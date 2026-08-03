New Balance costruisce il proprio giardino

La collaborazione tra New Balance e la designer di gioielli Bleue Wickham-Burnham ha preso una piega inaspettata: non una capsule di accessori per sneaker, ma un giardino pensato per chi le produce. Un progetto che mette al centro le persone, la natura e il processo artigianale.

Perché un giardino nello stabilimento di Flimby

Il 30 luglio è stato inaugurato The Flimby Garden, il primo spazio verde dedicato ai lavoratori dello stabilimento di Flimby, in Cumbria. Qui, da oltre trent’anni, circa trecento dipendenti realizzano a mano quasi 30.000 paia di sneaker al mese. L’iniziativa sposta l’attenzione dal prodotto finito al valore del gesto manuale.

Chi ha firmato il progetto e il suo percorso

Dietro il giardino c’è la creatività di Bleue Wickham-Burnham, fondatrice del brand londinese Bleue Burnham. È il suo primo lavoro su scala paesaggistica. La sua esperienza nella gioielleria ha guidato la scelta di proporre forme delicate e relazioni sottili tra corpo e ambiente.

Elementi di design ispirati al Lake District

Il progetto raccoglie riferimenti diretti al territorio circostante, il Lake District. Il paesaggio è studiato per risultare familiare ai presenti e per favorire il riposo.

aiuole con profilo ondulato che richiamano le colline;

prati fioriti studiati per biodiversità e stagionalità;

piccole superfici d’acqua che creano riflessi e microclimi;

ciliegi in fiore per segnare le stagioni;

casette per uccelli multicolore, firmate nello stile dei gioielli.

Il concetto centrale: il restorative design

Dan Holtby, direttore della produzione UK per New Balance, ha definito il tema centrale come restorative design. L’obiettivo non è attrarre visitatori né creare un set espositivo. Si tratta di offrire uno spazio per una pausa reale, lontano dalla linea di produzione.

Cosa significa per i dipendenti

un luogo per ritrovare calma durante il turno;

spazi che favoriscono incontri informali tra colleghi;

connessione con la natura locale per ridurre stress;

un riconoscimento tangibile del lavoro artigianale.

Uso e gestione: un giardino per chi lavora

Il giardino è riservato esclusivamente ai dipendenti dello stabilimento. La scelta sottolinea la volontà di restituire tempo e qualità alla giornata lavorativa. Così il progetto diventa un privilegio concreto per chi contribuisce ogni giorno al Made in UK di New Balance.

Un linguaggio estetico che attraversa materiali e scala

La sensibilità progettuale tipica dei gioielli è tradotta in scala paesaggistica. Linee morbide, dettagli cromatici e piccoli manufatti convivono con elementi naturali. Il risultato è un ambiente che sembra un indumento cucito intorno alle persone.

Dettagli che collegano giardino e gioiello

palette cromatica pensata come una collezione;

oggetti su misura per la fauna locale;

composizioni che alternano ordine e gioco.

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