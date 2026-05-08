corti e cortissimi sono cinema: ecco perché contano

Riparte MAX3MIN: il festival che celebra i cortometraggi più corti e densi. Tra selezioni internazionali e regole ferree, torna il dibattito sul ruolo dei corti nel cinema contemporaneo. Chi guarda pensa: sono solo un passaggio verso il lungometraggio, o possono reggersi da soli? Qui proviamo a dimostrare che i corti hanno voce propria.

MAX3MIN: il festival milanese che premia i tre minuti

Nato nel 2021 dall’idea di Martina Schmied, MAX3MIN si è imposto come riferimento per i corti cortissimi. Il regolamento è semplice: durata massima, tre minuti. Questa scelta estrema mette sotto la lente intensità, economia narrativa e inventiva visiva. Ogni edizione miscela linguaggi diversi, provenienze geografiche e stili.

Numeri recenti mostrano la crescita: decine di titoli in concorso, autori da più Paesi, proiezioni pubbliche che trasformano la serata di premiazione in un piccolo festival dentro la città.

Perché i corti non sono solo un passo verso il lungo

La questione ricorre nelle conversazioni tra addetti ai lavori. Negli ultimi anni, però, il mondo istituzionale ha iniziato a cambiare atteggiamento. Un esempio: la collaborazione tra i David di Donatello e MUBI, che ha portato i cortometraggi sul palco della cerimonia principale.

I corti sono cinema a tutti gli effetti. Alcuni li usano come palestra creativa, altri li concepiscono come opere compiute. La durata non ne cancella il valore artistico.

Dal circuito festivaliero alle piattaforme: un ecosistema in espansione

Festival, rassegne e cinema di quartiere hanno aumentato la programmazione dedicata ai corti. Le piattaforme e la frammentazione dell’attenzione hanno favorito questa tendenza. Il corto diventa sia esperimento personale che contenuto pensato per il pubblico digitale.

Festival e programmazioni locali che valorizzano le opere brevi.

Piattaforme streaming che inseriscono i corti in cataloghi tematici.

Social e formati verticali che spingono autori a sperimentare nuove durate.

Quando i grandi autori scelgono il breve: esempi e tendenze

Non sono pochi i registi affermati che continuano a misurarsi con il corto. Talvolta lo fanno per passione, talvolta per sperimentare idee destinate poi ad altri formati.

Alice Rohrwacher ha collaborato a progetti brevi apprezzati anche oltre i confini nazionali.

Yorgos Lanthimos ha trasferito la propria estetica anche in spot e corti.

Giovani come Nicola Sorcinelli hanno mosso i primi passi con i cortometraggi, passando poi a serie e lungometraggi.

La short culture: mix di cinema, social e sperimentazione

Il mondo dei corti si nutre di linguaggi ibridi. Qui convivono videclip, animazione artigianale, sperimentazione hardcore, lavori di scuola cinema e prodotti pensati per il web. Il risultato è un panorama ricco e frammentato.

I protagonisti provengono da percorsi diversi. Alcuni sono studenti, altri artigiani dell’animazione, altri ancora registi di videoclip. Tutti condividono uno sguardo capace di condensare storie in pochi secondi.

La selezione 2026: numeri, paesi e varietà

In questa edizione la selezione include decine di titoli provenienti da oltre venti nazioni. Diversità linguistica e stilistica sono elementi centrali per il festival. Il criterio di tre minuti stimola soluzioni formali nuove e scelte narrative nette.

Cosa cerca la giuria

Originalità nella scrittura e nella messa in scena.

Capacità di comunicare in tempi ristretti.

Qualità tecnica e coraggio estetico.

La serata finale: dove vedere i corti e festeggiare

La premiazione trasforma la proiezione in un evento sociale. Quest’anno l’appuntamento è al Cinema Beltrade di Milano. La serata è pensata come un piccolo festival: proiezioni, incontro con gli autori e la premiazione finale.

Informazioni pratiche per il pubblico

Data e luogo: serata di maggio al Cinema Beltrade, Milano.

Inizio proiezioni: ore 20:00 (controllare aggiornamenti ufficiali).

Atmosfera: mix di pubblico appassionato, addetti ai lavori e nuovi spettatori curiosi.

Perché partecipare a MAX3MIN

Andare a vedere una selezione di corti significa esplorare nuovi autori e formati. Significa incontrare idee che spesso non trovano spazio nei canali tradizionali. In poche parole, è un’immersione nella vitalità del cinema contemporaneo.

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