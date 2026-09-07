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The Gentlemen: God save the Duke visto dagli italiani

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Di : Martina Fabbri

The Gentlemen: God save the Duke visto dagli italiani
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Guy Ritchie torna in grande stile con una nuova stagione che ribalta attese e stereotipi. The Gentlemen arriva su Netflix con personaggi ambigui, un ritratto tagliente dell’aristocrazia inglese e un intreccio criminale che mescola humor nero e tensione pura.

Guy Ritchie: dal cinema alle serie con un ritmo diverso

Negli ultimi anni Guy Ritchie ha spostato il suo sguardo verso serie e produzioni seriali. Il regista ora sperimenta trame più lunghe, dove si può scavare nei caratteri e nella società.

  • Ha lavorato su numerosi progetti come regista, sceneggiatore e produttore.

  • La serialità gli permette di sviluppare archi narrativi più complessi.

  • Con The Gentlemen Ritchie mantiene il suo tono, ma amplia il respiro sociale.

La nuova stagione: trama, colpi di scena e ambientazione

La storia segue Eddie Horniman, un ex ufficiale che scopre risorse preziose nel suo feudo. Quello che sembra un tentativo di salvare la tenuta diventa una scalata al potere.

  • Erede riluttante che diventa protagonista.

  • Conflitti familiari e lotte per l’eredità.

  • Intrighi tra gang di varie nazionalità e l’alta società britannica.

Elemento nuovo: l’ingresso degli italiani

Nella seconda stagione la presenza italiana si fa sentire con volti noti. I nuovi arrivi alterano gli equilibri e danno vita a scontri culturali intensi.

Temi principali: potere, colpa e critica sociale

La serie non è solo un crime drama. È una riflessione sulla nobiltà decadente, sull’ipocrisia e sulle radici del potere.

Interno di una dimora aristocratica con arredi sfarzosi e ritratti ancestrali
La nobiltà decadente è al cuore della riflessione sociale della serie

La lotta per la terra diventa metafora delle disuguaglianze. La famiglia aristocratica è mostrata come un organismo in declino, sospeso tra decoro e violenza.

Il cast: volti celebri e nuovi interpreti

Il cast fonde stelle consolidate e talenti emergenti. Ogni ruolo porta con sé una sfumatura diversa.

Protagonisti e ruoli chiave

  • Eddie Horniman: l’ex militare che si trasforma in leader.

  • Freddie: il fratello maggiore fragile ma centrale.

  • Geoff: il guardacaccia che diventa consigliere fidato.

Arrivi italiani e guest star

  • Sergio Castellitto: un boss con spessore e credibilità internazionale.

  • Benedetta Porcaroli: una contessa elegante e determinata.

  • Michele Morrone: aggiunge energia fisica e visiva.

  • Giancarlo Esposito: figura di autorità che trascende la macchietta.

Stile e linguaggio: il marchio Ritchie rinnovato

Lo stile conserva colpi di scena secchi e dialoghi taglienti. Tuttavia, la regia privilegia ora caratteri e tono sociale.

Figure in primo piano durante un confronto teso in penombra
Lo stile Ritchie mescola dialoghi taglienti e colpi di scena secchi

  • Ritmo incalzante ma più riflessivo rispetto ai primi film.

  • Uso di umorismo nero per smascherare ipocrisie.

  • Mescolanza di generi: crime, family drama e satira sociale.

Perché questa stagione funziona: punti di forza e aspettative

La nuova annata convince per scrittura e costruzione dei personaggi. Ogni episodio aggiunge dettagli che ampliano la mappa morale della serie.

  • Personaggi ben definiti e sfaccettati.

  • Intersezioni tra criminalità e istituzioni.

  • Un mondo sonoro e visivo curato che valorizza le performance attoriali.

Interviste e materiale extra: backstage e parole del cast

Numerose video-interviste con gli interpreti spiegano scelte e tensioni sul set. Nei materiali il cast racconta dinamiche e rapporti tra i personaggi.

  • Dietro le quinte con gli attori principali.

  • Riflessioni di Ritchie sul contrasto tra classe e violenza.

  • Commenti sul lavoro di gruppo tra interpreti britannici e italiani.

Dove e quando vederla

La nuova stagione è disponibile su Netflix dal 3 settembre. È pensata per un pubblico che cerca intrigo e profondità.

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