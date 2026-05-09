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Diavolo veste Prada 2: il regista descrive il film come una band riunita per un secondo album

Aggiornato il :

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Di : Martina Fabbri

«Siamo come una band che si è riunita per un secondo album»: parla il regista del ‘Diavolo veste Prada 2’
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La passerella si è spostata: vent’anni dopo Miranda Priestly domina ancora, ma il mondo che la circonda è cambiato profondamente. Il nuovo film usa il fascino del primo episodio per raccontare la crisi dei media, la metamorfosi della moda e il ritorno di un cast che si è ritrovato come una band che incide un nuovo disco.

Una nuova storia che parla ai tempi dell’informazione

Il sequel non punta più solo sul glamour. Al centro c’è l’ecosistema dell’informazione e la sua sopravvivenza. Il diavolo veste Prada 2 esplora le difficoltà dei giornali e delle riviste in un’epoca digitale. La trama riflette la realtà dei tagli nelle redazioni e dei grandi cambi di proprietà che hanno segnato gli ultimi anni.

  • Declino delle testate storiche.

  • Accelerazione dovuta alla tecnologia mobile.

  • Interventi filantropici e acquisizioni da parte di miliardari.

Il film trasforma queste tensioni in un racconto accessibile e, talvolta, favolistico. Offre l’idea confortante che una leadership giusta possa dare ossigeno al giornalismo indipendente. È un tema centrale e ben calibrato rispetto allo spirito del primo episodio.

Il cast ritrovato: affiatamento e nuove entrate

Tornano i volti amati: Anne Hathaway riprende il ruolo di Andy Sachs, Meryl Streep è ancora Miranda, e non mancano Emily Blunt e Stanley Tucci. Il regista David Frankel guida la squadra con mano sicura e la chimica tra gli attori si sente sullo schermo.

Cosa funziona nella reunion

  • Affiatamento naturale dopo anni di lavoro insieme.

  • Una direzione degli attori attenta al tono comico ed emotivo.

  • Inserimenti mirati di volti nuovi che arricchiscono il gruppo.

Il set è descritto come una reunion familiare. Gli interpreti hanno ripreso i personaggi con rispetto e tono aggiornato. Questo equilibrio tra nostalgia e novità è uno dei punti di forza del film.

David Frankel: esperienza, ritmo e mestiere

Frankel torna a dirigere con lo stesso approccio: raccontare attraverso il ritmo. Il montaggio è pensato per non lasciare respiro inutile. L’obiettivo era un film che procedesse veloce, con scene che si chiudono prima di stancare lo spettatore.

  • Collaborazione con la sceneggiatrice per mantenere ritmo e leggerezza.

  • Scelte di montaggio orientate alla fluidità emotiva.

  • Equilibrio tra commedia e momenti più profondi.

Il regista dichiara di combinare due spinte creative: intrattenimento e introspezione. Questo mix, sostiene, è il vero segreto per far funzionare una commedia moderna.

Lavorare con Meryl Streep e il mestiere dell’attrice

Con Meryl, il lavoro si svolge su un piano di fiducia reciproca. La sua capacità di dare una sola volta la versione perfetta di una scena è descritta come un dono raro. Comprende i ritmi del montaggio e sa calibrare l’espressione senza ripetersi.

Le qualità che emergono

  1. Sensibilità per il registro comico e drammatico.

  2. Intuito per i tempi della scena.

  3. Affidabilità sul set per registi e colleghi.

Questa padronanza aiuta il tono generale del film a restare vivo e credibile.

Moda: da fulcro narrativo a fenomeno commerciale

Negli ultimi vent’anni l’industria della moda ha mutato pelle. Oggi il valore principale di un marchio è spesso il merchandising e la capacità di vendere prodotti in serie. La velocità creativa è aumentata, alimentata dal fast fashion che riduce la durata della novità.

  • Prima: abiti esclusivi come cuore della narrazione.

  • Ora: attenzione al prodotto, alle collaborazioni e al brand.

  • Conseguenza: maggiore pressione sulla creatività e cicli più rapidi.

Nel film questo cambiamento è commentato attraverso dialoghi e situazioni che mostrano come il business della moda sia diventato più commerciale e meno aristocratico.

Milano e l’Italia sul grande schermo

La pellicola restituisce Milano per quella che è: una capitale internazionale, ricca di moda ma anche di arte e storia. Le sequenze girate in Italia non sono stereotipate. C’è rispetto per i luoghi e per la loro complessità culturale.

Il regista parla affettuosamente del Paese e ricorda legami personali. L’Italia emerge come set ideale: ogni inquadratura offre un dettaglio storico o estetico che arricchisce la messa in scena.

Commedia con cuore: ridere e commuoversi

La struttura del film punta a far provare emozioni diverse. Non è una commedia leggera fine a sé stessa: dentro c’è spazio per il dramma e per il sentimento. Il regista cita l’importanza di bilanciare divertimento ed empatia.

  • Umorismo calibrato sulla verità dei personaggi.

  • Momenti emotivi che non snaturano il tono generale.

  • Ritmo che favorisce l’immediatezza della narrazione.

La macchina narrativa privilegia il coinvolgimento. Lo spettatore è invitato a ridere ma anche a riflettere sul valore del lavoro e delle relazioni.

Il montaggio: parola chiave “propulsivo”

L’idea era dare spinta al film. Il montaggio ha lavorato per mantenere alta l’attenzione e per evitare scene che si prolungano oltre il necessario. Questo approccio è utile quando ci sono molti personaggi e linee narrative da seguire.

Il risultato è una pellicola che scorre senza pause inutili, capace di gestire la materia comica e quella più riflessiva con lo stesso passo.

Personaggi e nuove dinamiche sul lavoro

Miranda ora convive con nuove regole e limiti. Le dinamiche aziendali contemporanee impediscono comportamenti senza filtro. Al suo fianco appaiono figure che la moderano e la sfidano, mentre per alcuni personaggi si costruiscono relazioni di sostegno.

  • Nuove regole nei rapporti sul lavoro.

  • Personaggi che proteggono le collettive sensibilità moderne.

  • Interessi romantici che funzionano come supporto, non come ostacolo.

Questo aggiornamento dei personaggi riflette i cambiamenti sociali e professionali del tempo presente.

Trailer, musica e uscita in sala

Il trailer ufficiale ha anticipato ritmo e tono della storia. La campagna include una colonna sonora pensata per il pubblico contemporaneo. In Italia il film esce il 29 aprile, distribuito da una grande casa cinematografica.

Biglietti e prime reazioni suggeriscono un interesse forte da parte del pubblico affezionato e di nuove generazioni incuriosite dalle trasformazioni raccontate.

Il futuro della saga: possibilità di un terzo capitolo

Domanda aperta: il mondo narrativo lascia spazio ad altre storie. Al momento l’attenzione è tutta sul nuovo film. Ma il regista non esclude di esplorare ancora questo universo, se ci saranno idee valide e la volontà degli attori.

  • Preferenza per progetti coerenti e ben motivati.

  • Apertura verso nuove storie se il materiale lo merita.

  • Priorità attuale: il lancio del secondo film.

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