Ultimo scrive Te ne vai per Mara Sattei, ritorno come autore

Mara Sattei ha una nuova traccia firmata da Ultimo, che torna a vestire i panni dell’autore per un’altra voce italiana. Il singolo si chiama Te ne vai e comparirà nella versione fisica dell’album Che me ne faccio del tempo, in uscita venerdì 27 febbraio. La collaborazione è nata tra timori iniziali e un incontro a pianoforte che ha acceso l’intesa artistica.

La nascita di “Te ne vai”: un incontro tra timidezza e sintonia

Mara Sattei ha raccontato l’inizio del progetto in un’intervista, rivelando il suo timore di disturbare un artista molto selettivo. Era a Londra, così come lui, e aveva paura che il brano non incontrasse il suo gusto.

Alla fine Ultimo ha accettato di lavorarci. I due si sono trovati a Roma, davanti al pianoforte di casa sua. Mara aveva già gran parte del testo; lui ha dato il tocco decisivo soprattutto nella coda della canzone.

La cantante ha sottolineato la cura del collega: metodico e attento nei dettagli. Questo approccio ha trasformato un’idea solitaria in una traccia condivisa.

La carriera di Ultimo come autore per altri artisti

Il ruolo di Ultimo non si limita alla sua produzione personale. Negli anni ha firmato brani per voci diverse, costruendo una reputazione anche dietro le quinte.

2018 – “Risparmio un sogno” per Bianca Atzei , subito dopo il suo exploit a Sanremo.

– “Risparmio un sogno” per , subito dopo il suo exploit a Sanremo. 2019 – “L’odore del caffè” per Francesco Renga , inserita nell’album L’altra metà.

– “L’odore del caffè” per , inserita nell’album L’altra metà. 2020 – “Chissà da dove arriva una canzone” per Fiorella Mannoia , che ne ha apprezzato il valore senza tempo.

– “Chissà da dove arriva una canzone” per , che ne ha apprezzato il valore senza tempo. 2023 – “Non lasciare le mie mani”, brano a tema natalizio inserito in A Christmas Magic, interpretato da bambini.

Questi episodi mostrano la capacità di Ultimo di adattare il suo linguaggio a interpreti diversi.

Il processo creativo: come si costruisce una canzone insieme

Dal racconto emerge un metodo chiaro: idee iniziali, confronto al pianoforte, revisione e rifinitura. Ogni fase richiede ascolto e precisione.

Fasi principali del lavoro

Bozza e testo: spesso l’autore o l’interprete arriva con un nucleo lirico.

Incontro strumentale: il pianoforte diventa luogo di verifica melodica.

Rifinitura: Ultimo interviene sui dettagli finali, soprattutto sulle parti che chiudono il brano.

Produzione: Idee trasformate in arrangiamento pronto per la registrazione.

Secondo Mara, la collaborazione ha funzionato grazie alla pazienza e al rigore di chi sa lavorare sul pezzo fino a renderlo compiuto. Precisione e rispetto per il materiale sono state determinanti.

Dove ascoltare “Te ne vai” e informazioni sull’album

“Te ne vai” sarà presente nella versione fisica di Che me ne faccio del tempo, disponibile dal 27 febbraio. Chi preferisce il formato digitale potrà probabilmente trovare l’album sulle piattaforme di streaming.

Data di uscita fisica: venerdì 27 febbraio.

Formato: versione CD/vinile con tracce aggiuntive rispetto al digitale.

Consiglio: verificare i negozi e le piattaforme per eventuali edizioni limitate o bonus track.

La presenza di un brano firmato da Ultimo aggiunge un elemento di curiosità per chi segue entrambe le carriere. Questa collaborazione amplia il panorama creativo di Mara Sattei e conferma il ruolo di Ultimo come autore ricercato.

