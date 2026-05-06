Miranda: non credo proprio che tutti vogliano essere noi

Appena usciti dalla sala, si ha la sensazione che questo nuovo capitolo abbia qualcosa da dire senza voler solo sfruttare la nostalgia. Il diavolo veste Prada 2 sorprende per l’approccio alla scrittura e per come riporta al centro il mondo dell’editoria, tra ironia e amarezza.
Perché il sequel non è solo una fotocopia
Il film evita la trappola del déjà-vu. Non si limita a ricalcare battute già note. Al centro c’è uno sforzo evidente di sceneggiatura. Ogni scena mira a raccontare un presente differente.
- Dialoghi calibrati, che non vivono solo di citazioni.
- Struttura riconoscibile ma aggiornata ai tempi.
- Un equilibrio tra comicità e osservazione sociale.
Il racconto dell’editoria oggi: temi principali
Il film prende una piega più amara quando esplora il destino dei giornali e delle redazioni. Non parte da memorie private, ma dall’urgenza di salvare un settore in crisi.
- Caduta delle vendite cartacee e precarietà economica.
- L’ascesa dei contenuti sponsorizzati e del branded content.
- Il ruolo dei creator e l’illusione della facile visibilità.
Scene che parlano di lavoro reale
La pellicola mette in scena situazioni familiari a chi ha vissuto le redazioni. Ritmi folli, capi esigenti, compiti “importanti” e spesso futili. Sono dettagli che funzionano perché suonano veri.
Personaggi e recitazione: Streep, Hathaway e il cast
Le star principali tornano in ruoli che hanno più sfumature questa volta. Meryl Streep conferma la sua potenza scenica. Anne Hathaway offre una versione più adulta e consapevole del personaggio.
- Miranda non è più solo “la cattiva”.
- Andrea è tornata con un compito concreto: provare a salvare qualcosa.
- Gli stagisti e i giovani giornalisti incarnano speranza e frustrazione.
Il valore delle interpretazioni
Il cast regge lo script e dona credibilità alle scelte narrative. Le battute scorrette ci sono, ma servono a costruire le relazioni tra i personaggi.
Elementi comici e momenti nostalgici
Il film non rinuncia all’umorismo che ha reso celebre il primo episodio. Ma la risata convive con una riflessione più ampia sulle dinamiche moderne.
- Rimandi a scene cult, senza ossessione.
- Battute pungenti che funzionano come commento sociale.
- Attimi di tenerezza che smussano il tono generale.
La realtà dietro le quinte: cosa ci ricorda
Chi lavora nel giornalismo riconoscerà molte tessere del mosaico. Il racconto tocca la precarietà, i tagli, la trasformazione dei benefit e i viaggi stampa ormai ridotti.
Il mondo delle redazioni non è più lo stesso. Le pagine stampate cedono terreno agli algoritmi. Molti colleghi hanno perso il lavoro davvero. Spesso il mestiere si misura in passaggi di Instagram e #invitedby.
A chi parla questo film e perché vale la pena vederlo
Non è un prodotto rivolto solo ai nostalgici. Il sequel parla a chi ama il cinema di costume, ai professionisti dei media e agli spettatori curiosi delle contraddizioni contemporanee.
- Fan dell’originale che cercano una continuità intelligente.
- Operatori e aspiranti dell’editoria interessati a uno specchio critico.
- Pubblico generalista che apprezza commedie con contenuto sociale.
Uscire dalla sala con una scintilla di entusiasmo è possibile. Il film ricorda che raccontare storie resta un privilegio, anche se oggi il pubblico è più distratto e i modelli industriali sono cambiati.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.