Ricky Gervais su Netflix: nuova serie sui gatti dedicata ai fannulloni

Ricky Gervais ritorna al centro dell’attenzione con una proposta inedita: una serie animata per adulti che mescola ironia cinica e riflessione esistenziale. Alley Cats, annunciata su Netflix per il 2026, promette di portare l’occhio tagliente del creatore di The Office e After Life nel microcosmo di una banda di gatti randagi britannici.

Come nasce Alley Cats: produzione, date e formato

La serie arriverà su Netflix nel 2026 e sarà composta da sei episodi. Si definisce una slacker sitcom e punta su ritmo e dialoghi brillanti.

Chi c’è dietro il progetto

Elliot Dear co-dirigerà il lavoro insieme a Gervais.

L’animazione è affidata allo studio britannico Blink Industries .

. La produzione esecutiva include Derek Productions, Steven Hamilton Shaw e il production designer Tang Heng.

Lo studio coinvolto ha esperienza in titoli che mescolano humor e surreale. Questo dovrebbe garantire qualità visiva e ritmo comico.

Di cosa parla la serie: gatti che riflettono l’umano

Alley Cats racconta le giornate di un gruppo di felini di strada. Ogni animale proviene da un contesto sociale diverso.

Tra sopravvivenza, pigrizia e dialoghi filosofici, i gatti fanno da specchio deformante per abitudini e difetti umani. Il tono oscilla tra leggerezza e satira pungente.

Situazioni quotidiane trasformate in monologhi filosofici.

Rapporti di branco che rivelano tensioni e affetti inattesi.

Umorismo nero e osservazioni sociali.

La voce di Gervais e il cast vocale

Ricky Gervais non si limita al ruolo creativo. Presterà la voce a uno dei protagonisti, una scelta che mette in primo piano la sua comicità.

Ha descritto il personaggio così: una creatura grassa, pigra e maleducata, con zanne e un’opinione su tutto; crede di essere più coraggiosa e intelligente di quanto non sia.

Al fianco di Gervais troviamo una squadra di collaboratori di lungo corso e nuovi volti:

Tom Basden

Andrew Brooke

David Earl

Kerry Godliman

Jo Hartley

Diane Morgan

Natalie Cassidy

Tony Way

Stile visivo e approccio narrativo

Blink Industries porta un’estetica che miscela realismo e licenza espressiva. Ci si aspetta un design dei personaggi funzionale alle battute e all’azione comica.

Il registro narrativo dovrebbe favorire episodi autoconclusivi con fili ricorrenti. Dialoghi rapidi e situazioni riconoscibili per lo spettatore adulto saranno al centro.

Perché Alley Cats segna un ritorno importante su Netflix

Gervais torna alla serie dopo il successo emotivo di After Life, che ha unito ironia e sentimento in tre stagioni.

La sua carriera è passata dalla rivoluzione di The Office a esperimenti come Extras, senza dimenticare i suoi monologhi di stand-up e le controversie legate ai Golden Globe.

Esperienze recenti e contaminazioni

Doppiaggio: ha prestato voce a personaggi animati in produzioni recenti.

Monologhi e progetti live: continuano a influenzare il suo stile narrativo.

Alley Cats rappresenta la sua firma diretta su una serie animata.

Con questo progetto Gervais conferma la capacità di reinventarsi, mantenendo la stessa cifra satirica che lo contraddistingue.

Cosa aspettarsi per il pubblico e per Netflix

La serie dovrebbe attrarre chi ama commedie adulte, satire sociali e storie anticonvenzionali. Inoltre, il mix tra autore noto e animazione di qualità può ampliare l’audience internazionale.

I primi dettagli pubblici lasciano spazio alla curiosità: tono corrosivo, dialoghi centrati sui personaggi e una forte impronta autoriale.

