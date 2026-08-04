Dagood YL, Demonio: nuovo album e tracklist completa

È uscito venerdì 24 luglio il primo album del giovane talento romano che ha portato in Italia il corrido trap. «DEMONIO» arriva dopo mesi di singoli che hanno acceso l’attenzione sulla scena urban, e ora il diciassettenne prova a misurare l’impatto del suo linguaggio su un progetto completo.
DEMONIO: data, formato e idea dietro al progetto
DAGOOD YL pubblica il suo primo disco ufficiale in digitale. Il progetto raccoglie dieci tracce pensate per mostrare la coesione del suo stile.
L’album nasce dall’esigenza di capire se il corrido trap in italiano può reggere la forma lunga dell’album. Le sonorità restano fedeli alle influenze latine. L’immaginario però si sposta tra periferie romane e riferimenti al lusso urbano.
La lista completa dei brani di DEMONIO
Dieci tracce, tre già note al pubblico e sette nuove. Ecco la tracklist completa:
- 1. BRUCE WAYNE
- 2. PRESIDENTE
- 3. DOM PERIGNON
- 4. LA SCOPO CO ‘O SGUARDO
- 5. CALICE DE VINO
- 6. LAGUCCI
- 7. GIUSEPPE ZANOTTI
- 8. RODRIGO RISIVI
- 9. FIRST DAY OUT
- 10. DEMONIO
Singoli già pubblicati
- LAGUCCI è tra i brani che hanno anticipato l’album.
- RODRIGO RISIVI e FIRST DAY OUT avevano già circolato come singoli.
- Gli altri sette pezzi sono inediti al momento del lancio.
Il corrido trap in Italia: come DAGOOD YL ha trasformato il genere
Il suono di DAGOOD YL si rifà ai corridos tumbados, il filone messicano noto anche come corrido trap. Artisti come Peso Pluma hanno reso il genere popolare.
In Italia questo linguaggio non aveva ancora una voce riconoscibile. Il rischio era la mera imitazione. DAGOOD YL invece mantiene le tonalità latine e riporta i contenuti nella realtà delle borgate romane.
Il risultato è un mix che unisce atmosfere corniche e flow trap, con riferimenti al lusso che restano parte dell’immaginario.
La crescita artistica: da San Giorgio di Acilia ai palchi nazionali
A 17 anni DAGOOD YL ha già accumulato esperienze decisive. È nato e cresciuto a San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma.
Gran parte del suo percorso creativo è avvenuto in un periodo complesso per la sua vita personale. La musica è stata lo strumento per restare connesso e per definire il proprio linguaggio.
Tappe live e collaborazioni che hanno segnato la svolta
- Un permesso speciale gli ha permesso di esibirsi ai Magazzini Generali di Milano.
- Ha partecipato al Nameless Festival e si è esibito come headliner locale, incluso il live a Testaccio Estate.
- Il suo nome ha ricevuto appoggi pubblici da nomi come Ghali, Sadturs e Sick Luke.
I brani che hanno costruito il suo universo e i risultati sulle piattaforme
Singoli e freestyle hanno contribuito a definire il suo stile. Titoli come Camicia e Zanotti, Uber e Jimmy Choo raccontano il suo immaginario.
Camicia e Zanotti, estratto da #FREEDAG (2025), ha oltre un milione e mezzo di stream su Spotify. L’artista conta più di 150.000 ascoltatori mensili sulla piattaforma.
DOVE SEGUIRE DAGOOD YL: profili ufficiali e canali
Per aggiornamenti, video e uscite:
- Instagram · @ynkdagood
- TikTok · @ynkdagoood
- Spotify · profilo artista
- Apple Music · profilo artista
- YouTube · canale ufficiale
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.