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Che tempo che fa stasera su Nove: ospiti del 3 maggio con Alberto Angela

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Di : Martina Fabbri

Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Alberto Angela e gli altri ospiti del 3 maggio
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Stasera la serata televisiva si anima con una puntata ricca di nomi internazionali e italiani. Fabio Fazio guida il programma insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in onda su NOVE e in streaming su discovery+. Il mix spazia dal cinema d’autore alla scienza, dalla letteratura al varietà.

Serata-evento su NOVE: ospiti di rilievo e temi trasversali

Il palinsesto di stasera punta su storie e volti capaci di attirare pubblico e critica.

  • Pedro Almodóvar, regista premio Oscar, arriva con un’anteprima esclusiva.

  • Alberto Angela porta la sua esperienza di divulgazione storica.

  • Luca Parmitano racconta l’esperienza spaziale della missione Artemis.

Cinema in primo piano: l’anteprima di Almodóvar

Il regista spagnolo presenta il film Amarga Navidad in vista dell’uscita prevista il 21 maggio.

La pellicola è già considerata un possibile protagonista del prossimo Festival di Cannes.

Perché seguire questo intervento

  • Commenti sull’ispirazione e la lavorazione del film.

  • Riflessioni sul ruolo del cinema europeo oggi.

  • Un’occasione per domande dirette al regista.

Scienza e divulgazione: dalla Luna alla storia

Luca Parmitano condivide dettagli sulla Missione Artemis e sull’emozione di lavorare nello spazio.

Alberto Angela celebra i 25 anni di Ulisse – Il piacere della scoperta, tra storie e nuove idee per il futuro della divulgazione.

Letteratura e opinione pubblica: autori e giornalisti in studio

La serata ospita voci del mondo editoriale e del dibattito civile.

  • Emmanuel Carrère presenta il nuovo libro Kolchoz.

  • Walter Veltroni parla del romanzo Il bar di Cinecittà.

Il confronto sul presente

Interverranno giornalisti e intellettuali per discutere temi di attualità.

  • Antonio Scurati

  • Francesco Costa

  • Massimo Giannini

  • Cecilia Sala

  • Roberto Burioni

Varietà e comicità: il palco dello spettacolo

La parte dedicata all’intrattenimento include monologhi, aneddoti e musica.

Enrico Brignano è tra i protagonisti con le sue date in tournée e il nuovo ciclo su NOVE.

Il grande Tavolo: ospiti e atmosfera

Il consueto momento corale chiude la serata con risate e discussioni leggere.

  • Luca Parmitano

  • Diego Abatantuono

  • Iva Zanicchi

  • Nino Frassica

  • Cristiano Malgioglio

  • Alessia Marcuzzi

  • Lello Arena

  • Orietta Berti

  • Paolo Rossi

  • Ubaldo Pantani

  • Mara Maionchi

  • Gigi Marzullo

  • Francesco Paolantoni

  • Signora Coriandoli

  • Giucas Casella

Come e quando seguire la trasmissione

Appuntamento domenica 3 maggio 2026 alle 19:30 su NOVE.

La puntata è disponibile anche in streaming su discovery+, in diretta e on demand.

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