Chuck 70 e Anonymous Club: la sneaker diventa armatura urbana per la città

La Chuck 70 si trasforma in una nuova icona urbana grazie alla collaborazione tra Converse e Anonymous Club. Il progetto firmato da Shayne Oliver, battezzato Subculture as Armor, reinterpreta la silhouette classica con un approccio scultoreo e funzionale. Non è solo un restyling: è una visione che unisce resistenza, estetica underground e riferimenti al clubbing anni ’90.
Come cambia la Chuck 70 nel progetto Subculture as Armor
La tomaia è in canvas, ma ricoperta in gomma per richiamare l’outerwear tecnico. L’effetto è quello di una calzatura pensata per proteggere. L’idea è trasformare una sneaker iconica in una sorta di corazza quotidiana.
- Rivestimento in gomma su canvas.
- Finitura leggermente in latex per un look “armor”.
- Costruzione a strati: una scarpa dentro la scarpa.
Dettagli tecnici che diventano estetica
I particolari solitamente nascosti emergono e diventano protagonisti. Le cuciture termosaldate disegnano la struttura come se fosse un progetto architettonico. I loghi impressi a caldo funzionano come segni grafici.
Elementi funzionali e visivi
- Cuciture termosaldate in evidenza.
- Strap in velcro su avampiede e caviglia per adattabilità.
- Due tipi di lacci: rotondi con terminali gommati e piatti co-branded.
Materiali e comfort: equilibrio tra protezione e vestibilità
La costruzione a strati mantiene comfort e struttura in equilibrio. Al cuore della scarpa c’è una calza interna che assicura supporto. La fodera in jersey melange migliora la sensazione al piede.
- Soletta co-branded per maggior comfort.
- Calza interna che tiene forma e morbidezza.
- Materiali pensati per durare, ma anche per comunicare un’estetica riparata.
Un’estetica che parla di sottoculture
Il concept affonda le radici nelle scene clubbing degli anni ’90. L’approccio DIY e la resilienza sono tradotti in texture che ricordano materiali riparati, come nastro isolante. Il risultato è un oggetto che cita il passato per reinventarlo.
Colori, combinazioni e possibilità di styling
La scarpa è proposta in due cromie fondamentali: Black e Industrial Gray. Queste tonalità richiamano un immaginario urbano e industriale. Le opzioni di lacci permettono diverse interpretazioni stilistiche.
- Colori pensati per l’estetica workwear.
- Lacci interchangeabili per variazioni di look.
- Dettagli co-branded che sottolineano la collaborazione.
Shayne Oliver e Anonymous Club: il laboratorio di sperimentazione
Per Oliver, noto per Hood By Air, Anonymous Club è terreno di ricerca. Ogni forma familiare viene remixata e analizzata. Qui la tradizione della sneaker diventa materia prima per la sperimentazione.
Disponibilità: quando e dove trovare la nuova Chuck 70
La release è fissata per il 17 marzo 2026. La scarpa sarà disponibile su Converse.com, su SNKRS in Nord America e presso retailer selezionati. Attese collaborazioni con negozi specializzati.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.