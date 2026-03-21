Chuck 70 e Anonymous Club: la sneaker diventa armatura urbana per la città

La Chuck 70 si trasforma in una nuova icona urbana grazie alla collaborazione tra Converse e Anonymous Club. Il progetto firmato da Shayne Oliver, battezzato Subculture as Armor, reinterpreta la silhouette classica con un approccio scultoreo e funzionale. Non è solo un restyling: è una visione che unisce resistenza, estetica underground e riferimenti al clubbing anni ’90.

Come cambia la Chuck 70 nel progetto Subculture as Armor

La tomaia è in canvas, ma ricoperta in gomma per richiamare l’outerwear tecnico. L’effetto è quello di una calzatura pensata per proteggere. L’idea è trasformare una sneaker iconica in una sorta di corazza quotidiana.

Rivestimento in gomma su canvas.

Finitura leggermente in latex per un look “armor”.

Costruzione a strati: una scarpa dentro la scarpa.

Dettagli tecnici che diventano estetica

I particolari solitamente nascosti emergono e diventano protagonisti. Le cuciture termosaldate disegnano la struttura come se fosse un progetto architettonico. I loghi impressi a caldo funzionano come segni grafici.

Elementi funzionali e visivi

Cuciture termosaldate in evidenza.

Strap in velcro su avampiede e caviglia per adattabilità.

Due tipi di lacci: rotondi con terminali gommati e piatti co-branded.

Materiali e comfort: equilibrio tra protezione e vestibilità

La costruzione a strati mantiene comfort e struttura in equilibrio. Al cuore della scarpa c’è una calza interna che assicura supporto. La fodera in jersey melange migliora la sensazione al piede.

Soletta co-branded per maggior comfort.

Calza interna che tiene forma e morbidezza.

Materiali pensati per durare, ma anche per comunicare un’estetica riparata.

Un’estetica che parla di sottoculture

Il concept affonda le radici nelle scene clubbing degli anni ’90. L’approccio DIY e la resilienza sono tradotti in texture che ricordano materiali riparati, come nastro isolante. Il risultato è un oggetto che cita il passato per reinventarlo.

Colori, combinazioni e possibilità di styling

La scarpa è proposta in due cromie fondamentali: Black e Industrial Gray. Queste tonalità richiamano un immaginario urbano e industriale. Le opzioni di lacci permettono diverse interpretazioni stilistiche.

Colori pensati per l’estetica workwear.

Lacci interchangeabili per variazioni di look.

Dettagli co-branded che sottolineano la collaborazione.

Shayne Oliver e Anonymous Club: il laboratorio di sperimentazione

Per Oliver, noto per Hood By Air, Anonymous Club è terreno di ricerca. Ogni forma familiare viene remixata e analizzata. Qui la tradizione della sneaker diventa materia prima per la sperimentazione.

Disponibilità: quando e dove trovare la nuova Chuck 70

La release è fissata per il 17 marzo 2026. La scarpa sarà disponibile su Converse.com, su SNKRS in Nord America e presso retailer selezionati. Attese collaborazioni con negozi specializzati.

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