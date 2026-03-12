Rihanna: spari alla villa a Beverly Hills, arrestata una donna al cancello

Attimi di paura a Beverly Hills: ieri pomeriggio la casa di Rihanna è stata bersaglio di una sparatoria. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato una persona ritenuta coinvolta, mentre la vicenda suscita interrogativi sul movente.

Colpi contro la villa a Beverly Crest: ricostruzione dei fatti

Secondo rapporti locali, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio in una zona residenziale molto esclusiva di Beverly Hills. Le chiamate ai servizi di emergenza sono iniziate intorno alle 13:20.

Le segnalazioni parlano di colpi sparati verso il cancello della proprietà.

Testimoni riferiscono di un veicolo fermo dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso.

La polizia ha stimato che siano stati esplosi circa dieci colpi.

Fonti giornalistiche citano la possibile presenza di un fucile semiautomatico stile AR-15. Non risultano feriti tra gli occupanti della casa.

Chi era nella villa? Sicurezza e assenza di vittime

Al momento della sparatoria, la cantante si trovava all’interno della residenza. Fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni.

Gli agenti intervenuti hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Le prime attività investigative si sono concentrate sulla traiettoria dei proiettili e sul veicolo sospetto.

Arresto e identificazione del sospetto: cosa è emerso

Le indagini hanno portato a individuare l’automobile ritenuta coinvolta. Poco dopo l’accaduto, la vettura è stata trovata in un parcheggio vicino a un centro commerciale.

La conducente, una donna di circa 30 anni , è stata fermata dagli agenti.

, è stata fermata dagli agenti. È stata eseguita una perquisizione e la persona è stata arrestata come sospettata.

Le autorità non hanno ancora chiarito il movente dell’attacco.

Elementi sotto esame dagli investigatori

Analisi dei filmati di sorveglianza della zona.

Interrogatori dei testimoni presenti in strada.

Verifica del traffico telefonico e dei movimenti del veicolo sospetto.

La proprietà sotto tiro: dettagli sulla villa di Rihanna

Si tratta di una delle case acquistate dalla cantante negli ultimi anni. La transazione risale al 2021.

Prezzo d’acquisto: circa 13,8 milioni di dollari .

. Metri: circa 7.600 piedi quadrati di superficie.

di superficie. Dotazioni: cinque camere da letto e sette bagni.

La residenza si trova in un quartiere noto per la presenza di molte celebrità. Tra i vicini spiccano nomi celebri del mondo dello spettacolo.

Reazioni e copertura mediatica: attenzione internazionale

L’episodio ha subito attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Testate come Los Angeles Times e Entertainment Weekly seguono gli sviluppi.

La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali dai rappresentanti della cantante.

La polizia di Los Angeles mantiene riservate molte informazioni per non compromettere le indagini.

Ipotesi investigativa: atto mirato o episodio isolato?

Gli inquirenti stanno valutando se si è trattato di un gesto intenzionale rivolto alla proprietà o di un evento casuale.

Alcuni punti chiave che restano da chiarire:

La natura del collegamento tra sospetto e vittima. La dinamica esatta dell’apertura del fuoco. Eventuali altre persone coinvolte o testimoni non ancora identificati.

