Tesla robotaxi: il pilota di sicurezza non pronto entro la fine dell’anno

Tesla ha annunciato un piano ambizioso per trasformare la sua flotta in taxi completamente autonomi. L’azienda punta a togliere il personale di sicurezza a bordo entro la fine del 2025. La mossa segue l’apertura pubblica della nuova app Robotaxi e l’espansione dei test in città chiave.

Tesla Robotaxi oggi: dove opera e come si svolgono le corse

Il servizio è già attivo in alcune aree, ma non ancora senza supervisione umana. Ad Austin le corse sono offerte sotto il regime di Transportation Network Company. In Bay Area Tesla propone corse in stile «chauffeur», ma con limitazioni fiscali e autorizzative.

Ad Austin: corse a pagamento per utenti registrati, con un «safety monitor/driver» a bordo.

In Bay Area: servizio disponibile ma soggetto a permessi specifici per il trasporto passeggeri.

Accesso all’app tramite waitlist e tariffe sperimentali nelle zone servite.

Autorizzazioni e limiti imposti dalla California

In California i regolatori adottano un approccio rigoroso. La situazione non è paragonabile a quella del Texas. Il CPUC ha chiarito che Tesla non possiede l’autorizzazione per offrire un servizio passeggeri completamente autonomo.

Cosa significa l’iscrizione al DMV

La creazione della società «TESLA ROBOTAXI LLC» e la sua iscrizione all’albo DMV consentono test pubblici. Si tratta però di permessi per il testing con un conducente di sicurezza. Non autorizzano il test senza conducente né il servizio commerciale autonomo.

Requisiti normativi: il percorso verso il servizio driverless

Per arrivare al servizio senza personale Tesla dovrà completare diverse tappe. L’esperienza di altri operatori dimostra la complessità delle verifiche.

Registrazioni e reportistica al DMV.

Programmi pilota approvati dal CPUC per il trasporto passeggeri.

Controlli e autorizzazioni basati su evidenze di sicurezza reali.

Hardware, software e il ruolo del sistema FSD

Le auto impiegate finora sono Model Y con la suite Full Self-Driving. Tuttavia il sistema attuale è classificato come Livello 2 SAE. Questo implica la necessità di supervisione umana costante. Per operare come Livello 4 servono progressi tecnologici e convalide indipendenti.

FSD oggi: guida assistita con supervisione.

Livello richiesto per taxi driverless: livello 4 o superiore.

Validazione: test su domini operativi definiti e certificazioni esterne.

Come funziona l’app Robotaxi e l’esperienza d’uso

Tesla ha esteso l’accesso all’app su iOS. L’ingresso resta controllato tramite liste d’attesa. Le corse hanno una struttura tariffaria sperimentale. Le differenze tra le aree riguardano la posizione e il compito del personale di sicurezza a bordo.

Accesso: waitlist per nuovi utenti.

Flotta: prevalentemente Model Y con FSD supervisionato.

Tariffe: in fase sperimentale per calibrare domanda e offerta.

Variabili che condizionano la roadmap verso fine 2025

L’obiettivo temporale è vincolato a diversi fattori che non dipendono solo dalla tecnologia. Norme, controlli e indagini possono rallentare o bloccare i piani.

Classificazione tecnica: il passaggio dal Livello 2 al Livello 4 richiede prove robuste. Iter autorizzativo: in California è necessario seguire procedure complesse e progressive. Controllo federale: la NHTSA monitora incidenti e modalità di reporting legate ad Autopilot/FSD.

Impatto operativo e prossimi passi per Tesla

L’iscrizione al registro DMV rappresenta un passo operativo rilevante. Consente test pubblici più ampi, ma non apre automaticamente la strada al servizio senza conducente. Tesla continua a espandere i test e l’accesso all’app. Il passaggio a un servizio driverless richiederà ulteriori permessi e prove concrete.

