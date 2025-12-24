Scegli chi ti ama: lascia chi vuole cambiarti e migliora la tua autostima

Un nuovo ritmo synth-pop arriva da Cagliari: Luvi! presenta Salta con me, un singolo che unisce nostalgia anni Ottanta e un messaggio di accettazione. La traccia promette di scuotere le playlist e di restare in testa grazie a un mix di melodie magnetiche e arrangiamenti esplosivi.
Il singolo e la data d’uscita
Salta con me è stato pubblicato il 19 settembre. Il lancio è stato curato dall’etichetta Solid Music e distribuito da ADA. Da quel giorno il brano è disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica.
La canzone si presenta come un inno pop elettronico. Invita l’ascoltatore a scegliere chi lo ama per quello che è. E incoraggia a lasciarsi alle spalle chi prova a cancellare le differenze.
Come suona: atmosfere, strumenti e ispirazioni
La produzione pesca a piene mani dall’estetica new-wave. Synth caldi e batterie digitali richiamano gli Eighties. Il risultato è un sound contemporaneo ma con radici vintage.
Elementi chiave della produzione
- Synth analogici e patch d’epoca per timbriche autentiche.
- Digital-drums che danno spinta ritmica e dinamica.
- Arrangiamenti pensati per il palco e per la radio.
Questa combinazione crea una power-hit che punta a far sentire l’ascoltatore invincibile. L’invito è semplice: salta, anche se c’è il vuoto.
Il ruolo di Andrea Piraz nella produzione
Andrea Piraz è il produttore che ha guidato la realizzazione del brano. Ha scelto strumenti originali degli anni Ottanta per ricreare fedelmente il gusto new-wave. La sua esperienza ha trasformato l’idea di base in un brano radiofonico e potente.
Il percorso artistico di Luvi!
La storia musicale di Luvi! è iniziata molto presto. A sette anni ha iniziato a studiare pianoforte. Successivamente si è iscritta al conservatorio di Cagliari.
- Formazione classica al violino.
- Approfondimento del jazz, con riconoscimenti da Maestro.
- Incontro con Andrea Piraz nel 2018, che ha segnato la svolta verso la discografia.
Nel 2021 ha debuttato come solista con il singolo Maledetta. Da allora ha continuato a pubblicare musica e a sperimentare intenti sonori diversi.
Produzioni recenti e collaborazioni
Lo scorso maggio Luvi! ha pubblicato Le mie ultime parole, una collaborazione con Doll Kill. Quel pezzo ha consolidato la sua immagine di artista versatile.
- Singoli che alternano sensibilità pop e atmosfere elettroniche.
- Collaborazioni con realtà indipendenti e produttori della scena italiana.
- Performance live distribuite in varie città d’Italia.
La personalità artistica e il messaggio
Luvi! si presenta con un carattere deciso. Non cerca il consenso a tutti i costi. Preferisce mostrarsi autentica, anche se questo significa risultare imprevedibile.
La sua timbrica vocale è immediatamente riconoscibile. Questa peculiarità la rende unica sul panorama pop contemporaneo.
Dove ascoltare e cosa aspettarsi
Salta con me è disponibile sulle principali piattaforme streaming e negli store digitali. Le radio hanno iniziato a inserirla nelle playlist dal giorno della pubblicazione.
- Ascolto consigliato per chi ama il synth-pop moderno.
- Perfetta per playlist nostalgiche e club set anni Ottanta modernizzati.
- Ideale per chi cerca un messaggio di libertà e autoaccettazione.
