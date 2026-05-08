corti e cortissimi sono cinema: ecco perché contano

Riparte MAX3MIN: il festival che celebra i cortometraggi più corti e densi. Tra selezioni internazionali e regole ferree, torna il dibattito sul ruolo dei corti nel cinema contemporaneo. Chi guarda pensa: sono solo un passaggio verso il lungometraggio, o possono reggersi da soli? Qui proviamo a dimostrare che i corti hanno voce propria.
MAX3MIN: il festival milanese che premia i tre minuti
Nato nel 2021 dall’idea di Martina Schmied, MAX3MIN si è imposto come riferimento per i corti cortissimi. Il regolamento è semplice: durata massima, tre minuti. Questa scelta estrema mette sotto la lente intensità, economia narrativa e inventiva visiva. Ogni edizione miscela linguaggi diversi, provenienze geografiche e stili.
Numeri recenti mostrano la crescita: decine di titoli in concorso, autori da più Paesi, proiezioni pubbliche che trasformano la serata di premiazione in un piccolo festival dentro la città.
Perché i corti non sono solo un passo verso il lungo
La questione ricorre nelle conversazioni tra addetti ai lavori. Negli ultimi anni, però, il mondo istituzionale ha iniziato a cambiare atteggiamento. Un esempio: la collaborazione tra i David di Donatello e MUBI, che ha portato i cortometraggi sul palco della cerimonia principale.
I corti sono cinema a tutti gli effetti. Alcuni li usano come palestra creativa, altri li concepiscono come opere compiute. La durata non ne cancella il valore artistico.
Dal circuito festivaliero alle piattaforme: un ecosistema in espansione
Festival, rassegne e cinema di quartiere hanno aumentato la programmazione dedicata ai corti. Le piattaforme e la frammentazione dell’attenzione hanno favorito questa tendenza. Il corto diventa sia esperimento personale che contenuto pensato per il pubblico digitale.
- Festival e programmazioni locali che valorizzano le opere brevi.
- Piattaforme streaming che inseriscono i corti in cataloghi tematici.
- Social e formati verticali che spingono autori a sperimentare nuove durate.
Quando i grandi autori scelgono il breve: esempi e tendenze
Non sono pochi i registi affermati che continuano a misurarsi con il corto. Talvolta lo fanno per passione, talvolta per sperimentare idee destinate poi ad altri formati.
- Alice Rohrwacher ha collaborato a progetti brevi apprezzati anche oltre i confini nazionali.
- Yorgos Lanthimos ha trasferito la propria estetica anche in spot e corti.
- Giovani come Nicola Sorcinelli hanno mosso i primi passi con i cortometraggi, passando poi a serie e lungometraggi.
La short culture: mix di cinema, social e sperimentazione
Il mondo dei corti si nutre di linguaggi ibridi. Qui convivono videclip, animazione artigianale, sperimentazione hardcore, lavori di scuola cinema e prodotti pensati per il web. Il risultato è un panorama ricco e frammentato.
I protagonisti provengono da percorsi diversi. Alcuni sono studenti, altri artigiani dell’animazione, altri ancora registi di videoclip. Tutti condividono uno sguardo capace di condensare storie in pochi secondi.
La selezione 2026: numeri, paesi e varietà
In questa edizione la selezione include decine di titoli provenienti da oltre venti nazioni. Diversità linguistica e stilistica sono elementi centrali per il festival. Il criterio di tre minuti stimola soluzioni formali nuove e scelte narrative nette.
Cosa cerca la giuria
- Originalità nella scrittura e nella messa in scena.
- Capacità di comunicare in tempi ristretti.
- Qualità tecnica e coraggio estetico.
La serata finale: dove vedere i corti e festeggiare
La premiazione trasforma la proiezione in un evento sociale. Quest’anno l’appuntamento è al Cinema Beltrade di Milano. La serata è pensata come un piccolo festival: proiezioni, incontro con gli autori e la premiazione finale.
Informazioni pratiche per il pubblico
- Data e luogo: serata di maggio al Cinema Beltrade, Milano.
- Inizio proiezioni: ore 20:00 (controllare aggiornamenti ufficiali).
- Atmosfera: mix di pubblico appassionato, addetti ai lavori e nuovi spettatori curiosi.
Perché partecipare a MAX3MIN
Andare a vedere una selezione di corti significa esplorare nuovi autori e formati. Significa incontrare idee che spesso non trovano spazio nei canali tradizionali. In poche parole, è un’immersione nella vitalità del cinema contemporaneo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.