Kelly Curtis è morta, attrice e sorella di Jamie Lee Curtis

Kelly Curtis, figlia d’arte di Tony Curtis e Janet Leigh e sorella di Jamie Lee Curtis, è morta il 30 maggio all’età di 69 anni. La notizia, condivisa dalla sorella maggiore sui social, ha riacceso l’attenzione sul percorso di una donna cresciuta tra il luccichio di Hollywood e la passione per il cinema indipendente.

Il ricordo pubblico di Jamie Lee e le parole che hanno commosso

Jamie Lee Curtis ha annunciato la perdita con un post intenso e personale. Ha descritto Kelly come una compagna di vita, la sua prima amica e confidente.

Ha ricordato la sorella come una persona dall’animo curioso, dalle opinioni forti e dai gesti affettuosi, capace di lasciare un segno con i suoi biscotti natalizi alle mandorle. Tra i dettagli affettuosi emersi nel messaggio: il soprannome “Auntie Cookie” e la predilezione per piccoli piaceri quotidiani.

Nel saluto finale Jamie Lee ha citato la benedizione ungherese che Kelly usava spesso: “Isten Veled”, parole che hanno chiuso il tributo familiare.

Un percorso artistico fra piccoli ruoli e scelte indipendenti

Prima apparizione e formazione

Kelly iniziò a comparire sullo schermo sin da bambina, in un film interpretato dai suoi genitori. In seguito scelse un percorso universitario prima di avvicinarsi seriamente alla recitazione.

Prima comparsa in I Vichinghi (1958), non accreditata.

Studi universitari allo Skidmore College, poi formazione al Lee Strasberg Theatre Institute.

Ruoli sul grande e piccolo schermo

Negli anni Ottanta e Novanta la sua carriera passò da ruoli minori a parti più importanti, sia al cinema che in televisione.

Una poltrona per due (1983): partecipazione accanto alla sorella Jamie Lee.

(1983): partecipazione accanto alla sorella Jamie Lee. Magic Sticks (1987): commedia di produzione tedesca.

(1987): commedia di produzione tedesca. La setta (1991): protagonista nel film horror italiano prodotto e scritto da Dario Argento.

Televisione e collaborazioni dietro le quinte

Kelly fu vista con regolarità nella prima stagione di Sentinel, nel ruolo della tenente Carolyn Plummer. Ha inoltre preso parte a episodi di serie come:

The Equalizer

Hunter

Silk Stalkings

Star Trek: Deep Space Nine

Dietro le quinte lavorò anche come assistente di produzione in alcuni film della sorella, contribuendo a progetti del circuito hollywoodiano.

Dalla recitazione alla regia di documentari

La sua ultima apparizione come attrice risale al 1999. In seguito si dedicò soprattutto alla regia documentaria, esplorando storie locali e sportive.

Marby Jets Are Go (2018): documentario su una squadra di atletica scolastica australiana.

(2018): documentario su una squadra di atletica scolastica australiana. Curling in Stanley (2019): racconto del primo torneo outdoor di curling a Stanley, Idaho.

Radici, passioni e piccoli gesti che la definivano

Kelly coltivava interessi semplici e molto personali. Amava la natura, la musica e i mercatini dell’usato. Era una collezionista di tartarughe e giocava con passione a Hearts.

Era orgogliosa delle sue origini danesi e della sua eredità ungherese e ebraica, e secondo il ritratto affettuoso della sorella era anche una patriota americana devota. Tra le sue curiosità moderne: Facebook e Pokémon Go facevano parte dei suoi passatempi.

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