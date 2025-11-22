Champion capsule collection per fighter: nuova linea training e streetwear

Champion entra nel mondo del fighting con una mossa decisa: la nuova capsule COMBAT, pensata per chi cerca performance vere in palestra e sul ring. Presentata a Milano il 9 settembre 2025, la collezione unisce tecnologie tessili e l’esperienza diretta di campioni internazionali.
Un progetto nato per il combattimento e l’allenamento
COMBAT non è una linea sportiva qualunque. È stata concepita come un ponte tra l’abbigliamento tecnico e il corpo dell’atleta. Ogni capo nasce per sostenere movimenti esplosivi, ripetizioni prolungate e momenti di recupero.
Materiali e soluzioni tecniche per chi si allena duro
La ricerca sui tessuti è al centro della capsule. Champion introduce materiali studiati per offrire traspirabilità, compressione e totale libertà di movimento. La parola d’ordine è funzionalità.
- C-dry: tessuto brevettato per l’allontanamento rapido dell’umidità.
- Compressività calibrata per supporto muscolare senza vincolare la mobilità.
- Elasticità multi-direzionale per movimenti di lotta e sollevamento.
- Resistenza alla usura nelle zone più sollecitate.
Test sul campo: l’apporto degli atleti di alto livello
La linea nasce dalla collaborazione con due volti noti degli sport da combattimento: Tom Aspinall, star dei pesi massimi UFC, e la pugile irlandese Katie Taylor. Entrambi hanno partecipato alla fase di sviluppo, verificando performance e durabilità in allenamento e in gara.
Tom Aspinall: stress test in condizioni estreme
Aspinall ha messo alla prova i capi durante sessioni di sparring intense. I materiali hanno sostenuto gli impatti e garantito comfort anche sotto sforzo prolungato.
Katie Taylor: supporto durante la preparazione
Taylor ha integrato la capsule nei suoi programmi di preparazione. I capi hanno accompagnato i round in sala e il lavoro di forza, con un’attenzione particolare alla vestibilità femminile.
Estetica: sobrietà e forza visiva
La palette scelta punta sulla discrezione ma con carattere. Camouflage scuro e nero opaco dominano la collezione, richiamando concentrazione e aggressività controllata. Linee pulite ed elementi minimali valorizzano la funzionalità.
Dove e quando trovare COMBAT
La capsule è stata lanciata ufficialmente il 9 settembre 2025. È disponibile nei negozi Champion selezionati e online su championstore.com. L’operazione è parte della strategia di Champion EMEA per rafforzare la presenza nel segmento performance e fighting.
