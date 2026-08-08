Venezia 83: programma ufficiale, confermati gli Oasis

Il doc su Oasis in arrivo a Venezia, la promessa dei fratelli Gallagher e un cartellone che mescola grandi star, giovani autori italiani e opere di impegno civile. La Mostra numero 83 si annuncia vivace e ricca di nomi pronti a tornare sul Lido per presentare le loro opere.
Venezia 83: quando e come seguirla
La 83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma ufficiale conferma anteprime mondiali, opere fuori concorso e sezioni tematiche dedicate al documentario e alle serie.
I film italiani più attesi in gara
Il concorso principale ospita diversi titoli italiani, tra ritorni di registi consolidati e esordi ambiziosi.
- Ritorno a Buenos Aires – Marco Bechis
- Il fuoco che ti porti dentro – Edoardo De Angelis (tratto dal memoir di Antonio Franchini)
- Succederà questa notte – Nanni Moretti (con Louis Garrel e Jasmine Trinca)
- The Echo Chamber – Andrea Pallaoro (con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon)
- L’estranea – Paolo Strippoli
Star internazionali e titoli straniere da non perdere
La selezione mescola autori acclamati e interpreti di primo piano. Alcuni titoli segnati per curiosità e richiamo mediatico.
- Bucking Fastard – Werner Herzog (con Kate e Rooney Mara)
- Wild Horse Nine – Martin McDonagh (con John Malkovich)
- Company – Casey Affleck (con Nick Nolte)
- Primetime – Lance Oppenheim (con Robert Pattinson)
- Bunker – Florian Zeller (con Penélope Cruz e Javier Bardem)
- Ink – Danny Boyle (film d’apertura)
- Look Back – Hirokazu Kore’eda
Documentari e non fiction: uno sguardo sul mondo
La Mostra dedica uno spazio ampio al cinema documentario. I temi spaziano dalla musica alla politica, dalla memoria personale alle ombre dei conflitti.
- Oasis: Don’t Look Back in Anger – Dylan Southern, Will Lovelace (doc atteso sul tour di reunion)
- Musk – Alex Gibney (ritratto critico di Elon Musk)
- What Love Builds – Russell Crowe (tra cinema e musica)
- Citizen Osama – Amhed Hassouna (resoconto da Gaza)
- Be Brave – Francesco Carrozzini (documentario su Renzo Rosso realizzato con AI)
- My Undesirable Friends: Part II – Exile – Julia Loktev (fuga e dissenso dalla Russia)
Films on Films: omaggi e analisi sui grandi maestri
Una sezione pensata per riflettere sul linguaggio cinematografico. Opere lunghe e approfondite portano al centro la storia del cinema.
- Joie de vivre – Luca Guadagnino (analisi su Bernardo Bertolucci)
- Nino – Un film su Nino Rota – Walter Fasano
- The Pervert’s Guide to Utopias – Sophie Fiennes
- Twist and Shoot Mister Suzuki – Yves Montmayeur
Serie, corti e proposte sperimentali
Il festival include anche uno spazio per le serie e i cortometraggi. L’unica serie in debutto nella vetrina è italiana.
- Peccato – Valerio Vestoso (mocumentary comedy con Emanuela Fanelli)
- Flesh Impact – Maggie Gyllenhaal (cortometraggio, omaggio a Marilyn Monroe)
- Wild Asparagus – Avi Mograbi (corto)
Riconoscimenti speciali e ospiti d’onore
I Leoni d’oro alla carriera vengono attribuiti a figure di rilievo internazionale. La giuria e gli eventi collaterali promettono momenti di grande richiamo.
- George Clooney – Leone d’oro alla carriera
- Ellen Burstyn – Leone d’oro alla carriera (protagonista di Place to Be)
- Un corto firmato dalla presidente di giuria Maggie Gyllenhaal rende omaggio ai 100 anni di Marilyn Monroe
Altre sezioni importanti: Orizzonti e Venice Spotlight
Orizzonti conferma il suo ruolo di piattaforma per autori emergenti e visioni originali. Venice Spotlight raccoglie opere dall’alto potenziale di mercato e interesse culturale.
- Orizzonti – aperture e opere come La ragazza con la Leica di Alina Marazzi
- Venice Spotlight – film come Sumo: Spirit Weighs Nothing e Serpenti di Roberto De Paolis Maino
Programma completo per la giuria e il pubblico
Di seguito la lista dei titoli suddivisa per sezioni. È l’elenco ufficiale reso pubblico dalla direzione artistica.
Concorso principale
- Ink – Danny Boyle
- Company – Casey Affleck
- A Bit of Light – Ali Asgari
- Ritorno a Buenos Aires – Marco Bechis
- Un bon petit soldat – Stéphane Brizé
- Il fuoco che ti porti dentro – Edoardo De Angelis
- Woman Unknown – May el-Toukhy
- Bucking Fastard – Werner Herzog
- A Place to Heal – Cédric Kahn
- Dau – Ilya Khrzhanovsky
- Look Back – Hirokazu Kore’eda
- Possible Love – Lee Chang-dong
- Wild Horse Nine – Martin McDonagh
- Succederà questa notte – Nanni Moretti
- Primetime – Lance Oppenheim
- The Echo Chamber – Andrea Pallaoro
- Un peu avant minuit – Nicolas Pariser
- L’estranea – Paolo Strippoli
- Mr. Nelson, Did You Kill People? – Shinya Tsukamoto
- Bunker – Florian Zeller
Fuori concorso – Fiction
- Dio ride – Giovanni Veronesi (film di chiusura)
- Nessun dolore – Gianni Amelio
- Let Us Through, Dear Ancestors – Lav Diaz
- Father Joe – Barthélémy Grossmann
- Scherzetto – Mario Martone
- Place to Be – Kornél Mundruczó
- No Paradise if You Are Killed by a Woman – Halkawt Mustafa
- Arrested Memories – Sabu
- The Basics of Philosophy – Paul Schrader
- Un bon avocat – Tristan Séguéla
- Jupiter – Alexandre Smia
Fuori concorso – Non fiction
- Be Brave – Francesco Carrozzini
- What Love Builds – Russell Crowe
- Burgundy – Michael Dweck, Gregory Kershaw
- Musk – Alex Gibney
- The Road to Jericho – Amos Gitai
- Citizen Osama – Amhed Hassouna
- Union Town – Barbara Kopple
- Holy Wood Dust – Victor Kossakovsky
- Letters from the Silenced Country – Andrei Kusila
- Biografía di Jorge Luis Borges – Mariano Llinás
- My Undesirable Friends: Part II – Exile – Julia Loktev
- Boatbuilders – Luke Lorentzen
- Imperium – Sergei Loznitsa
- Shumei – The Living Legacy of Kabuki – Takashi Miike
- Queer Edward II – Theo Rollason
- Oasis: Don’t Look Back in Anger – Dylan Southern, Will Lovelace
- Dust – Tsai Ming-liang
- Everest: The Other Side – Elisabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
- From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor – Wim Wenders
Fuori concorso – Films on Films
- Juso per ferie – Karen Di Porto
- Nino – Un film su Nino Rota – Walter Fasano
- The Pervert’s Guide to Utopias – Sophie Fiennes
- Joie de vivre – Luca Guadagnino
- Twist and Shoot Mister Suzuki – Yves Montmayeur
- Intermission – Yonfan
Fuori concorso – Series & Cortometraggi
- Peccato – Valerio Vestoso (serie)
- Flesh Impact – Maggie Gyllenhaal (cortometraggio)
- Wild Asparagus – Avi Mograbi (cortometraggio)
- They’re Here – Laura Poitras, Rachel Mueller (cortometraggio)
Orizzonti – Concorso
- La ragazza con la Leica – Alina Marazzi
- The Burning Giants – Phuttiphong Aroonpheng
- What Belongs to Others – Grzegorz Dębowski
- Una storia – Anna Foglietta
- La città dei vivi – Edoardo Gabbriellini
- Falling House – Mohsen Gharaei
- Too Much Sugar – Robert Greene
- The Difficult Bride – Rubaiyat Hossain
- La maison du vent – Auguste Bernard Kouemo Yanghu
- I figli della scimmia – Tommaso Landucci
- A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra – Jacqueline Lentzou
- Oasis – Jannis Lenz
- Until the Day Ends – Jelena Maksimović
- La moula – Jérôme Pierrat
- Lovers in the Blue Night – Anuparna Roy
- Un détour par Diane – Ann Sirot, Raphaël Balboni
- The Color of the Sun – Xavier Tera
- Eklipse – Manuel Wetscher
- Big Little Things – Michelle Zhou
Venice Spotlight
- Sumo: Spirit Weighs Nothing – Erik Shirai
- Conversation with the Sea – Muayad Alayan
- Hombre al agua – Gael García Bernal
- Serpenti – Roberto De Paolis Maino
- Furies – Rami Kodeih
- Guria – Levan Koguashvili
- Ground Floor – Gábor Reisz
- I Matter – Alina Șerban
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.