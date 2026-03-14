Dorohedoro stagione 2: nuovo trailer annuncia il ritorno dell’anime cult

Dopo sei anni di assenza dagli schermi, Dorohedoro torna a farsi notare. Il mondo cupo e surreale creato da Q Hayashida riaprirà i suoi cancelli con una nuova stagione che promette violenza, humour nero e personaggi memorabili.

Data di uscita e primo trailer: conferma globale

La notizia ufficiale è arrivata insieme a un trailer che ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Toho Animation ha annunciato il debutto globale della seconda stagione per il 1° aprile 2026. Il video anticipa scene inedite e sequenze dal tono fedele all’opera di Hayashida.

Non sono ancora note le piattaforme di streaming che ospiteranno la nuova stagione. La prima rimane disponibile su Netflix, dove continua ad attrarre nuovi spettatori.

Cosa mostra il trailer: atmosfera e anticipazioni

Il trailer punta sul contrasto tra violenza e humour nero. Appaiono scorci dei quartieri degradati e momenti di magia oscura. Vengono introdotti anche personaggi mai visti prima.

Sequenze d’azione che richiamano lo stile grafico originale.

Brevi apparizioni dei nuovi membri dei Cross-Eyes .

. Inquadrature che mantengono il tono grottesco della serie.

I nuovi arrivi: il gruppo Cross-Eyes e le voci annunciate

Tra le grandi novità ci sono i Cross-Eyes, un gruppo che nel trailer rivela alcuni dei suoi membri. Il cast vocale che li interpreta include nomi noti del doppiaggio giapponese.

Koki Uchiyama interpreta Dokuga.

interpreta Dokuga. Daiki Hamano è Tetsujo.

è Tetsujo. Yuichi Koshimura veste Saji.

veste Saji. Katsuhito Nomura è Ton.

è Ton. Atsushi Imaruoka interpreta Ushishimada.

interpreta Ushishimada. Sara Matsumoto dà voce a Natsuki.

Il ritorno dei protagonisti principali

Il cast della prima stagione tornerà quasi completamente. Questo aiuta a mantenere continuità nei toni e nelle interpretazioni.

Wataru Takagi torna come Caiman.

torna come Caiman. Reina Kondou riprende il ruolo di Nikaido.

riprende il ruolo di Nikaido. Kenyu Horiuchi è di nuovo En.

è di nuovo En. Yoshimasa Hosoya interpreta Shin.

interpreta Shin. Yu Kobayashi torna come Noi.

torna come Noi. Miyu Tomiya è Ebisu.

è Ebisu. Kengo Takahashi riprende Fujita.

Dietro le quinte: staff tecnico e conferme creative

La produzione punta a preservare l’identità visiva e narrativa della prima serie. Gran parte dello staff originale è stata riconfermata.

Regia affidata a Yuichiro Hayashi .

. Produzione dello studio MAPPA .

. Sceneggiatura curata da Hiroshi Seko .

. Design dei personaggi a Tomohiro Kishi.

Musica: continuità sonora con nuove tracce

Le colonne sonore manterranno la stessa impronta stilistica. Il gruppo (K)NoW_NAME è confermato per la musica.

Apertura: “Zettai Must Danmen”, interpretata da (K)NoW_NAME .

. Chiusura: “Return To Head”, sempre eseguita da (K)NoW_NAME .

. Contributi musicali anche da Fairy_gone.

Perché la serie continua a colpire il pubblico

Dorohedoro si è imposto per il suo miscuglio di generi. La fusione tra dark fantasy e satira urbana ha creato un’opera difficile da dimenticare.

Ambientazione unica, con quartieri corrotti e maghi spietati.

Personaggi bizzarri e memorabili.

Stile visivo che unisce grottesco e dettagli crudi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con la data fissata, ci si aspetta il rilascio di nuovi materiali promozionali. Trailer estesi, immagini ufficiali e dettagli sulle piattaforme di streaming arriveranno prima dell’aprile 2026.

I fan sperano inoltre in annunci su doppiaggi internazionali e su eventuali edizioni fisiche.

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