OTW by Vans firmato Sterling Ruby: design innovativo per nuove sneaker

OTW by Vans ritorna con una proposta che mescola skate, arte e progetto industriale, raccontando un dialogo tra funzione e sperimentazione. La nuova capsule con S.R. STUDIO. LA. CA. di Sterling Ruby rilancia il tema della semplicità come laboratorio creativo, dove ogni elemento è studiato per togliere il superfluo e far emergere l’essenziale.
Un ponte tra cultura dello skate e pratica artistica
La collaborazione nasce dal confronto tra due mondi affini. Da un lato, l’esperienza tecnica di Vans. Dall’altro, l’approccio materico e scultoreo di Sterling Ruby. Insieme puntano a ridefinire un linguaggio estetico riconoscibile.
- Focus sui materiali robusti e sulle superfici tattili.
- Ricerche su volumi e proporzioni più nette.
- Un’estetica che parla a skater, designer e collezionisti.
Authentic Prima: l’icona reinterpretata con carattere
Al centro della release c’è la Authentic Prima, una rielaborazione netta della classica Authentic. L’idea è semplice: trasformare un modello storico in un pezzo dal forte impatto visivo.
Dettagli che cambiano la percezione
- Punta squadrata rivestita in gomma per maggiore protezione.
- Tomaia in pelle pieno fiore che esalta la qualità dei materiali.
- Ammortizzazione Sola Foam ADV per comfort e performance.
Una variante microcheck nero-beige con elementi riflettenti introduce una nota tecnica e grafica. Il risultato è una scarpa che guarda al passato senza rinunciare alla modernità.
Future Clog: scultura e funzione in verde
Tra le proposte spicca la Future Clog, uno zoccolo ibrido pensato come oggetto scultoreo. Le forme richiamano superfici organiche e una sensibilità per l’artigianato contemporaneo.
- Silhouette fluida, ispirata alla ceramica e alla scultura.
- Palette dominata dal verde, scelta cromatica distintiva.
- Equilibrio tra design concettuale e utilizzo quotidiano.
Accessori e dettagli che completano il drop
La capsule include piccoli elementi che rafforzano il concept. I calzini jacquard colorblock in rosso e nero sono pensati per accompagnare le calzature e completare il racconto visivo.
- Calzini jacquard con blocchi di colore.
- Dettagli riflettenti per visibilità e stile.
- Packaging minimal che richiama la filosofia del progetto.
Immagini e tono della campagna
La campagna, firmata da Yudo Kurita, privilegia uno sguardo pulito e diretto. Le fotografie lasciano che siano i materiali e le silhouette a parlare, senza fronzoli.
Il risultato è una narrazione visiva coerente con l’idea di sperimentazione tipica di OTW by Vans. Sterling Ruby porta al progetto la sua voce riconoscibile nel rapporto tra moda e arte.
