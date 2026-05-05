Che tempo che fa stasera su Nove: ospiti del 3 maggio con Alberto Angela

Stasera la serata televisiva si anima con una puntata ricca di nomi internazionali e italiani. Fabio Fazio guida il programma insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in onda su NOVE e in streaming su discovery+. Il mix spazia dal cinema d’autore alla scienza, dalla letteratura al varietà.
Serata-evento su NOVE: ospiti di rilievo e temi trasversali
Il palinsesto di stasera punta su storie e volti capaci di attirare pubblico e critica.
- Pedro Almodóvar, regista premio Oscar, arriva con un’anteprima esclusiva.
- Alberto Angela porta la sua esperienza di divulgazione storica.
- Luca Parmitano racconta l’esperienza spaziale della missione Artemis.
Cinema in primo piano: l’anteprima di Almodóvar
Il regista spagnolo presenta il film Amarga Navidad in vista dell’uscita prevista il 21 maggio.
La pellicola è già considerata un possibile protagonista del prossimo Festival di Cannes.
Perché seguire questo intervento
- Commenti sull’ispirazione e la lavorazione del film.
- Riflessioni sul ruolo del cinema europeo oggi.
- Un’occasione per domande dirette al regista.
Scienza e divulgazione: dalla Luna alla storia
Luca Parmitano condivide dettagli sulla Missione Artemis e sull’emozione di lavorare nello spazio.
Alberto Angela celebra i 25 anni di Ulisse – Il piacere della scoperta, tra storie e nuove idee per il futuro della divulgazione.
Letteratura e opinione pubblica: autori e giornalisti in studio
La serata ospita voci del mondo editoriale e del dibattito civile.
- Emmanuel Carrère presenta il nuovo libro Kolchoz.
- Walter Veltroni parla del romanzo Il bar di Cinecittà.
Il confronto sul presente
Interverranno giornalisti e intellettuali per discutere temi di attualità.
- Antonio Scurati
- Francesco Costa
- Massimo Giannini
- Cecilia Sala
- Roberto Burioni
Varietà e comicità: il palco dello spettacolo
La parte dedicata all’intrattenimento include monologhi, aneddoti e musica.
Enrico Brignano è tra i protagonisti con le sue date in tournée e il nuovo ciclo su NOVE.
Il grande Tavolo: ospiti e atmosfera
Il consueto momento corale chiude la serata con risate e discussioni leggere.
- Luca Parmitano
- Diego Abatantuono
- Iva Zanicchi
- Nino Frassica
- Cristiano Malgioglio
- Alessia Marcuzzi
- Lello Arena
- Orietta Berti
- Paolo Rossi
- Ubaldo Pantani
- Mara Maionchi
- Gigi Marzullo
- Francesco Paolantoni
- Signora Coriandoli
- Giucas Casella
Come e quando seguire la trasmissione
Appuntamento domenica 3 maggio 2026 alle 19:30 su NOVE.
La puntata è disponibile anche in streaming su discovery+, in diretta e on demand.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.