suo ruolo nel mercato.

Articoli simili

Vota questo articolo