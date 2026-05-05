Meryl Streep rifiutò il diavolo veste Prada: voleva raddoppiare il cachet

Meryl Streep ha raccontato di essere stata a un passo dal rifiutare il ruolo che l’ha resa celebre come Miranda Priestly. In un’intervista collettiva al Today Show, l’attrice ha ricostruito le sue scelte di carriera e il momento in cui decise di chiedere un compenso maggiore per quanto riteneva fosse un progetto destinato al successo.

Perché rischiò di dire no al ruolo di Miranda Priestly

Streep ha letto la sceneggiatura e capì subito il potenziale del progetto. Non fu una decisione presa a cuor leggero. Aveva già un percorso consolidato e pensava al ritiro. La reazione iniziale fu di prudenza.

Non era solo una questione di soldi. L’attrice voleva rispetto professionale e la certezza che la sua partecipazione avrebbe avuto un peso nel progetto. Alla fine pose una condizione chiara: un compenso più alto, per testare quanto il team credesse realmente nel film.

La trattativa che cambiò la sua carriera

Secondo Streep, quando raddoppiò la richiesta salariale la produzione accettò senza esitazione. Quel gesto fu una mossa calcolata. Voleva verificare la fiducia degli altri nel progetto e, allo stesso tempo, affermare il proprio valore.

Capì il potenziale fin dalla sceneggiatura.

Scelse di negoziare come prova di fiducia reciproca.

Accettò il ruolo solo quando le garanzie furono sufficienti.

In quel periodo aveva 56 anni e si sentiva pronta anche a smettere di recitare. La disponibilità al ritiro rese la sua posizione più netta e, in qualche modo, più potente.

Il ruolo che rilanciò la popolarità e il successo al botteghino

Il film del 2006 trasformò Streep in un fenomeno anche commerciale. La nomination all’Oscar per quel personaggio consolidò la sua immagine pubblica. Da lì seguirono scelte che ampliarono la sua popolarità, sia tra il grande pubblico che nella critica.

Nei anni successivi arrivarono ruoli di grande visibilità, come musical e commedie romantiche, che hanno contribuito a farne un volto noto anche a un pubblico più vasto.

Mamma Mia! e la riuscita al botteghino. Commedie e altri successi commerciali. Il ritorno alla forma drammatica premiata con l’Oscar per The Iron Lady.

Il sequel a vent’anni: cosa cambia e perché è rilevante

Il nuovo capitolo arriva a due decadi dall’originale. Per Streep rappresenta il primo ruolo in un film live-action dopo cinque anni. Questo ritorno porta con sé curiosità e attese.

Cosa può attirare il pubblico oggi

La nostalgia per il film originale.

La presenza di una star come Streep, ormai figura iconica.

L’evoluzione dei temi sociali e professionali sullo sfondo della moda.

Durante la conversazione con il cast, è emersa un’idea chiave: l’attrice non fece tutto per necessità, ma per scelta. Era convinta del valore della sceneggiatura e voleva che la sua partecipazione contasse davvero.

Un bilancio personale e professionale

Oggi Streep guarda a quella scelta come a un momento decisivo. Ha saputo trasformare una negoziazione in un punto di svolta. Il risultato fu non solo un ruolo memorabile, ma anche una stagione di nuovi incarichi e riconoscimenti.

La sua esperienza è una lezione sulle dinamiche di potere nell’industria cinematografica, dove la determinazione personale può influenzare l’esito di un film e la carriera stessa dell’attore.

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