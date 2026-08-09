Tinder: Penelope lo scarica mentre aspetta Ulisse

Penelope apre l’app con la stessa cautela con cui un’anziana regina apre una porta dopo vent’anni: curiosità e diffidenza insieme. Lo schermo le propone scelte preconfezionate, interessi e volti. Inizia così una versione moderna e digitale della sua lunga attesa a Itaca.

Creare un profilo: tra tessitura e opzioni digitali

La procedura è familiare e fredda. L’app chiede cosa cerchi e suggerisce risposte standard.

Opzioni rapide: relazioni occasionali o serie.

Interessi precompilati: hobby, valori, abilità domestiche.

Una scelta assente: l’opzione “mio marito è partito”.

Penelope inserisce le sue attività quotidiane: tessere, smontare la tela, gestire una grande casa. L’algoritmo decide per lei: “relazione seria”.

Tipologie di pretendenti: la galleria di profili di Itaca

La app scorre volti e descrizioni. Ogni profilo racconta un ruolo sociale. Alcuni sono prevedibili, altri sorprendentemente sinceri.

Il giovane prepotente: Antinoo

Età dichiarata: 34 anni.

Distanza: a pochi metri.

Descrizione: imprenditore, amante dei banchetti, vive nella stessa casa.

Le foto lo mostrano con calici e con animali da cucina in vista. L’app motiva il suggerimento così: siete spesso nello stesso luogo.

Compatibilità mostrata: 17%.

Penelope scorre a sinistra. Riceve il promemoria che Antinoo è interessato da anni.

Motivo del rifiuto: “Sta occupando la mia casa e mangia il mio bestiame.”

Il politico rassicurante: Eurimaco

Età: 32 anni.

Distanza: circa dieci metri.

Tagline: attento alla comunicazione, legato alla famiglia.

Elenca piaceri pratici: bere e mangiare ciò che non gli appartiene. Le immagini lo ritraggono nei corridoi di casa.

Compatibilità stimata: 65%.

Penelope passa oltre. L’app insiste: potresti perdere un’opportunità.

Penelope prende la decisione e spiega: “È sempre disponibile. Non se ne va mai.”

Il compatibile timido: Anfinomo

Età: 29 anni.

Segnalazione distanza: 87 km (bug: in realtà molto vicino).

Descrizione: gentiluomo, moderato, critico dei Proci ma parte del gruppo.

Parla di sfumature e di educazione. L’app rileva un’alta affinità: 99%.

Penelope esita, mette giù il telefono e riprende a tessere. Dopo ore arriva la notifica: Anfinomo è ancora lì.

La regina scorre a sinistra. Spiega poi che l’attrazione è per il suo sorriso.

Il violento spettacolare: Ctesippo

Età: 31 anni.

Distanza: 50 metri.

Profilo: cerca divertimento, è incline a gesti eclatanti.

Tra le sue frasi c’è la minaccia e il sarcasmo. Le foto e i falsi giochi di verità non mascherano il pericolo.

Penelope lo blocca dopo un “Super Like”. Segnala il comportamento: ha lanciato parte di un animale contro un uomo anziano.

La piattaforma esamina la segnalazione e stabilisce che non è stata violata la policy. Ctesippo crea subito un nuovo account.

Il ripetersi del profilo costringe Penelope a chiudere l’app.

Un consiglio divino in chat: l’intervento di Atena

Modificando le preferenze, Penelope consente all’algoritmo di esplorare alternative.

Compare un personaggio inatteso: Atena, che non è un utente qualunque.

Identità: stratega e viaggiatrice.

Ruolo nella chat: consulente per migliorare il profilo.

Atena suggerisce di togliere la frase che parla del marito perduto. Penelope risponde con sincerità: “Lo sono”.

Atena annuisce: gli uomini amano le sfide. La conversazione viene ignorata e chiusa da Penelope.

Ricerche oltre Itaca e il bug della distanza

Per ampliare gli orizzonti la regina attiva la modalità Passport. L’algoritmo estende il raggio a centinaia di chilometri.

Risultato: più profili, più problemi.

Bug segnalato: distanze errate e profili duplicati.

La tecnologia mostra limiti antichi quanto le tensioni domestiche.

Il profilo silenzioso e l’incontro finale

Tra volti rumorosi appare un account senza nome. Nessuna foto chiara, solo mani, una cicatrice e un’aria di chi ha preparato una spiegazione.

Penelope osserva. Scorre verso destra e ottiene un match.

Chi è l’uomo? Un nome assente, un arco in mano, una presenza decisa ma contenuta.

La reazione di Penelope è immediata: disinstalla l’app.

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