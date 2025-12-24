Newsletter

Scegli chi ti ama: lascia chi vuole cambiarti e migliora la tua autostima

Aggiornato il :

Di : Enrico Valiani

Luvi! “scegli chi ti ama per ciò che sei e lascia indietro chi vuole cambiarti!”
Un nuovo ritmo synth-pop arriva da Cagliari: Luvi! presenta Salta con me, un singolo che unisce nostalgia anni Ottanta e un messaggio di accettazione. La traccia promette di scuotere le playlist e di restare in testa grazie a un mix di melodie magnetiche e arrangiamenti esplosivi.

Il singolo e la data d’uscita

Salta con me è stato pubblicato il 19 settembre. Il lancio è stato curato dall’etichetta Solid Music e distribuito da ADA. Da quel giorno il brano è disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica.

La canzone si presenta come un inno pop elettronico. Invita l’ascoltatore a scegliere chi lo ama per quello che è. E incoraggia a lasciarsi alle spalle chi prova a cancellare le differenze.

Come suona: atmosfere, strumenti e ispirazioni

La produzione pesca a piene mani dall’estetica new-wave. Synth caldi e batterie digitali richiamano gli Eighties. Il risultato è un sound contemporaneo ma con radici vintage.

Elementi chiave della produzione

  • Synth analogici e patch d’epoca per timbriche autentiche.

  • Digital-drums che danno spinta ritmica e dinamica.

  • Arrangiamenti pensati per il palco e per la radio.

Questa combinazione crea una power-hit che punta a far sentire l’ascoltatore invincibile. L’invito è semplice: salta, anche se c’è il vuoto.

Il ruolo di Andrea Piraz nella produzione

Andrea Piraz è il produttore che ha guidato la realizzazione del brano. Ha scelto strumenti originali degli anni Ottanta per ricreare fedelmente il gusto new-wave. La sua esperienza ha trasformato l’idea di base in un brano radiofonico e potente.

Il percorso artistico di Luvi!

La storia musicale di Luvi! è iniziata molto presto. A sette anni ha iniziato a studiare pianoforte. Successivamente si è iscritta al conservatorio di Cagliari.

  • Formazione classica al violino.

  • Approfondimento del jazz, con riconoscimenti da Maestro.

  • Incontro con Andrea Piraz nel 2018, che ha segnato la svolta verso la discografia.

Nel 2021 ha debuttato come solista con il singolo Maledetta. Da allora ha continuato a pubblicare musica e a sperimentare intenti sonori diversi.

Produzioni recenti e collaborazioni

Lo scorso maggio Luvi! ha pubblicato Le mie ultime parole, una collaborazione con Doll Kill. Quel pezzo ha consolidato la sua immagine di artista versatile.

  • Singoli che alternano sensibilità pop e atmosfere elettroniche.

  • Collaborazioni con realtà indipendenti e produttori della scena italiana.

  • Performance live distribuite in varie città d’Italia.

La personalità artistica e il messaggio

Luvi! si presenta con un carattere deciso. Non cerca il consenso a tutti i costi. Preferisce mostrarsi autentica, anche se questo significa risultare imprevedibile.

La sua timbrica vocale è immediatamente riconoscibile. Questa peculiarità la rende unica sul panorama pop contemporaneo.

Dove ascoltare e cosa aspettarsi

Salta con me è disponibile sulle principali piattaforme streaming e negli store digitali. Le radio hanno iniziato a inserirla nelle playlist dal giorno della pubblicazione.

  • Ascolto consigliato per chi ama il synth-pop moderno.

  • Perfetta per playlist nostalgiche e club set anni Ottanta modernizzati.

  • Ideale per chi cerca un messaggio di libertà e autoaccettazione.

