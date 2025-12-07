Newsletter

New Era e TwoJeys: capsule personalizzabile per cappellini e accessori

La capsule personalizzabile di New Era e TwoJeys
La nuova capsule firmata New Era x TwoJeys arriva con un carattere deciso. Tre cappellini, accessori intercambiabili e un’estetica che mescola nostalgia e contemporaneità promettono di catturare l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Un incontro di estetiche: cosa rende speciale la partnership

Non è solo un logo su un tessuto. È un dialogo tra l’heritage tecnico di New Era e l’attitudine sperimentale di TwoJeys. Questa collaborazione punta a costruire pezzi riconoscibili e fruibili nel quotidiano.

La capsule non si limita a riproporre modelli iconici. Reinventa dettagli per parlare a chi cerca stile e personalità.

I tre cappellini: modelli, colori e carattere

  • Fitted rosso acceso: silhouette pulita con logo TwoJeys in bianco.

  • Versione nera classica: tono sobrio, con una stella ricamata che aggiunge carattere.

  • Modello audace con orecchie: base nera e inserti in pelliccia sintetica che evocano i cappelli vintage invernali.

Ogni variante parla un linguaggio diverso. La palette e le texture aiutano a definire l’identità di ognuno.

La base tecnica: la capsula parte dalla 59FIFTY

La scelta del modello non è casuale: la 59FIFTY è una sagoma consolidata. Qui viene reinterpretata con materiali premium e ricami curati.

I dettagli mostrano attenzione al prodotto. Cuciture, stabilità della visiera e finiture sono pensate per durare.

Materiali e ricami: qualità e estetica accostate

I tessuti selezionati si integrano con ricami ad alto livello di definizione. Le superfici lucide e opache dialogano tra loro.

  • Filati resistenti e fini.

  • Ricami con contrasto cromatico mirato.

  • Inserti in pelliccia sintetica per un tocco giocoso.

Clip e personalizzazione: trasformare il cappello in un oggetto unico

La capsule include quattro clip staccabili. Sono pensate per stimolare la creatività di chi indossa il cappello.

Tipologie di clip

  • Clip logo per una firma visibile.

  • Clip decorative con elementi grafici.

  • Elementi testurizzati che cambiano l’aspetto della silhouette.

Le clip non sono un semplice complemento. Offrono la possibilità di combinare e ricombinare accessori al momento.

Chi c’è dietro TwoJeys e perché il brand conta

TwoJeys nasce dall’unione di Biel Juste e Joan Margarit. La label spagnola ha costruito una reputazione per gioielli e accessori dal piglio audace.

Con campagne curate e collaborazioni mirate, il marchio ha ampliato il suo pubblico e la sua identità estetica.

Perché questa capsule interessa collezionisti e appassionati

La combinazione di una sagoma iconica, finiture premium e dettagli intercambiabili la rende appetibile per chi colleziona capi di nicchia.

  • Disponibilità limitata che aumenta il valore percepito.

  • Design pensato per essere indossato e reinterpretato.

  • Connessione tra heritage sportivo e moda contemporanea.

Il progetto si pone come ponte tra tradizione e freschezza creativa, invitando il pubblico a partecipare attivamente alla costruzione dello stile.

