New Era e TwoJeys: capsule personalizzabile per cappellini e accessori

La nuova capsule firmata New Era x TwoJeys arriva con un carattere deciso. Tre cappellini, accessori intercambiabili e un’estetica che mescola nostalgia e contemporaneità promettono di catturare l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Un incontro di estetiche: cosa rende speciale la partnership

Non è solo un logo su un tessuto. È un dialogo tra l’heritage tecnico di New Era e l’attitudine sperimentale di TwoJeys. Questa collaborazione punta a costruire pezzi riconoscibili e fruibili nel quotidiano.

La capsule non si limita a riproporre modelli iconici. Reinventa dettagli per parlare a chi cerca stile e personalità.

I tre cappellini: modelli, colori e carattere

Fitted rosso acceso : silhouette pulita con logo TwoJeys in bianco.

: silhouette pulita con logo TwoJeys in bianco. Versione nera classica : tono sobrio, con una stella ricamata che aggiunge carattere.

: tono sobrio, con una stella ricamata che aggiunge carattere. Modello audace con orecchie: base nera e inserti in pelliccia sintetica che evocano i cappelli vintage invernali.

Ogni variante parla un linguaggio diverso. La palette e le texture aiutano a definire l’identità di ognuno.

La base tecnica: la capsula parte dalla 59FIFTY

La scelta del modello non è casuale: la 59FIFTY è una sagoma consolidata. Qui viene reinterpretata con materiali premium e ricami curati.

I dettagli mostrano attenzione al prodotto. Cuciture, stabilità della visiera e finiture sono pensate per durare.

Materiali e ricami: qualità e estetica accostate

I tessuti selezionati si integrano con ricami ad alto livello di definizione. Le superfici lucide e opache dialogano tra loro.

Filati resistenti e fini.

Ricami con contrasto cromatico mirato.

Inserti in pelliccia sintetica per un tocco giocoso.

Clip e personalizzazione: trasformare il cappello in un oggetto unico

La capsule include quattro clip staccabili. Sono pensate per stimolare la creatività di chi indossa il cappello.

Tipologie di clip

Clip logo per una firma visibile.

Clip decorative con elementi grafici.

Elementi testurizzati che cambiano l’aspetto della silhouette.

Le clip non sono un semplice complemento. Offrono la possibilità di combinare e ricombinare accessori al momento.

Chi c’è dietro TwoJeys e perché il brand conta

TwoJeys nasce dall’unione di Biel Juste e Joan Margarit. La label spagnola ha costruito una reputazione per gioielli e accessori dal piglio audace.

Con campagne curate e collaborazioni mirate, il marchio ha ampliato il suo pubblico e la sua identità estetica.

Perché questa capsule interessa collezionisti e appassionati

La combinazione di una sagoma iconica, finiture premium e dettagli intercambiabili la rende appetibile per chi colleziona capi di nicchia.

Disponibilità limitata che aumenta il valore percepito.

Design pensato per essere indossato e reinterpretato.

Connessione tra heritage sportivo e moda contemporanea.

Il progetto si pone come ponte tra tradizione e freschezza creativa, invitando il pubblico a partecipare attivamente alla costruzione dello stile.

