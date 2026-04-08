Volkswagen ID. Cross avvistata ad Amsterdam: prime immagini in strada

Foto rubate per le vie di Amsterdam rivelano la nuova Volkswagen ID. Cross, il SUV elettrico compatto che punta a diventare la proposta d’accesso alla gamma a zero emissioni. Il prototipo, ancora molto mascherato, anticipa forme essenziali e una dotazione tecnica pensata per l’uso urbano e i tragitti quotidiani.

Prime immagini e dettagli dei test su strada

Le immagini spuntate in città mostrano un esemplare camuffato impegnato nelle prove dinamiche. Nonostante il velo estetico, emergono proporzioni compatte e superfici pulite. Il linguaggio di stile sembra allineato al nuovo corso Volkswagen definito «Pure Positive».

Gli ingegneri sembrano concentrati su praticità e facilità d’uso. L’auto mostra un passo studiato per massimizzare lo spazio interno senza esagerare con le dimensioni esterne.

Stile esterno e abitacolo: cosa aspettarsi

Linee e identità visiva

La ID. Cross adotta un design sobrio e riconoscibile. Le proporzioni suggeriscono un SUV pensato per la città. Le superfici appaiono ordinate e funzionali.

Interni e comfort

Volkswagen promette finiture curate e materiali ispirati a modelli di categoria superiore. L’impostazione è orientata al comfort quotidiano e alla fruibilità degli spazi.

Il veicolo sarà omologato per cinque passeggeri, con soluzioni pratiche per sfruttare al meglio la piattaforma elettrica.

Specifiche tecniche: potenze, batterie e ricarica

La gamma motori sarà articolata su tre livelli di potenza. A questo si affiancheranno due tagli di batteria pensati per offrire alternative tra autonomia e prezzo.

Tre potenze disponibili: 85 kW, 99 kW e 155 kW.

85 kW, 99 kW e 155 kW. Batterie nette: 37 kWh e 52 kWh.

37 kWh e 52 kWh. Ricarica in corrente continua: fino a 90 kW, che salgono a 105 kW con la batteria più capiente.

Questa combinazione punta a coprire le esigenze urbane e i trasferimenti extraurbani brevi, mantenendo costi contenuti per l’ingresso nella mobilità elettrica.

Disponibilità e prezzo stimato in Europa

Volkswagen ha fissato il debutto europeo in autunno. Fonti vicine al progetto indicano un prezzo di partenza intorno ai 28.000 euro.

La strategia appare chiara: proporre un SUV elettrico accessibile, con soluzioni tecniche moderne e una candidatura forte per chi cerca un modello pratico e compatto.

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