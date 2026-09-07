A Seoul, Zhang Yeeun reinventa il rapporto tra fiori e forma: non più semplici decorazioni, ma elementi costitutivi di abiti, sculture e installazioni che sembrano uscite da un set di moda futurista. Il suo lavoro cattura lo sguardo e mette in discussione i confini tra botanica, fashion e design.

Un nuovo vocabolario botanico nato a Seoul

Zhang Yeeun lavora come floral visual director e botanical sculptor. La sua ricerca parte da una domanda semplice: come si costruisce una forma usando i fiori come materiale primario?

Invece di adagiare petali su una struttura preesistente, Yeeun pensa prima alla silhouette. Poi la riempie, la avvolge e la trasforma con vegetali scelti per colore e texture.

Metodo e materiali: come si fanno le sue opere

La materia prima è la stessa della tradizione floreale: orchidee, calle, gigli e altre specie. Ma l’uso è radicalmente diverso.

La materia prima di Yeeun: fiori utilizzati come elementi portanti, non semplici decorazioni.

I fiori diventano elementi portanti, non semplici rivestimenti.

Si lavora su volumi e piani come in architettura.

La scelta cromatica e il ritmo delle forme costruiscono il senso dell’opera.

Questa combinazione di cura artigianale e sensibilità spaziale genera creazioni che sembrano abiti couture o installazioni d’arte contemporanea.

Tra moda e scultura: un’estetica ibrida

Osservando le sue opere, si avverte subito un cortocircuito tra riferimenti fashion e linguaggi scultorei. Non è moda applicata ai fiori. È piuttosto una scultura che si veste di botanica.

Elementi chiave del suo stile

Proporzioni esagerate e volumi teatrali.

Silhouette che ricordano capi di alta moda.

Strutture che richiamano architetture biomorfiche.

Questa ambiguità rende il lavoro magnetico: lo spettatore fatica a decidere se sta guardando un abito, una scultura o un’installazione ambientale.

L’estetica ibrida di Zhang Yeeun: dove la scultura incontra il linguaggio della moda.

La tensione tra permanenza e trasformazione

I fiori sono per loro natura effimeri. Anche nelle costruzioni più dettagliate, il tempo modifica colori e forme.

Questa transitorietà è parte integrante del progetto. La metamorfosi degli elementi botanici ricorda che non si tratta di oggetti statici, ma di performance visive in continuo divenire.

La relazione tra struttura e trasformazione genera un conflitto estetico che affascina e mette in guardia al tempo stesso.

Impatto nel mondo del design e degli eventi

Le installazioni di Yeeun trovano spazio sia nelle campagne dei brand che negli eventi privati. Matrimonio, sfilata, mostra: i suoi lavori dialogano con spazi diversi.

Eventi e wedding design: soluzioni scultoree per chi cerca un linguaggio non convenzionale.

Collaborazioni con brand: scenografie botaniche su misura.

Interventi di landscape design: progetti occasionali che giocano con il sito.

La sua presenza nelle selezioni internazionali di floral artist dimostra la diffusione di questo approccio.

Perché questa pratica interessa oggi

Il lavoro di Zhang Yeeun parla di come reinterpretiamo la natura attraverso moda e design. Non è solo estetica: è un’indagine sul rapporto tra umano e vegetale.

In un’epoca che spesso premia il minimalismo, la sua scelta è opposta: più grande, più scultorea, più intensa. Questo crea nuovi spunti per i settori creativi e ridefinisce cosa può essere il floral design.

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