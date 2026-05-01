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Carburanti, prezzi ancora in aumento: gpl cresce di più

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Di : Serena Gualtieri

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I rincari sui carburanti continuano a farsi sentire sulle pompe italiane, nonostante l’intervento del governo per mitigare il rialzo. L’ultimo monitoraggio mostra aumenti netti per benzina, gasolio e GPL, con effetti percepibili sulla spesa quotidiana degli automobilisti.

Andamento settimanale: chi ha segnato i maggiori aumenti

La rilevazione relativa al periodo dal 30 marzo al 5 aprile mostra movimenti chiari sui listini. I prezzi medi sono cresciuti rispetto alla settimana precedente.

  • Benzina: prezzo medio a 1,761 €/l, aumento di circa 2,85 cent.

  • Gasolio: prezzo medio a 2,092 €/l, incremento di circa 5,93 cent.

  • GPL: crescita più accentuata, con un aumento di circa 6,52 cent nella settimana.

Tutti i dati si riferiscono ai prezzi praticati in modalità self‑service, attualmente la scelta più diffusa presso gli automobilisti.

La misura sulle accise e il suo effetto immediato

Per contenere il rincaro, il governo ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. Si tratta di una riduzione pari a 20 centesimi al litro, valida fino al 1° maggio.

Questa misura attenua il prezzo finale alla pompa, ma non neutralizza del tutto le spinte rialziste del mercato.

Perché la riduzione non basta

  • Il prezzo alla pompa dipende anche dal costo del greggio e dai margini di raffinazione.

  • Le imposte locali e l’IVA si applicano su importi variabili.

  • La fluttuazione della domanda e problemi logistici possono aumentare i prezzi.

Cosa significa per chi guida: effetti pratici e suggerimenti

Gli aumenti si traducono in una spesa mensile maggiore, specialmente per chi percorre molti chilometri. Ecco alcune strategie concrete per limitare l’impatto.

  • Controllare i prezzi tramite app e siti di comparazione prima di fare rifornimento.

  • Preferire il self‑service dove è più conveniente.

  • Valutare il passaggio a carburanti alternativi se la propria auto lo consente.

  • Ridurre i viaggi non necessari e condividere trasferte per abbattere i costi.

Prospettive a breve termine e fattori da monitorare

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la tendenza proseguirà. Da seguire:

  1. Andamento dei prezzi del petrolio a livello internazionale.

  2. Decisioni politiche su eventuali ulteriori sgravi fiscali.

  3. Variazioni della domanda stagionale e della logistica di distribuzione.

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