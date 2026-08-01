Dua Lipa inaugura in Portogallo la Manifesto Library: biblioteca con 100 libri censurati

Dua Lipa ha inaugurato in Portogallo una nuova realtà culturale pensata per mettere sotto i riflettori opere messe al bando o sottoposte a censura. La struttura punta a stimolare il dibattito su libertà d’espressione, memoria collettiva e potere attraverso una selezione curata di testi rari e controversi.

Una libreria con un nome simbolico: Manifesto Library

La neonata sede si chiama Manifesto Library e vuole essere più di uno spazio per la lettura. È concepita come piattaforma culturale e luogo di incontro.

Secondo i promotori, l’obiettivo è creare un punto di riferimento che valorizzi autori e opere spesso escluse dal canone pubblico.

La collezione: cento volumi e quattro percorsi tematici

La raccolta è compatta ma mirata. Conta circa cento libri, organizzati in quattro macro-sezioni che guidano il visitatore attraverso temi politici e sociali.

Potere — testi che esplorano strutture politiche e dinamiche di dominio;

— testi che esplorano strutture politiche e dinamiche di dominio; Controllo — opere che affrontano sorveglianza, censura e meccanismi di limitazione;

— opere che affrontano sorveglianza, censura e meccanismi di limitazione; Voce — testi di chi è stato marginalizzato o silenziato;

— testi di chi è stato marginalizzato o silenziato; Memoria — libri su storia, testimonianze e pratiche di conservazione.

Perché questa iniziativa conta

In tempi di polarizzazione e verifiche della verità, luoghi come la Manifesto Library diventano spazi di resistenza culturale. Mettono in luce testi che possono cambiare la prospettiva pubblica.

L’iniziativa è in linea con un crescente interesse globale per le questioni di libertà intellettuale. Offre anche occasioni educative per scuole e gruppi locali.

Reazioni e copertura mediatica

La notizia dell’apertura ha ottenuto risalto sui media internazionali. Molti commenti sottolineano l’importanza del progetto per la promozione del dibattito pubblico.

Altri osservatori hanno evidenziato il valore simbolico di una figura del mondo dello spettacolo che investe in cultura e libertà di parola.

Eventi e programmi previsti

La biblioteca non si limiterà alla consultazione. Sono annunciati incontri, letture pubbliche e tavole rotonde.

Presentazioni di libri e dialoghi con autori;

Laboratori per ragazzi e percorsi didattici;

Proiezioni e serate di riflessione su censura e diritti civili.

Accesso e informazioni pratiche

Chiunque desideri visitare la Manifesto Library può trovare informazioni su orari e modalità di accesso tramite i canali ufficiali. L’intento è rendere lo spazio accessibile e inclusivo.

Per scuole e gruppi è prevista la possibilità di prenotare visite guidate e programmi educativi su richiesta.

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