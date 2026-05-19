Film someone like you (l’eco del cuore): trama, cast e durata, stasera su Rai 1

Un film che parla di legami spezzati e ricostruiti torna in prima serata: Someone Like You – L’eco del cuore arriva su Rai 1 con una storia che mescola dolore, rivelazioni e seconde possibilità. La pellicola, tratta dal romanzo della bestseller Karen Kingsbury, promette una serata all’insegna dell’emotività e del racconto familiare.
Di cosa parla il film: trama, rivelazioni e intrecci
Il cuore della vicenda ruota attorno a Dawson Gage, un architetto che porta con sé il ricordo di un’amicizia profonda non dichiarata. Quel legame con London Quinn muta in tragedia quando London muore inaspettatamente.
La perdita apre però una porta verso un segreto: London aveva una sorella gemella di cui nessuno sapeva, separata alla nascita per scelte legate alla fecondazione assistita.
Dawson decide di cercare risposte e trova Andi Allen, una giovane donna che non conosceva le proprie radici. L’incontro mette in moto emozioni contrastanti.
- Dolore e senso di colpa.
- Ricostruzione dell’identità.
- Riscoperta dei legami familiari.
Tra fede, rimorso e speranza, il lutto diventa il punto di partenza per ridefinire affetti e priorità.
Il doppio ruolo di Sarah Fisher e il cast principale
La scelta di affidare a Sarah Fisher i due ruoli femminili principali accentua il tema delle radici comuni e dei percorsi separati. Il suo lavoro sullo schermo crea uno specchio narrativo tra passato e presente.
Attori e personaggi principali
- Jake Allyn interpreta Dawson Gage.
- Sarah Fisher è London Quinn e Andi Allen.
- Lynn Collins veste il ruolo di Louise Quinn.
- Scott Reeves è Larry Quinn.
- Robyn Lively interpreta la dottoressa Jenny Allen.
- Bart Johnson è il dott. Jim Allen.
- Austin Robert Russell interpreta Matt Bryan.
- Brandon Hirsch è Carl Smith.
Il cast supporta il tono melodrammatico del film e valorizza le dinamiche familiari al centro della trama.
Dietro le quinte: dal libro al set, la famiglia Kingsbury in prima linea
La pellicola parte dal romanzo omonimo di Karen Kingsbury. La produzione è curata dalla società dell’autrice stessa.
La regia è affidata a Tyler Russell, figlio di Kingsbury. Questa scelta rinsalda il legame tra opera letteraria e adattamento cinematografico.
Il punto di vista familiare sulla produzione conferisce al film una sensibilità personale.
Temi chiave: amore, fede e seconde possibilità
Il film si muove tra motivi classici del melodramma moderno. Tra i temi più evidenti:
- Redenzione personale dopo la perdita.
- Importanza della famiglia oltre i legami biologici.
- Fede come elemento di speranza e resilienza.
Questi elementi danno profondità a un racconto che punta a coinvolgere lo spettatore a livello emotivo.
Dove e quando vederlo: programmazione e opzioni in streaming
Someone Like You – L’eco del cuore sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 alle 21:30. La messa in onda segue la programmazione serale del canale.
Per chi preferisce lo streaming, il film è disponibile gratuitamente su RaiPlay in contemporanea con la trasmissione in chiaro.
Altre piattaforme
- Disponibilità su Prime Video per gli abbonati, a seconda dei cataloghi locali.
- Visione on demand su RaiPlay dopo la trasmissione.
La pellicola ha una durata complessiva di circa 130 minuti, pubblicità comprese. Con la durata così estesa, la serata cinematografica occupa quasi tutta la fascia tarda.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.