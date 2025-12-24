Scegli chi ti ama: lascia chi vuole cambiarti e migliora la tua autostima

Un nuovo ritmo synth-pop arriva da Cagliari: Luvi! presenta Salta con me, un singolo che unisce nostalgia anni Ottanta e un messaggio di accettazione. La traccia promette di scuotere le playlist e di restare in testa grazie a un mix di melodie magnetiche e arrangiamenti esplosivi.

Il singolo e la data d’uscita

Salta con me è stato pubblicato il 19 settembre. Il lancio è stato curato dall’etichetta Solid Music e distribuito da ADA. Da quel giorno il brano è disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica.

La canzone si presenta come un inno pop elettronico. Invita l’ascoltatore a scegliere chi lo ama per quello che è. E incoraggia a lasciarsi alle spalle chi prova a cancellare le differenze.

Come suona: atmosfere, strumenti e ispirazioni

La produzione pesca a piene mani dall’estetica new-wave. Synth caldi e batterie digitali richiamano gli Eighties. Il risultato è un sound contemporaneo ma con radici vintage.

Elementi chiave della produzione

Synth analogici e patch d’epoca per timbriche autentiche.

e patch d’epoca per timbriche autentiche. Digital-drums che danno spinta ritmica e dinamica.

che danno spinta ritmica e dinamica. Arrangiamenti pensati per il palco e per la radio.

Questa combinazione crea una power-hit che punta a far sentire l’ascoltatore invincibile. L’invito è semplice: salta, anche se c’è il vuoto.

Il ruolo di Andrea Piraz nella produzione

Andrea Piraz è il produttore che ha guidato la realizzazione del brano. Ha scelto strumenti originali degli anni Ottanta per ricreare fedelmente il gusto new-wave. La sua esperienza ha trasformato l’idea di base in un brano radiofonico e potente.

Il percorso artistico di Luvi!

La storia musicale di Luvi! è iniziata molto presto. A sette anni ha iniziato a studiare pianoforte. Successivamente si è iscritta al conservatorio di Cagliari.

Formazione classica al violino.

Approfondimento del jazz, con riconoscimenti da Maestro.

Incontro con Andrea Piraz nel 2018, che ha segnato la svolta verso la discografia.

Nel 2021 ha debuttato come solista con il singolo Maledetta. Da allora ha continuato a pubblicare musica e a sperimentare intenti sonori diversi.

Produzioni recenti e collaborazioni

Lo scorso maggio Luvi! ha pubblicato Le mie ultime parole, una collaborazione con Doll Kill. Quel pezzo ha consolidato la sua immagine di artista versatile.

Singoli che alternano sensibilità pop e atmosfere elettroniche.

Collaborazioni con realtà indipendenti e produttori della scena italiana.

Performance live distribuite in varie città d’Italia.

La personalità artistica e il messaggio

Luvi! si presenta con un carattere deciso. Non cerca il consenso a tutti i costi. Preferisce mostrarsi autentica, anche se questo significa risultare imprevedibile.

La sua timbrica vocale è immediatamente riconoscibile. Questa peculiarità la rende unica sul panorama pop contemporaneo.

Dove ascoltare e cosa aspettarsi

Salta con me è disponibile sulle principali piattaforme streaming e negli store digitali. Le radio hanno iniziato a inserirla nelle playlist dal giorno della pubblicazione.

Ascolto consigliato per chi ama il synth-pop moderno.

Perfetta per playlist nostalgiche e club set anni Ottanta modernizzati.

Ideale per chi cerca un messaggio di libertà e autoaccettazione.

