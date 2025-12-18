OTW by Vans firmato Sterling Ruby: design innovativo per nuove sneaker

OTW by Vans ritorna con una proposta che mescola skate, arte e progetto industriale, raccontando un dialogo tra funzione e sperimentazione. La nuova capsule con S.R. STUDIO. LA. CA. di Sterling Ruby rilancia il tema della semplicità come laboratorio creativo, dove ogni elemento è studiato per togliere il superfluo e far emergere l’essenziale.

Un ponte tra cultura dello skate e pratica artistica

La collaborazione nasce dal confronto tra due mondi affini. Da un lato, l’esperienza tecnica di Vans. Dall’altro, l’approccio materico e scultoreo di Sterling Ruby. Insieme puntano a ridefinire un linguaggio estetico riconoscibile.

Focus sui materiali robusti e sulle superfici tattili.

Ricerche su volumi e proporzioni più nette.

Un’estetica che parla a skater, designer e collezionisti.

Authentic Prima: l’icona reinterpretata con carattere

Al centro della release c’è la Authentic Prima, una rielaborazione netta della classica Authentic. L’idea è semplice: trasformare un modello storico in un pezzo dal forte impatto visivo.

Dettagli che cambiano la percezione

Punta squadrata rivestita in gomma per maggiore protezione.

Tomaia in pelle pieno fiore che esalta la qualità dei materiali.

Ammortizzazione Sola Foam ADV per comfort e performance.

Una variante microcheck nero-beige con elementi riflettenti introduce una nota tecnica e grafica. Il risultato è una scarpa che guarda al passato senza rinunciare alla modernità.

Future Clog: scultura e funzione in verde

Tra le proposte spicca la Future Clog, uno zoccolo ibrido pensato come oggetto scultoreo. Le forme richiamano superfici organiche e una sensibilità per l’artigianato contemporaneo.

Silhouette fluida, ispirata alla ceramica e alla scultura.

Palette dominata dal verde, scelta cromatica distintiva.

Equilibrio tra design concettuale e utilizzo quotidiano.

Accessori e dettagli che completano il drop

La capsule include piccoli elementi che rafforzano il concept. I calzini jacquard colorblock in rosso e nero sono pensati per accompagnare le calzature e completare il racconto visivo.

Calzini jacquard con blocchi di colore.

Dettagli riflettenti per visibilità e stile.

Packaging minimal che richiama la filosofia del progetto.

Immagini e tono della campagna

La campagna, firmata da Yudo Kurita, privilegia uno sguardo pulito e diretto. Le fotografie lasciano che siano i materiali e le silhouette a parlare, senza fronzoli.

Il risultato è una narrazione visiva coerente con l’idea di sperimentazione tipica di OTW by Vans. Sterling Ruby porta al progetto la sua voce riconoscibile nel rapporto tra moda e arte.

