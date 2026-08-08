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Venezia 83: programma ufficiale, confermati gli Oasis

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Di : Martina Fabbri

Venezia 83, annunciato il programma: ci saranno anche gli Oasis
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Il doc su Oasis in arrivo a Venezia, la promessa dei fratelli Gallagher e un cartellone che mescola grandi star, giovani autori italiani e opere di impegno civile. La Mostra numero 83 si annuncia vivace e ricca di nomi pronti a tornare sul Lido per presentare le loro opere.

Venezia 83: quando e come seguirla

La 83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma ufficiale conferma anteprime mondiali, opere fuori concorso e sezioni tematiche dedicate al documentario e alle serie.

I film italiani più attesi in gara

Il concorso principale ospita diversi titoli italiani, tra ritorni di registi consolidati e esordi ambiziosi.

  • Ritorno a Buenos Aires – Marco Bechis

  • Il fuoco che ti porti dentro – Edoardo De Angelis (tratto dal memoir di Antonio Franchini)

  • Succederà questa notte – Nanni Moretti (con Louis Garrel e Jasmine Trinca)

  • The Echo Chamber – Andrea Pallaoro (con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon)

  • L’estranea – Paolo Strippoli

Star internazionali e titoli straniere da non perdere

La selezione mescola autori acclamati e interpreti di primo piano. Alcuni titoli segnati per curiosità e richiamo mediatico.

  • Bucking Fastard – Werner Herzog (con Kate e Rooney Mara)

  • Wild Horse Nine – Martin McDonagh (con John Malkovich)

  • Company – Casey Affleck (con Nick Nolte)

  • Primetime – Lance Oppenheim (con Robert Pattinson)

  • Bunker – Florian Zeller (con Penélope Cruz e Javier Bardem)

  • Ink – Danny Boyle (film d’apertura)

  • Look Back – Hirokazu Kore’eda

Documentari e non fiction: uno sguardo sul mondo

La Mostra dedica uno spazio ampio al cinema documentario. I temi spaziano dalla musica alla politica, dalla memoria personale alle ombre dei conflitti.

  • Oasis: Don’t Look Back in Anger – Dylan Southern, Will Lovelace (doc atteso sul tour di reunion)

  • Musk – Alex Gibney (ritratto critico di Elon Musk)

  • What Love Builds – Russell Crowe (tra cinema e musica)

  • Citizen Osama – Amhed Hassouna (resoconto da Gaza)

  • Be Brave – Francesco Carrozzini (documentario su Renzo Rosso realizzato con AI)

  • My Undesirable Friends: Part II – Exile – Julia Loktev (fuga e dissenso dalla Russia)

Films on Films: omaggi e analisi sui grandi maestri

Una sezione pensata per riflettere sul linguaggio cinematografico. Opere lunghe e approfondite portano al centro la storia del cinema.

  • Joie de vivre – Luca Guadagnino (analisi su Bernardo Bertolucci)

  • Nino – Un film su Nino Rota – Walter Fasano

  • The Pervert’s Guide to Utopias – Sophie Fiennes

  • Twist and Shoot Mister Suzuki – Yves Montmayeur

Serie, corti e proposte sperimentali

Il festival include anche uno spazio per le serie e i cortometraggi. L’unica serie in debutto nella vetrina è italiana.

  • Peccato – Valerio Vestoso (mocumentary comedy con Emanuela Fanelli)

  • Flesh Impact – Maggie Gyllenhaal (cortometraggio, omaggio a Marilyn Monroe)

  • Wild Asparagus – Avi Mograbi (corto)

Riconoscimenti speciali e ospiti d’onore

I Leoni d’oro alla carriera vengono attribuiti a figure di rilievo internazionale. La giuria e gli eventi collaterali promettono momenti di grande richiamo.

  • George Clooney – Leone d’oro alla carriera

  • Ellen Burstyn – Leone d’oro alla carriera (protagonista di Place to Be)

  • Un corto firmato dalla presidente di giuria Maggie Gyllenhaal rende omaggio ai 100 anni di Marilyn Monroe

Altre sezioni importanti: Orizzonti e Venice Spotlight

Orizzonti conferma il suo ruolo di piattaforma per autori emergenti e visioni originali. Venice Spotlight raccoglie opere dall’alto potenziale di mercato e interesse culturale.

  • Orizzonti – aperture e opere come La ragazza con la Leica di Alina Marazzi

  • Venice Spotlight – film come Sumo: Spirit Weighs Nothing e Serpenti di Roberto De Paolis Maino

Programma completo per la giuria e il pubblico

Di seguito la lista dei titoli suddivisa per sezioni. È l’elenco ufficiale reso pubblico dalla direzione artistica.

Concorso principale

  • Ink – Danny Boyle

  • Company – Casey Affleck

  • A Bit of Light – Ali Asgari

  • Ritorno a Buenos Aires – Marco Bechis

  • Un bon petit soldat – Stéphane Brizé

  • Il fuoco che ti porti dentro – Edoardo De Angelis

  • Woman Unknown – May el-Toukhy

  • Bucking Fastard – Werner Herzog

  • A Place to Heal – Cédric Kahn

  • Dau – Ilya Khrzhanovsky

  • Look Back – Hirokazu Kore’eda

  • Possible Love – Lee Chang-dong

  • Wild Horse Nine – Martin McDonagh

  • Succederà questa notte – Nanni Moretti

  • Primetime – Lance Oppenheim

  • The Echo Chamber – Andrea Pallaoro

  • Un peu avant minuit – Nicolas Pariser

  • L’estranea – Paolo Strippoli

  • Mr. Nelson, Did You Kill People? – Shinya Tsukamoto

  • Bunker – Florian Zeller

Fuori concorso – Fiction

  • Dio ride – Giovanni Veronesi (film di chiusura)

  • Nessun dolore – Gianni Amelio

  • Let Us Through, Dear Ancestors – Lav Diaz

  • Father Joe – Barthélémy Grossmann

  • Scherzetto – Mario Martone

  • Place to Be – Kornél Mundruczó

  • No Paradise if You Are Killed by a Woman – Halkawt Mustafa

  • Arrested Memories – Sabu

  • The Basics of Philosophy – Paul Schrader

  • Un bon avocat – Tristan Séguéla

  • Jupiter – Alexandre Smia

Fuori concorso – Non fiction

  • Be Brave – Francesco Carrozzini

  • What Love Builds – Russell Crowe

  • Burgundy – Michael Dweck, Gregory Kershaw

  • Musk – Alex Gibney

  • The Road to Jericho – Amos Gitai

  • Citizen Osama – Amhed Hassouna

  • Union Town – Barbara Kopple

  • Holy Wood Dust – Victor Kossakovsky

  • Letters from the Silenced Country – Andrei Kusila

  • Biografía di Jorge Luis Borges – Mariano Llinás

  • My Undesirable Friends: Part II – Exile – Julia Loktev

  • Boatbuilders – Luke Lorentzen

  • Imperium – Sergei Loznitsa

  • Shumei – The Living Legacy of Kabuki – Takashi Miike

  • Queer Edward II – Theo Rollason

  • Oasis: Don’t Look Back in Anger – Dylan Southern, Will Lovelace

  • Dust – Tsai Ming-liang

  • Everest: The Other Side – Elisabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

  • From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor – Wim Wenders

Fuori concorso – Films on Films

  • Juso per ferie – Karen Di Porto

  • Nino – Un film su Nino Rota – Walter Fasano

  • The Pervert’s Guide to Utopias – Sophie Fiennes

  • Joie de vivre – Luca Guadagnino

  • Twist and Shoot Mister Suzuki – Yves Montmayeur

  • Intermission – Yonfan

Fuori concorso – Series & Cortometraggi

  • Peccato – Valerio Vestoso (serie)

  • Flesh Impact – Maggie Gyllenhaal (cortometraggio)

  • Wild Asparagus – Avi Mograbi (cortometraggio)

  • They’re Here – Laura Poitras, Rachel Mueller (cortometraggio)

Orizzonti – Concorso

  • La ragazza con la Leica – Alina Marazzi

  • The Burning Giants – Phuttiphong Aroonpheng

  • What Belongs to Others – Grzegorz Dębowski

  • Una storia – Anna Foglietta

  • La città dei vivi – Edoardo Gabbriellini

  • Falling House – Mohsen Gharaei

  • Too Much Sugar – Robert Greene

  • The Difficult Bride – Rubaiyat Hossain

  • La maison du vent – Auguste Bernard Kouemo Yanghu

  • I figli della scimmia – Tommaso Landucci

  • A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra – Jacqueline Lentzou

  • Oasis – Jannis Lenz

  • Until the Day Ends – Jelena Maksimović

  • La moula – Jérôme Pierrat

  • Lovers in the Blue Night – Anuparna Roy

  • Un détour par Diane – Ann Sirot, Raphaël Balboni

  • The Color of the Sun – Xavier Tera

  • Eklipse – Manuel Wetscher

  • Big Little Things – Michelle Zhou

Venice Spotlight

  • Sumo: Spirit Weighs Nothing – Erik Shirai

  • Conversation with the Sea – Muayad Alayan

  • Hombre al agua – Gael García Bernal

  • Serpenti – Roberto De Paolis Maino

  • Furies – Rami Kodeih

  • Guria – Levan Koguashvili

  • Ground Floor – Gábor Reisz

  • I Matter – Alina Șerban

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