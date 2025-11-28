Nathan Hill: re del passaparola, le strategie che funzionano

Nel pomeriggio caldo di fine estate a Torino, Nathan Hill ha parlato al Circolo dei lettori come se raccontasse una storia di famiglia. Il suo romanzo Wellness, uscito quasi in sordina nel 2024, è diventato un titolo ineludibile nell’estate del 2025. Dalla platea sono arrivate domande, risate e una curiosità palpabile per il mestiere dello scrittore americano. Qui ricostruisco i passaggi più significativi dell’incontro e le parole di Hill, con uno sguardo sui temi del libro e sulla sua vita quotidiana.

Il percorso inatteso di Wellness verso il grande pubblico

Wellness è il secondo romanzo di Nathan Hill. Dopo il debutto con The Nix del 2016, è arrivato questo libro corposo e riflessivo. Negli Stati Uniti ha raccolto consensi e una nomination nel book club di Oprah. In Italia lo ha tradotto Rizzoli e il passaparola ne ha allungato la vita editoriale.

Data di pubblicazione: maggio 2024 in Italia.

maggio 2024 in Italia. Picco di popolarità: estate 2025.

estate 2025. Motivi del successo: temi universali, narrativa contemporanea e raccomandazioni influenti.

Il metodo di lavoro: accumulare, rallentare, scrivere a mano

Hill descrive il suo processo come accumulo di materiale. Parte da un nucleo semplice e poi esplora diversi punti di vista. Non pianifica tutto in anticipo.

La routine quotidiana

Scrive la prima stesura a mano.

Lavora al mattino, spesso per ore consecutive.

Si impone un obiettivo: da cinque a sette pagine al giorno.

Per Nathan, digitare è troppo veloce. Rallentare gli permette di ottenere idee migliori e di evitare le distrazioni del web.

Tema centrale: amore, racconti su se stessi e la vita di coppia

Wellness racconta la relazione tra Elizabeth e Jack. Il romanzo esplora cosa succede all’amore nel tempo e con la genitorialità. Hill vede l’amore anche come una storia che ci raccontiamo.

Le narrazioni private influenzano le azioni quotidiane. Se credi nell’amore folgorante, poi ti scontri con la noia. Se pensi che il matrimonio sia solo lavoro, rischi di rimanerne prigioniero.

La lettura del libro offre riflessioni su come le favole personali plasmino la realtà di una coppia.

Pratiche e piccole attenzioni per una relazione sana

Non esistono formule magiche, ma contano i gesti semplici e ripetuti. Hill parla di rituali come elementi che tengono insieme una coppia.

Coltivare piccoli momenti di contatto fisico.

Ascoltare davvero il partner quando racconta la giornata.

Condividere attività quotidiane, anche semplici giochi.

Hill usa un esempio personale: gioca a Wordle ogni giorno con sua moglie. È un rito che rafforza il legame.

Le digressioni e la vasta bibliografia di Wellness

Il romanzo contiene molte parentesi e saggi brevi. Hill confessa una duplice motivazione: la curiosità personale e la volontà di rappresentare il flusso informativo contemporaneo.

Che funzione hanno le digressioni?

Riflettono il bombardamento informativo odierno.

Inseriscono riferimenti culturali e tecnologici nel racconto.

Rendono il romanzo un mosaico di percezioni e dati.

La casa editrice non ha contestato questa scelta. Forse non hanno letto tutto, scherza Hill.

Infanzia nomade e trasformazione in lettore

Hill è cresciuto nel Midwest e si è spostato spesso da bambino. Quei traslochi lo hanno segnato. La solitudine iniziale lo ha reso un grande lettore.

Essere il nuovo in una scuola insegna a osservare. Per Hill, è stato un allenamento utile per diventare scrittore: capire dinamiche sociali e ruoli è parte del materiale narrativo.

Dall’episodio del furto a World of Warcraft: come nasce un romanzo

Da giovane a New York, Hill ha perso manoscritti dopo un furto. La frustrazione lo ha avvicinato ai videogiochi, che gli hanno offerto riscatto emotivo. Quell’esperienza è poi entrata nella sua narrativa.

Trasformare il dolore in materia letteraria è uno dei suoi strumenti creativi.

Social network e visibilità: un approccio personale

Hill è presente sui social, ma con misura. Non ama il profilo curatissimo. Preferisce riservare le idee migliori per i romanzi. La sua pagina Instagram rimane semplice e funzionale.

Non obbliga se stesso a essere costantemente attivo.

Interagisce quando lo desidera.

Non vede i social come fine, ma come strumento.

Monogamia, poliamore e sperimentazione delle relazioni

Secondo Hill, la monogamia non è superata. Il problema è applicarla come default statico. Alcune coppie trovano modelli alternativi e li adattano con cura.

Da queste esperienze possono nascere pratiche utili anche alle coppie monogame. Un esempio pratico: controlli mensili per verificare che tutto vada bene.

Vivere a Naples, Florida: ritmi diversi e nuove ispirazioni

Hill si è trasferito in Florida per motivi familiari. Sua moglie suona in un’orchestra locale. Naples non somiglia a Napoli, ma per lui è un luogo adatto a scrivere.

La vita sul Golfo del Messico gli ha dato tempo per il tennis, il sole e la scrittura lontano dalla frenesia delle grandi città.

Riflessioni sui media e sulla possibile inversione di tendenza

Hill usa la metafora del pendolo per descrivere il cambiamento tecnologico. Quando tutto diventa digitale, cresce il desiderio di oggetti tangibili. Ne è prova il ritorno del vinile.

Crede che la società possa trovare un equilibrio. Spera in un ritorno a modelli che garantiscano una realtà condivisa e meno caos informativo.

Dettagli dell’incontro: tono, abbigliamento e piccoli gesti

All’anteprima torinese Hill era in abiti scuri, camicia con maniche rimboccate. Si è mostrato amichevole e energico. Ha letto parti del libro e risposto alle domande con calma.

Rituale domestico: legge ogni capitolo alla moglie durante la stesura.

Effetto collaterale: talvolta tornava a casa con lo spirito teso per le vicende che aveva scritto.

Abitudine creativa: preferisce un blocco e una penna alle tastiere veloci.

Cosa sta preparando Nathan Hill ora

Hill è al lavoro su un nuovo libro. Per ora non raggiungerà le seicento pagine. Intende tornare in Italia per una vacanza con sua moglie, e non nasconde l’affetto per il pubblico italiano.

Immagine: Nathan Hill al Circolo dei lettori di Torino

Articoli simili

Vota questo articolo