Carburanti, prezzi ancora in aumento: gpl cresce di più

I rincari sui carburanti continuano a farsi sentire sulle pompe italiane, nonostante l’intervento del governo per mitigare il rialzo. L’ultimo monitoraggio mostra aumenti netti per benzina, gasolio e GPL, con effetti percepibili sulla spesa quotidiana degli automobilisti.
Andamento settimanale: chi ha segnato i maggiori aumenti
La rilevazione relativa al periodo dal 30 marzo al 5 aprile mostra movimenti chiari sui listini. I prezzi medi sono cresciuti rispetto alla settimana precedente.
- Benzina: prezzo medio a 1,761 €/l, aumento di circa 2,85 cent.
- Gasolio: prezzo medio a 2,092 €/l, incremento di circa 5,93 cent.
- GPL: crescita più accentuata, con un aumento di circa 6,52 cent nella settimana.
Tutti i dati si riferiscono ai prezzi praticati in modalità self‑service, attualmente la scelta più diffusa presso gli automobilisti.
La misura sulle accise e il suo effetto immediato
Per contenere il rincaro, il governo ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. Si tratta di una riduzione pari a 20 centesimi al litro, valida fino al 1° maggio.
Questa misura attenua il prezzo finale alla pompa, ma non neutralizza del tutto le spinte rialziste del mercato.
Perché la riduzione non basta
- Il prezzo alla pompa dipende anche dal costo del greggio e dai margini di raffinazione.
- Le imposte locali e l’IVA si applicano su importi variabili.
- La fluttuazione della domanda e problemi logistici possono aumentare i prezzi.
Cosa significa per chi guida: effetti pratici e suggerimenti
Gli aumenti si traducono in una spesa mensile maggiore, specialmente per chi percorre molti chilometri. Ecco alcune strategie concrete per limitare l’impatto.
- Controllare i prezzi tramite app e siti di comparazione prima di fare rifornimento.
- Preferire il self‑service dove è più conveniente.
- Valutare il passaggio a carburanti alternativi se la propria auto lo consente.
- Ridurre i viaggi non necessari e condividere trasferte per abbattere i costi.
Prospettive a breve termine e fattori da monitorare
I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la tendenza proseguirà. Da seguire:
- Andamento dei prezzi del petrolio a livello internazionale.
- Decisioni politiche su eventuali ulteriori sgravi fiscali.
- Variazioni della domanda stagionale e della logistica di distribuzione.
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.