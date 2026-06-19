Vans Authentic: la scarpa iconica compie 60 anni

Sessant’anni dopo la sua prima apparizione, la Vans Authentic torna a farsi notare con una nuova campagna globale. Il progetto celebra l’eredità del marchio californiano e rilancia il suo spirito indipendente attraverso volti che rappresentano culture e discipline diverse.

Da scarpa da barca a icona dello skate: breve storia di un classico

Ideata nel 1966 come una scarpa semplice e funzionale, la silhouette Authentic fu presto adottata dai primi skater della California.

Nel tempo è diventata molto più di un modello: un simbolo di atteggiamento creativo e non conformista. La sua semplicità estetica ha permesso a molte subculture di farne una tela per identità e stile.

La campagna globale: quattro interpreti dell’«Off The Wall»

Per il sessantesimo anniversario, Vans presenta una versione rinnovata della campagna Off The Wall. Al centro ci sono quattro protagonisti che portano la propria visione personale.

Protagonisti e background

Feng — rapper e producer che unisce ritmi urbani e sperimentazione sonora.

— rapper e producer che unisce ritmi urbani e sperimentazione sonora. Ecca Vandal — cantautrice e artista nota per il suo approccio eclettico e viscerale.

— cantautrice e artista nota per il suo approccio eclettico e viscerale. Mikey February — surfista che interpreta la creatività sull’onda e nel lifestyle.

— surfista che interpreta la creatività sull’onda e nel lifestyle. Ruby Lilley — skateboarder che rappresenta la nuova generazione di atleti e creativi.

Questi interpreti non condividono solo visibilità. Condividono un atteggiamento: crearsi opportunità, non aspettare che arrivino.

Materiali e varianti: Mohair e Duck Canvas per il pack celebrativo

La release comprende versioni in Mohair e in Duck Canvas. Le scelte materiche sottolineano l’artigianalità e la longevità del modello.

Le calzature sono disponibili nei negozi ufficiali Vans e online su vans.com, con dettagli pensati per chi cerca autenticità estetica e praticità.

Immagine, marketing e rilevanza culturale

La campagna punta su immagini forti e linguaggi visivi distinti per ogni protagonista. Il risultato è una narrazione multipla che parla a pubblici diversi.

Strategia visuale: mix di ritratti, azione e riferimenti urbani.

Comunicazione digitale: contenuti pensati per social, editoriali e piattaforme discovery.

Messaggio culturale: autenticità come valore condiviso, oltre il puro prodotto.

Come la Authentic rimane rilevante oggi

La capacità del modello di adattarsi a contesti diversi rimane la sua forza. La campagna di quest’anno ribadisce che il valore del brand risiede nelle storie che lo attraversano.

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