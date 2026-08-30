I fan di Call My Agent! non dovranno più aspettare: Netflix ha fissato la première mondiale del film per il 10 settembre. La pellicola promette di riportare sullo schermo il tono ironico e caotico della serie francese, con molti dei volti che hanno reso celebre Dix pour cent nel mondo.

Data di uscita e come vederlo su Netflix

Il film arriverà in streaming su Netflix per il pubblico globale il 10 settembre. La piattaforma distribuirà la pellicola simultaneamente in tutti i Paesi dove è attiva. Non sono previste anteprime cinematografiche internazionali di largo rilievo, almeno per il lancio iniziale.

Il film sarà disponibile in streaming globale su Netflix dal 10 settembre 2026.

La trama: Andréa e il ritorno dell’agenzia, cinque anni dopo

La storia si svolge a distanza di cinque anni dagli eventi della serie. Andréa Martel, interpretata da Camille Cottin, ha lasciato la vita dell’agenzia per tentare la carriera di regista. Il suo primo film però rischia di saltare.

Il protagonista del film di Andréa abbandona la produzione a pochi giorni dall’inizio delle riprese.

Per salvare il progetto, Andréa è costretta a chiedere aiuto ai suoi ex colleghi.

Da qui riparte una storia che mescola commedia, backstage e dinamiche professionali.

Cast storico: chi ritorna e i ruoli principali

Gran parte del cast originale è confermato. Il film riunisce i personaggi che il pubblico ha imparato ad amare.

Il cast storico di Call My Agent ritorna nel film Netflix in uscita a settembre.

Camille Cottin torna come Andréa Martel.

torna come Andréa Martel. Laure Calamy è di nuovo Noémie Leclerc.

è di nuovo Noémie Leclerc. Thibault de Montalembert veste il ruolo di Mathias Barneville.

veste il ruolo di Mathias Barneville. Grégory Montel riprende il personaggio di Gabriel Sarda.

riprende il personaggio di Gabriel Sarda. Completano il nucleo Nicolas Maury, Fanny Sidney e Liliane Rovère.

Cameo e apparizioni speciali

Il film mantiene la tradizione dei cameo. Diverse star interpretano versioni romanzate di se stesse.

Laetitia Casta

Vincent Macaigne

Ophélia Kolb

Anne Marivin

Chi firma il film e come è nato il progetto

La regia è affidata a Émilie Noblet. La sceneggiatura è frutto del lavoro congiunto di Fanny Herrero e Lison Daniel. Herrero è la creatrice della serie e ha partecipato al ritorno creativo del franchise.

Produzione: Mon Voisin Productions e Mother Productions.

Produttori esecutivi: Dominique Besnehard, Harold Valentin e Michel Feller.

Durata: circa 90 minuti.

Un fenomeno globale e possibili sviluppi futuri

Dix pour cent è diventata un caso internazionale grazie anche alla distribuzione su Netflix. Il format ha ispirato remake in diversi Paesi, tra cui Italia, India e Corea del Sud.

La creatrice ha dichiarato di non escludere ulteriori sviluppi. Il film dunque potrebbe non essere l’ultima parola sul mondo degli agenti di ASK.

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