New Balance costruisce il proprio giardino

La collaborazione tra New Balance e la designer di gioielli Bleue Wickham-Burnham ha preso una piega inaspettata: non una capsule di accessori per sneaker, ma un giardino pensato per chi le produce. Un progetto che mette al centro le persone, la natura e il processo artigianale.
Perché un giardino nello stabilimento di Flimby
Il 30 luglio è stato inaugurato The Flimby Garden, il primo spazio verde dedicato ai lavoratori dello stabilimento di Flimby, in Cumbria. Qui, da oltre trent’anni, circa trecento dipendenti realizzano a mano quasi 30.000 paia di sneaker al mese. L’iniziativa sposta l’attenzione dal prodotto finito al valore del gesto manuale.
Chi ha firmato il progetto e il suo percorso
Dietro il giardino c’è la creatività di Bleue Wickham-Burnham, fondatrice del brand londinese Bleue Burnham. È il suo primo lavoro su scala paesaggistica. La sua esperienza nella gioielleria ha guidato la scelta di proporre forme delicate e relazioni sottili tra corpo e ambiente.
Elementi di design ispirati al Lake District
Il progetto raccoglie riferimenti diretti al territorio circostante, il Lake District. Il paesaggio è studiato per risultare familiare ai presenti e per favorire il riposo.
- aiuole con profilo ondulato che richiamano le colline;
- prati fioriti studiati per biodiversità e stagionalità;
- piccole superfici d’acqua che creano riflessi e microclimi;
- ciliegi in fiore per segnare le stagioni;
- casette per uccelli multicolore, firmate nello stile dei gioielli.
Il concetto centrale: il restorative design
Dan Holtby, direttore della produzione UK per New Balance, ha definito il tema centrale come restorative design. L’obiettivo non è attrarre visitatori né creare un set espositivo. Si tratta di offrire uno spazio per una pausa reale, lontano dalla linea di produzione.
Cosa significa per i dipendenti
- un luogo per ritrovare calma durante il turno;
- spazi che favoriscono incontri informali tra colleghi;
- connessione con la natura locale per ridurre stress;
- un riconoscimento tangibile del lavoro artigianale.
Uso e gestione: un giardino per chi lavora
Il giardino è riservato esclusivamente ai dipendenti dello stabilimento. La scelta sottolinea la volontà di restituire tempo e qualità alla giornata lavorativa. Così il progetto diventa un privilegio concreto per chi contribuisce ogni giorno al Made in UK di New Balance.
Un linguaggio estetico che attraversa materiali e scala
La sensibilità progettuale tipica dei gioielli è tradotta in scala paesaggistica. Linee morbide, dettagli cromatici e piccoli manufatti convivono con elementi naturali. Il risultato è un ambiente che sembra un indumento cucito intorno alle persone.
Dettagli che collegano giardino e gioiello
- palette cromatica pensata come una collezione;
- oggetti su misura per la fauna locale;
- composizioni che alternano ordine e gioco.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.