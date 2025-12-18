Newsletter

OTW by Vans firmato Sterling Ruby: design innovativo per nuove sneaker

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Il design innovativo di OTW by Vans nelle mani di Sterling Ruby
OTW by Vans ritorna con una proposta che mescola skate, arte e progetto industriale, raccontando un dialogo tra funzione e sperimentazione. La nuova capsule con S.R. STUDIO. LA. CA. di Sterling Ruby rilancia il tema della semplicità come laboratorio creativo, dove ogni elemento è studiato per togliere il superfluo e far emergere l’essenziale.

Un ponte tra cultura dello skate e pratica artistica

La collaborazione nasce dal confronto tra due mondi affini. Da un lato, l’esperienza tecnica di Vans. Dall’altro, l’approccio materico e scultoreo di Sterling Ruby. Insieme puntano a ridefinire un linguaggio estetico riconoscibile.

  • Focus sui materiali robusti e sulle superfici tattili.

  • Ricerche su volumi e proporzioni più nette.

  • Un’estetica che parla a skater, designer e collezionisti.

Authentic Prima: l’icona reinterpretata con carattere

Al centro della release c’è la Authentic Prima, una rielaborazione netta della classica Authentic. L’idea è semplice: trasformare un modello storico in un pezzo dal forte impatto visivo.

Dettagli che cambiano la percezione

  • Punta squadrata rivestita in gomma per maggiore protezione.

  • Tomaia in pelle pieno fiore che esalta la qualità dei materiali.

  • Ammortizzazione Sola Foam ADV per comfort e performance.

Una variante microcheck nero-beige con elementi riflettenti introduce una nota tecnica e grafica. Il risultato è una scarpa che guarda al passato senza rinunciare alla modernità.

Future Clog: scultura e funzione in verde

Tra le proposte spicca la Future Clog, uno zoccolo ibrido pensato come oggetto scultoreo. Le forme richiamano superfici organiche e una sensibilità per l’artigianato contemporaneo.

  • Silhouette fluida, ispirata alla ceramica e alla scultura.

  • Palette dominata dal verde, scelta cromatica distintiva.

  • Equilibrio tra design concettuale e utilizzo quotidiano.

Accessori e dettagli che completano il drop

La capsule include piccoli elementi che rafforzano il concept. I calzini jacquard colorblock in rosso e nero sono pensati per accompagnare le calzature e completare il racconto visivo.

  • Calzini jacquard con blocchi di colore.

  • Dettagli riflettenti per visibilità e stile.

  • Packaging minimal che richiama la filosofia del progetto.

Immagini e tono della campagna

La campagna, firmata da Yudo Kurita, privilegia uno sguardo pulito e diretto. Le fotografie lasciano che siano i materiali e le silhouette a parlare, senza fronzoli.

Il risultato è una narrazione visiva coerente con l’idea di sperimentazione tipica di OTW by Vans. Sterling Ruby porta al progetto la sua voce riconoscibile nel rapporto tra moda e arte.

Vedi anche  Adidas Winter Club trasforma gli sport invernali in cartoon in stile anni '30

